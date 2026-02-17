Perú

A un mes del año escolar 2026, ATU inició fiscalización de movilidades escolares en seis distritos de Lima y Callao

Las unidades que superen la revisión recibirán un sticker con código QR que permitirá a los padres verificar en línea si el vehículo y el conductor están habilitados

A un mes del inicio del año escolar 2026, las autoridades activan los controles sobre uno de los servicios más sensibles para las familias: el transporte de estudiantes. La revisión de documentos y condiciones técnicas de las movilidades escolares empieza esta semana en Lima, con un cronograma que se extenderá hasta fines de marzo en varios distritos.

La medida coincide con la confirmación oficial del calendario académico. Con el retorno a clases fijado para el 16 de marzo, el foco se concentra en garantizar que los vehículos que trasladarán a miles de alumnos cumplan con las exigencias legales y de seguridad antes de entrar en operación.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), iniciará en San Borja la campaña “Camino seguro a clases”, que contempla la inspección de unidades destinadas al transporte escolar.

Verificación obligatoria para unidades autorizadas

La entidad precisó que solo podrán presentarse a la inspección los vehículos que cuenten con autorización vigente para brindar el servicio. El proceso estará a cargo de personal especializado, que revisará tanto la documentación como los implementos de seguridad exigidos por la norma.

Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la ATU, detalló el alcance del operativo. “Estamos iniciando esta campaña en San Borja y como parte de la función de fiscalización es verificar que todas las unidades cumplan con las características de seguridad para circular. Todo vehículo formal debe reunir la documentación respectiva y realizar el proceso de inscripción y obtener la acreditación. En lo que va del año tenemos 3770 vehículos habilitados para brindar el servicio de transporte de estudiantes de los cuales van a pasar la supervisión en los diversos puntos que han señalado”, indicó.

Durante la revisión, se comprobará que cada unidad cuente con autorización, Tarjeta Única de Circulación y credencial del conductor. Además, se exigirá cinturones en todos los asientos, asientos fijos a la estructura, piso con material antideslizante, puertas con seguro especial y manijas en buen estado. También deberán portar triángulo o cono de seguridad, botiquín y extintor.

Otro requisito es la Cartilla informativa visible, con los datos del conductor, del vehículo, la modalidad del servicio y el titular de la autorización.

Sticker con código QR para padres de familia

Las unidades que superen la verificación recibirán un sticker con la condición de “Fiscalizado”, que se colocará en el parabrisas. Este distintivo incluye un código QR que permitirá a los padres ingresar a una plataforma web, digitar la placa y comprobar si el vehículo se encuentra autorizado y si el conductor figura como habilitado.

El cronograma de inspecciones se desarrollará entre las 8 a. m. y la 1 p. m. en distintos puntos. En San Borja, será del 16 al 20 de febrero en la cuadra 2 de la avenida Claudio Galeno, al costado de la estación de bomberos Cosmopolita 10. En San Martín de Porres, del 23 al 27 de febrero, en el cruce de las avenidas Angélica Gamarra y Los Próceres. En La Molina, del 2 al 6 de marzo, en el Estadio Municipal de la avenida La Molina cuadra 46, urbanización Musa.

En Santiago de Surco, las acciones se realizarán del 9 al 13 de marzo en la cuadra 54 de la avenida Alfredo Benavides, vía auxiliar al costado de la Universidad Ricardo Palma. En el Callao, del 16 al 20 de marzo, en la explanada norte del estadio Miguel Grau, en el cruce de la avenida Los Topacios con la vía auxiliar de la avenida Colonial. En Surquillo, del 23 al 27 de marzo, en la cuadra 1 del jirón Manuel Iturregui, al costado de la Casa de la Juventud.

Año escolar 2026: fechas confirmadas

En paralelo, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) informó que el año escolar 2026 comenzará el lunes 16 de marzo y concluirá el 18 de diciembre en más de 55.000 colegios públicos del país.

El calendario contempla 42 semanas de actividad educativa, distribuidas en cuatro tramos académicos de nueve semanas cada uno, además de pausas para estudiantes y jornadas destinadas a labores docentes. Según la cartera, la planificación busca garantizar la continuidad del servicio educativo y una adecuada organización institucional durante el año lectivo.

