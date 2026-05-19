Sismo, temblor y terremoto: las claves para diferenciar estos fenómenos y actuar con seguridad

MAPA DE VIDA. La identificación de las Zonas de Seguridad Interna (columnas y muros estructurales) y el establecimiento de un punto de reunión externo son vitales. Contar con un croquis visible ayuda a que todos los miembros de la familia memoricen las rutas de evacuación más rápidas y seguras.

La actividad sísmica en Perú es una característica permanente debido a la localización geográfica del país en el Círculo de Fuego del Pacífico, una zona donde se concentra cerca del 85% de los movimientos telúricos a nivel global. Según datos del Instituto Geofísico del Perú (la máxima entidad sismológica peruana, IGP), hasta mediados de 2025 se habían registrado 398 sismos en el territorio nacional. A pesar de esta frecuencia, la distinción entre sismo, temblor y terremoto suele pasar desapercibida, aunque su diferenciación permite que la población sepa cómo proceder ante cada fenómeno y reduzca riesgos durante una emergencia. Comprender estos términos permite una mejor preparación y disminuye el peligro ante situaciones críticas.

El término sismo proviene del griego seismós, que significa “sacudida”. Desde un enfoque técnico, se define como cualquier vibración de la corteza terrestre provocada por la liberación de energía acumulada debido a fracturas geológicas. Este concepto abarca desde movimientos apenas perceptibles hasta eventos de gran magnitud. Así, sismo es la palabra empleada en el ámbito científico para referirse a cualquier tipo de movimiento telúrico.

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En el uso cotidiano, especialmente en Perú, el término temblor se utiliza para describir sismos de baja magnitud, aquellos que se perciben como una vibración leve y que no ocasionan daños estructurales ni víctimas. El temblor suele durar pocos segundos y, aunque genera ansiedad entre la población, rara vez provoca consecuencias. En el habla popular peruana, se emplea para describir movimientos que preocupan pero no provocan pérdidas significativas.

Veinte departamentos de Perú ponen a prueba sus protocolos de emergencia durante el simulacro de sismo 2025.

Diferencias entre sismo, temblor y terremoto

Por otra parte, la palabra terremoto se reserva para los movimientos sísmicos de gran magnitud que causan daños en infraestructuras y pueden dejar heridos o víctimas fatales. Según la definición de la Real Academia Española (la autoridad lingüística española, RAE), los términos sismo, temblor y terremoto son sinónimos, aunque en la práctica su uso depende de la magnitud e impacto del suceso. Un terremoto suele superar los 6 en la escala de Richter o registrar intensidades superiores a VII en la escala de Mercalli, con una duración que puede extenderse varios minutos.

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Las principales diferencias entre estos fenómenos se resumen así:

Sismo: término técnico y general, describe cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar la magnitud o intensidad. Es el concepto utilizado por especialistas y científicos.

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Temblor: palabra popular para referirse a sismos leves, que apenas provocan vibraciones y no generan daños estructurales.

Terremoto: designa los movimientos telúricos más intensos, aquellos que producen daños materiales, heridos o víctimas mortales y afectan la infraestructura urbana o rural.

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Estas definiciones organizan el lenguaje común y técnico, facilitando la comunicación y la gestión del riesgo por parte de autoridades y ciudadanía.

Residentes evacuan entre escombros y polvo en una ciudad de Perú tras un fuerte sismo que causó daños visibles en edificios, mientras vehículos de emergencia llegan al lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prepararse frente a un sismo

La preparación frente a estos fenómenos resulta determinante. Entre las recomendaciones difundidas por organismos como el IGP, destacan:

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Identificar zonas seguras en el hogar o centro de trabajo, como áreas bajo mesas resistentes o junto a muros de carga.

Disponer de una mochila de emergencia con agua, linterna y documentos importantes.

Reforzar las estructuras frágiles de la vivienda y participar en simulacros de evacuación.

Mantener la calma durante un evento sísmico, buscar protección bajo muebles sólidos y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

Evitar el uso de ascensores y comunicaciones telefónicas innecesarias, priorizando mensajes cortos.

Tras el sismo, revisar posibles fugas de gas o problemas eléctricos y recurrir a los números de emergencia: bomberos (116) y SAMU (106).

Identificar zonas seguras en el hogar o centro de trabajo, como áreas bajo mesas resistentes o junto a muros de carga.

Disponer de una mochila de emergencia con agua, linterna y documentos importantes.

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Reforzar las estructuras frágiles de la vivienda y participar en simulacros de evacuación.

Mantener la calma durante un evento sísmico, buscar protección bajo muebles sólidos y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

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Evitar el uso de ascensores y comunicaciones telefónicas innecesarias, priorizando mensajes cortos.

Tras el sismo, revisar posibles fugas de gas o problemas eléctricos y recurrir a los números de emergencia: bomberos (116) y SAMU (106).

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La jornada también incluyó campañas de concienciación en redes sociales, formación de brigadas comunitarias e incorporación de un enfoque inclusivo, de género e intercultural en la preparación ante fenómenos naturales extremos. (GORE)

Recomendaciones y protocolos ante emergencias sísmicas

La reciente sucesión de movimientos sísmicos, como el sismo de magnitud 6,1 en Ica y los deslizamientos reportados en Huancavelica, expone la necesidad de comprender estos conceptos y contar con protocolos de actuación claros. El movimiento sísmico se sintió en varias regiones y dejó daños en universidades, viviendas y edificaciones emblemáticas. Las autoridades instan a mantener listas las mochilas de emergencia y atender posibles réplicas o alertas de tsunami.