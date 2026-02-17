¿Quién será el presidente en reemplazo de José Jerí? Perfil y polémicas de los candidatos inscritos en el Congreso

Elección de la Mesa Directiva del Congreso de Perú

La incertidumbre política se acentúa en Perú tras la destitución de José Jerí como presidente del Congreso, lo que dejó en suspenso la definición de quién asumirá la jefatura del Estado de manera interina. El titular encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, anunció que las bancadas tienen hasta este martes a las 18:00 horas para presentar sus propuestas.

Previo a suspender la sesión en la que se aprobó la censura de Jerí, la Mesa Directiva del Congreso estableció que la elección del nuevo presidente se realizará este miércoles a las 18:00 horas. El elegido desempeñará simultáneamente la función de jefe de Estado interino, en un contexto marcado por la fragmentación parlamentaria y la desconfianza ciudadana hacia la clase política.

¿Quiénes son los candidatos inscritos para reemplazar a José Jerí?

El Bloque Democrático fue el primero en anunciar como alternativa para encabezar el Parlamento a Edgar Reymundo. Nacido en Arequipa, es sociólogo y abogado, con estudios en la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad de San Martín de Porres.

Su carrera política comenzó en la década de 1980, cuando fue elegido regidor y luego alcalde del distrito de Chilca por Izquierda Unida. Posteriormente, participó en diversas contiendas electorales, y entre 2006 y 2011 ejerció como congresista. En 2012 asumió la jefatura de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En 2021 volvió al Parlamento, representando a la región Junín.

El congresista Edgard Reymundo, del Bloque Democrático, anunció que asume la propuesta de su bancada para postular a la presidencia del Congreso, comprometiéndose a un trabajo transparente. | Canal N

Durante el periodo 2024-2025, presidió la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, impulsando iniciativas vinculadas a la protección del patrimonio nacional. En el escenario actual, la bancada Bloque Democrático-Juntos por el Perú formalizó su postulación. La congresista Ruth Luque explicó que la elección de Reymundo busca evitar que el gobierno de transición recaiga en personas con investigaciones abiertas o conflictos de intereses. “Queremos asegurar que, de cara a las elecciones que se vienen, haya un respeto irrestricto a la voluntad popular y se afronten los principales problemas”, declaró.

Sigrid Bazán, también del Bloque Democrático, respaldó la candidatura al considerar que Reymundo reúne experiencia y carece de antecedentes judiciales. “No podemos volver a admitir que personas con denuncias previas y votos a favor de leyes que han afectado la lucha contra el crimen organizado asuman la conducción del país”, sostuvo.

Otra de las candidaturas oficiales corresponde a Héctor Acuña Peralta, congresista que ha pasado por diferentes bancadas y actualmente integra grupos vinculados a la derecha parlamentaria. Nacido en Cajamarca en 1957, es ingeniero civil y empresario, con estudios en la Universidad Nacional de Cajamarca y una maestría en Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad de Piura.

Acuña, hermano del fundador de Alianza para el Progreso, ocupó cargos gerenciales en el sector privado y presidió la Comisión de Cultura en el Congreso. Su trayectoria se ha caracterizado por los constantes cambios de bancada, lo que ha generado cuestionamientos sobre su coherencia política. Además, mantiene intereses empresariales y una deuda fiscal reportada por la Sunat, aunque no registra investigaciones penales abiertas.

Vale mencionar que no es la primera vez que busca encabezar el Parlamento. En 2022 lideró el listado multipartidario junto a José María Balcázar, Ruth Luque Ibarra y Luis Roberto Kamiche.

La tercera postulación corresponde a María del Carmen Alva Prieto, abogada y militante histórica de Acción Popular. Egresada de la Universidad de Lima y con estudios de posgrado en Gerencia Pública y Seguridad Social, Alva fue presidenta del Congreso durante el periodo 2021-2022.

Durante su gestión como titular del Parlamento, no estuvo exenta de críticas. Algunos de los episodios más recordados son el jalón de brazo a la congresista Isabel Cortez en plena sesión, la vez que le dijo a la alcaldesa de Ocoña “¡están en mi casa!”, y cuando presionó a la parlamentaria Francis Paredes para que cambie su voto; actos percibidos como agresiones que generaron un fuerte rechazo público y mediático.

La cuarta lista lleva como propuesta a José María Balcázar, de Perú Libre. El actual congresista por Perú Libre es un abogado cajamarquino y exmagistrado del Poder Judicial, su trayectoria también está marcada por una serie de polémicas y cuestionamientos éticos. Fue juez titular y, posteriormente, vocal provisional en la Corte Suprema, pero su carrera judicial culminó abruptamente tras un proceso disciplinario que derivó en su destitución por “inconducta funcional grave”.

El Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia) determinó que, junto a otros magistrados, anuló una resolución firme, violando el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica. Posteriormente, intentó revertir la sanción en el Tribunal Constitucional, pero la demanda fue declarada infundada.

En el ámbito parlamentario, Balcázar también obtuvo un fuerte rechazo. Mostró abiertamente su defensa al matrimonio infantil. Incluso, afirmó que las “relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, declaraciones que generaron el repudio y la condena del Ministerio de la Mujer.