Perú

¿Quién será el presidente en reemplazo de José Jerí? Perfil y polémicas de los candidatos inscritos en el Congreso

Bancadas tienen hasta este martes a las 18:00 horas para presentar las listas de sus propuestas oficiales para encabezar el Ejecutivo

Guardar
Elección de la Mesa Directiva
Elección de la Mesa Directiva del Congreso de Perú

La incertidumbre política se acentúa en Perú tras la destitución de José Jerí como presidente del Congreso, lo que dejó en suspenso la definición de quién asumirá la jefatura del Estado de manera interina. El titular encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, anunció que las bancadas tienen hasta este martes a las 18:00 horas para presentar sus propuestas.

Previo a suspender la sesión en la que se aprobó la censura de Jerí, la Mesa Directiva del Congreso estableció que la elección del nuevo presidente se realizará este miércoles a las 18:00 horas. El elegido desempeñará simultáneamente la función de jefe de Estado interino, en un contexto marcado por la fragmentación parlamentaria y la desconfianza ciudadana hacia la clase política.

¿Quiénes son los candidatos inscritos para reemplazar a José Jerí?

El Bloque Democrático fue el primero en anunciar como alternativa para encabezar el Parlamento a Edgar Reymundo. Nacido en Arequipa, es sociólogo y abogado, con estudios en la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad de San Martín de Porres.

Su carrera política comenzó en la década de 1980, cuando fue elegido regidor y luego alcalde del distrito de Chilca por Izquierda Unida. Posteriormente, participó en diversas contiendas electorales, y entre 2006 y 2011 ejerció como congresista. En 2012 asumió la jefatura de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En 2021 volvió al Parlamento, representando a la región Junín.

El congresista Edgard Reymundo, del Bloque Democrático, anunció que asume la propuesta de su bancada para postular a la presidencia del Congreso, comprometiéndose a un trabajo transparente. | Canal N

Durante el periodo 2024-2025, presidió la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, impulsando iniciativas vinculadas a la protección del patrimonio nacional. En el escenario actual, la bancada Bloque Democrático-Juntos por el Perú formalizó su postulación. La congresista Ruth Luque explicó que la elección de Reymundo busca evitar que el gobierno de transición recaiga en personas con investigaciones abiertas o conflictos de intereses. “Queremos asegurar que, de cara a las elecciones que se vienen, haya un respeto irrestricto a la voluntad popular y se afronten los principales problemas”, declaró.

Sigrid Bazán, también del Bloque Democrático, respaldó la candidatura al considerar que Reymundo reúne experiencia y carece de antecedentes judiciales. “No podemos volver a admitir que personas con denuncias previas y votos a favor de leyes que han afectado la lucha contra el crimen organizado asuman la conducción del país”, sostuvo.

Otra de las candidaturas oficiales corresponde a Héctor Acuña Peralta, congresista que ha pasado por diferentes bancadas y actualmente integra grupos vinculados a la derecha parlamentaria. Nacido en Cajamarca en 1957, es ingeniero civil y empresario, con estudios en la Universidad Nacional de Cajamarca y una maestría en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura.

Acuña, hermano del fundador de Alianza para el Progreso, ocupó cargos gerenciales en el sector privado y presidió la Comisión de Cultura en el Congreso. Su trayectoria se ha caracterizado por los constantes cambios de bancada, lo que ha generado cuestionamientos sobre su coherencia política. Además, mantiene intereses empresariales y una deuda fiscal reportada por la Sunat, aunque no registra investigaciones penales abiertas.

Vale mencionar que no es la primera vez que busca encabezar el Parlamento. En 2022 lideró el listado multipartidario junto a José María Balcázar, Ruth Luque Ibarra y Luis Roberto Kamiche.

La tercera postulación corresponde a María del Carmen Alva Prieto, abogada y militante histórica de Acción Popular. Egresada de la Universidad de Lima y con estudios de posgrado en Gerencia Pública y Seguridad Social, Alva fue presidenta del Congreso durante el periodo 2021-2022.

Durante su gestión como titular del Parlamento, no estuvo exenta de críticas. Algunos de los episodios más recordados son el jalón de brazo a la congresista Isabel Cortez en plena sesión, la vez que le dijo a la alcaldesa de Ocoña “¡están en mi casa!”, y cuando presionó a la parlamentaria Francis Paredes para que cambie su voto; actos percibidos como agresiones que generaron un fuerte rechazo público y mediático.

