José María Balcázar se incomoda al ser consultado por su postura sobre el matrimonio infantil y niega arrepentimiento: “Fue sacada de contexto”

El congresista José María Balcazar, de la bancada de Perú Libre, oficializó su candidatura a la presidencia del Congreso. | Canal N

El congresista José María Balcázar, candidato de Perú Libre para asumir la presidencia interina del Perú tras la destitución de José Jerí, protagonizó un momento de tensión al ser interrogado por sus repudiables declaraciones sobre el matrimonio infantil. Lejos de ofrecer un mea culpa, aseguró que fue sacado de contexto y pidió hablar de “cosas más trascendentales”.

Tras oficializarse su postulación, solo horas después de que el pleno del Congreso aprobara la censura de Jerí con 75 votos a favor, fue abordado por el periodista Jimmy Chinchay de Canal N, quien le consultó por sus posibilidades para ser elegido, considerando que su partido no contaría con el respaldo de otras agrupaciones.

“Yo creo que el Perú necesita hacer un punto de quiebre para poder garantizar las elecciones que se nos viene y demostrar que este país no está dividido, y yo tengo capacidad para eso. Usted me conoce perfectamente. Cuando fui parte de la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional, me reuní con todas las bancadas, conversamos y sacamos un proyecto adelante. Eso fue reconocido internacionalmente. ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo desde el Ejecutivo? Es cuestión de saber consensuar. Esperemos los votos de mañana y ahí conversamos“, mencionó.

Parlamentario de Perú Libre defendió que sus palabras fueron sacadas de contexto. | Canal N

Luego, al ser consultado por si se arrepentía de haber defendido públicamente la posibilidad del matrimonio entre menores de edad, la conversación se tornó tensa y el parlamentario se mostró visiblemente incómodo.

“Yo creí que me iba a preguntar por otras cosas más importantes”, evitando así una autocrítica explícita y restando relevancia al cuestionamiento. Frente a la insistencia del periodista, quien subrayó la importancia de aclarar esta posición antes de asumir eventuales responsabilidades como jefe de Estado, Balcázar reiteró que el tema ya había sido “discutido” y que sus palabras fueron “sacadas de contexto”.

“Cuando hay gente que saca de contexto la declaración de una persona, no actúa de buena fe. Yo he sido magistrado muchos años y sé cuándo hablo dentro de la ley y fuera de la ley. [¿No se arrepiente entonces?] No es arrepentirse, al contrario. Yo hablo siempre con propiedad. Hablemos de cosas más trascendentales”, señaló el parlamentario.

“Al hombre hay que medirlo y analizarlo en todo su contexto histórico. El hombre no puede dejar de hacer historia, tiene que permanentemente someterse a un escrutinio, como decía Platón. Cuando te someten a escrutinio, te estás realizando y por eso he sido platonista”, agregó, evitando profundizar sobre sus declaraciones respecto al matrimonio infantil.

José María Balcázar oficializó su candidatura a la presidencia del Congreso y, por ende, a la República. |

¿Qué fue lo que dijo sobre el matrimonio infantil?

Las afirmaciones que desataron la controversia se remontan a junio de 2023, cuando, en el marco de un debate parlamentario sobre la eliminación y prohibición del matrimonio infantil, Balcázar justificó su abstención señalando que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”. Más tarde, defendió la legalidad del matrimonio adolescente en el país y relativizó la gravedad de estos vínculos mientras no existiera violencia, declaraciones que fueron condenadas públicamente por organizaciones de derechos humanos y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En anteriores declaraciones a la prensa, el candidato sostuvo que su postura responde a una realidad social que —según él— no puede ignorarse en el debate legislativo, y que la ley peruana autoriza el matrimonio de adolescentes mayores de 14 años, siempre que no medie violencia. “La ley lo autoriza. En otros países es a partir de los 13, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones: profesora con alumno, maestros con alumnos, entre alumnos también. Mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido”, afirmó en noviembre de 2023.