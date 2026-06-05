Samahara Lobatón salió de 'La Granja VIP' y fue directa contra Pamela López: "Tiene una obsesión con mi madre"

Samahara Lobatón criticó a Pamela López tras su eliminación de 'La Granja VIP' y dijo que no le gustaría volver a verla.

Apenas unos minutos después de escuchar su nombre en la placa de eliminación de ‘La Granja VIP’, Samahara Lobatón pasó al post show del reality y no tardó en soltar la declaración que más revuelo generó de la noche. Al ser consultada por los conductores sobre qué participante del programa no le gustaría volver a ver, la influencer e hija de Melissa Klug respondió sin titubear: Pamela López.

“Ay no, esa señora, de verdad, qué aburrida. Piensa que... no sé. Mejor sin comentarios”, dijo ante las cámaras. La pregunta la formuló la conductora Luciana Roy durante la dinámica de cierre del programa. Lobatón, que permaneció cerca de tres meses en la convivencia, justificó su postura con un argumento concreto: según ella, López no dejó fuera del reality la disputa que involucra a su madre.

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“Ella no dejó afuera el tema que tenía con mi mamá. Es más, ayer en el cara a cara me vuelve a mencionar a mi mamá. Entonces, si ella tiene una obsesión con mi vieja, ya es muy su problema de ella. Yo no le he hecho absolutamente nada”, señaló la influencer al conductor Ric La Torre.

Un conflicto que escaló semana a semana dentro del reality

Los roces entre Lobatón y Pamela López no fueron esporádicos. Las tensiones entre ambas arrancaron desde los primeros episodios y se intensificaron en varias dinámicas del programa. En una de ellas, López calificó a Lobatón de “agresiva” y llegó a insinuar que tenía “mucha información” sobre ella, supuestamente aportada por Ivana Yturbe.

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Samahara Lobatón revela que no piensa volver a ver a Pamela López y se defiende de las acusaciones de mentir. Entérate de todos los detalles de su enfrentamiento. Video: TikTok @farandula01tv.peru

En otra ronda de nominaciones, la expareja de Christian Cueva fue más directa y acusó a Lobatón de tener “comportamientos mitómanos”, de victimizarse y de usar a los animales de la granja “solo por conveniencia”.

Lobatón respondió en cada oportunidad con referencias a la figura de su madre. El punto más álgido llegó durante un careo previo a la eliminación, donde la influencer le espetó a López: “La mujer que más se revictimiza en este país eres tú. Vamos tres años con la misma cantaleta, adentro con la misma cantaleta y seguimos. Con mi madre no te metas, no está aquí, no te ha hecho nada dentro de ‘La Granja’, no la menciones que su nombre te queda grande”, comentó.

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El trasfondo del conflicto entre ambas tiene raíces fuera del reality. La tensión entre Melissa Klug y Pamela López se remonta a la relación de amistad que la empresaria mantuvo con Cueva durante el matrimonio de este último con López, episodio que generó un largo capítulo de confrontaciones mediáticas.

Pese a ello, cuando Klug ingresó al programa, ambas optaron por la diplomacia y se mostraron abiertas al diálogo, aunque sin dejar de marcar distancias.

Pamela López manda a sentencia a Melissa Klug y ella le recuerda burla hacia Samahara Lobatón en ‘La Granja VIP’.

La abuela de Paul Michael y el otro frente abierto para López

Mientras Lobatón hacía sus declaraciones tras la eliminación, otro episodio protagonizado por López circulaba en redes sociales. El miércoles 3 de junio, cuando el cantante Paul Michael —pareja de López dentro y fuera del reality— se salvó de la placa de eliminación, la abuela del artista, identificada como doña Ada, estaba presente en el set.

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La conductora Ethel Pozo le pidió a López que le dirigiera unas palabras a la señora, y ella lo hizo con afecto. La respuesta de doña Ada fue inmediata y en sentido contrario: tomó el micrófono y dijo “Te quiero ahorcar”, entre risas incómodas.

El actor Tito Vega, presente en el estudio, realizó posteriormente una transmisión en vivo donde detalló una conversación que mantuvo con la abuela de Michael. “La va a ahorcar, dice. No le cae. Me dijo: ‘No, ella no es mujer para mi nieto. Mi nieto se merece más. Muchos problemas, le grita a mi nieto, lo insulta, lo humilla’”, relató Vega.

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López, por su parte, había compartido en el reality un momento de reflexión personal en el que describió el proceso interno que vivió durante su relación con Cueva.

Tito Vega cuenta detalles del desplante a Pamela López. Abuela de Paul Michael mostro rechazo hacia ella. Tiktok/ Tito Vega

“Miraba el espejo llorando en alguna crisis que me pasaba cuando me trataba mal y decía: ‘¿Pamela, por qué no puedes dejarlo? ¿Qué te falta para dejarlo? Deja a ese hombre, ese hombre no te ama’”, relató entre lágrimas.

Lobatón, por su lado, salió del programa con la certeza de que no participaría en otro reality de convivencia de formato continuo, principalmente por no querer alejarse de sus tres hijos. Antes de retirarse, apostó por Shirley Arica como posible ganadora de la competencia.

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