La cuarta lista lleva como propuesta a José María Balcázar, de Perú Libre. El actual congresista por Perú Libre es un abogado cajamarquino y exmagistrado del Poder Judicial, su trayectoria también está marcada por una serie de polémicas y cuestionamientos éticos. Fue juez titular y, posteriormente, vocal provisional en la Corte Suprema, pero su carrera judicial culminó abruptamente tras un proceso disciplinario que derivó en su destitución por “inconducta funcional grave”.

El Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia) determinó que, junto a otros magistrados, anuló una resolución firme, violando el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica. Posteriormente, intentó revertir la sanción en el Tribunal Constitucional, pero la demanda fue declarada infundada.

En el ámbito parlamentario, Balcázar también obtuvo un fuerte rechazo. Mostró abiertamente su defensa al matrimonio infantil. Incluso, afirmó que las “relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, declaraciones que generaron el repudio y la condena del Ministerio de la Mujer.

Temas Relacionados

Edgard ReymundoJosé JeríCongreso de la RepúblicaAcción PopularFernando Rospigliosiperu-politica

Más Noticias

Ignacio Buse consolida su ascenso en el ranking ATP: sube más de 150 puestos en un año y ya apunta al top 50

Hace un año era 230° del mundo; hoy se ubica virtualmente en el puesto 78°, afianzándose en el top 100 y con margen para seguir sumando puntos clave que lo ubiquen más alto

Ignacio Buse consolida su ascenso

Candidatos presidenciales se pronuncian ante la destitución de José Jerí a dos meses de las Elecciones 2026

A puertas de los comicios generales, los principales postulantes a la presidencia expresaron sus posiciones tras la remoción del mandatario interino, en medio de una nueva crisis política

Candidatos presidenciales se pronuncian ante

Censura a José Jerí: reacciones de los políticos ante la caída del presidente interino

El Congreso alcanzó los votos necesarios para destituir al Jerí tras los escándalos del ‘Chifagate’, lo que ha generado reacciones de diversas esferas políticas

Censura a José Jerí: reacciones

Venta de vehículos inició 2026 con récord: 20.628 unidades livianas nuevas

El dinamismo de la economía, mejores condiciones de financiamiento y una oferta más amplia de modelos impulsaron un inicio de año histórico para el sector, con un claro liderazgo de las SUV y un repunte también en vehículos pesados y menores

Venta de vehículos inició 2026

Un día antes de ser destituido por el Congreso, José Jerí se reunió con parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular

Presidencia informó que Jerí participó en una mesa de trabajo junto a la congresista y otras autoridades, dedicada a optimizar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos para pacientes oncológicos

Un día antes de ser
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos presidenciales se pronuncian ante

Candidatos presidenciales se pronuncian ante la destitución de José Jerí a dos meses de las Elecciones 2026

Censura a José Jerí: reacciones de los políticos ante la caída del presidente interino

Un día antes de ser destituido por el Congreso, José Jerí se reunió con parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular

José Jerí estuvo reunido con su abogado en Palacio de Gobierno mientras el Congreso lo destituía: el premier se fue

Crisis política en Perú: Así cubren los medios internacionales la caída de José Jerí, el séptimo presidente peruano en una década

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó entre Lucianeka y

¿Qué pasó entre Lucianeka y Nicole Akari?: la polémica por cambio de vestuario y el reclamo de un pago pendiente

Los memes de la destitución de José Jerí como presidente de la República: el ingenio peruano no perdona

Youna y Samahara Lobatón vuelven a pelear y anuncian el fin de su cercanía: “Ya no habrá novela turca”

Nesty, expareja de Mayra Goñi, lanza tema con Tito El Bambino y alista su regreso a Perú

Xiomy Kanashiro revela que gastó más de 3 mil dólares en regalos para Jefferson Farfán: “Prada y Amiri”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Banco República: partido por fecha 1 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Ciudad paraguaya declara de interés municipal el 2 de Mayo vs Sporting Cristal y pide apoyo masivo: “Momento histórico”

Miguel Trauco no encuentra equipo a causa de la acusación de violencia sexual: Atlético Grau y Alianza Atlético desestiman ofrecimiento

Paulo Dybala contó que Cristiano Ronaldo usa este curioso producto peruano: “Era gracioso”