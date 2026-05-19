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Los resultados que Los Chankas necesitan en las últimas dos fechas para levantar el título del Torneo Apertura de Liga 1 2026

El club andahuaylino se mantiene en la disputa por el primer trofeo del año, pero depende de resultados ajenos y de sumar puntos en las fechas restantes para superar a Alianza Lima. Repasamos los escenarios posibles

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Los Chankas – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 19 mayo
El plantel de Andahuaylas enfrentarán al líder del Torneo Apertura en un partido decisivo, donde solo la victoria les permitirá mantener vivas sus opciones de conquistar su primer título en la máxima categoría del fútbol peruano (Los Chankas)

La recta decisiva del Torneo Apertura 2026 encuentra a Los Chankas en plena carrera por el título, tras sumar una victoria clave ante Deportivo Moquegua en Andahuaylas. Con 33 puntos y dos partidos por disputar, el plantel dirigido por Walter Paolella ocupa la segunda posición del campeonato, a tres unidades del líder, Alianza Lima.

El desenlace dependerá tanto del rendimiento propio como de lo que hagan los blanquiazules en los juegos finales. El próximo fin de semana, Los Chankas visitarán el estadio Alejandro Villanueva en un choque directo ante el puntero, en el que solo una victoria mantendrá vivas sus opciones de campeonato. Posteriormente, cerrarán el Apertura como locales frente a UTC de Cajamarca.

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Escenarios para el título: lo que necesita Los Chankas en las fechas 16 y 17

Los Chankas – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 19 mayo
Los Chankas llegan a las dos últimas jornadas obligados a ganar todo y esperar una caída de Alianza Lima para mantener vivo el sueño del primer título nacional de su historia. (Los Chankas)

El panorama actual de la Liga 1 ubica a Alianza Lima en la cima con 36 puntos y una diferencia de goles favorable frente a sus inmediatos perseguidores. En este contexto, el duelo ante los blanquiazules en la fecha 16 será determinante.

Para aspirar al campeonato, el conjunto de Andahuaylas está obligado a imponerse en Matute, lo que les permitiría igualar la línea de puntos del líder. Una derrota o empate significaría despedirse de toda posibilidad, ya que el criterio de desempate favorece a los dirigidos por Pablo Guede. El entrenador Walter Paolella señaló: “Sabemos que solo nos sirve ganar, la consigna es mantener la concentración durante los noventa minutos”.

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Una vez superada esa instancia, Los Chankas deberán recibir en casa a UTC de Cajamarca en la última jornada. Para mantenerse en carrera, será imprescindible obtener los seis puntos en disputa.

Sin embargo, incluso logrando el puntaje perfecto, sus opciones dependerán del resultado que obtenga Alianza Lima en su visita a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón. Si los blanquiazules suman al menos cuatro puntos en total, serán inalcanzables para los andahuaylinos por la diferencia de goles existente. Actualmente, Alianza Lima ostenta una diferencia de +18, mientras que Los Chankas cuentan con +6.

El impacto de los goles y la diferencia en el cierre del Apertura

Los Chankas – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 19 mayo
La diferencia de goles aparece como un obstáculo decisivo para Los Chankas, que no solo necesitan alcanzar a Alianza Lima, sino también descontar una amplia distancia estadística. (Los Chankas)

El sistema de desempate del Torneo Apertura establece que, en caso de igualdad en puntaje, el primer criterio es la diferencia de goles. En ese aspecto, Alianza Lima posee una ventaja considerable. Por ello, no basta con alcanzar al puntero en puntos: Los Chankas necesitan superarlo o esperar dos tropiezos del líder en las jornadas restantes.

Una caída de Alianza Lima ante el equipo de Andahuaylas y un traspié en Cajamarca abrirían la puerta para que los dirigidos por Paolella celebren el primer título de la temporada.

En caso de terminar igualados, el trofeo quedaría en manos del conjunto victoriano. Por ello, la contundencia ofensiva y la solidez defensiva serán elementos cruciales para Los Chankas, que buscarán mejorar su registro goleador en las dos finales que les restan. “La clave está en no ceder puntos y aprovechar cada oportunidad que se presente”, expresó el capitán del equipo, Oshiro Takeuchi, autor del gol en la reciente victoria ante Moquegua.

Los rivales que restan y las fechas clave en la definición

Los Chankas – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 19 mayo
El duelo entre Alianza Lima y Los Chankas podría definir gran parte del Apertura, en una jornada que mantiene en expectativa a miles de hinchas en todo el país. (Liga 1)

El calendario presenta desafíos para ambos protagonistas del certamen. Los Chankas visitarán el estadio Alejandro Villanueva el sábado 23 de mayo a las 20:30 horas, en un partido que se perfila como el más importante de la temporada. Posteriormente, cerrarán su participación como locales frente a UTC de Cajamarca, equipo que atraviesa un momento complicado tras la salida de su entrenador, Carlos Bustos.

Por su parte, Alianza Lima disputará la última fecha ante FC Cajamarca en condición de visitante. El horario de ambos compromisos podría ser unificado si persiste la definición abierta hasta el final de la jornada.

La expectativa crece entre los aficionados de Andahuaylas, quienes sueñan con ver a su equipo levantar el trofeo por primera vez. De acuerdo con la información oficial de la Liga 1, los partidos se disputarán el 23 y el 31 de mayo, fechas que serán decisivas para el desenlace del torneo.

Los Chankas necesitan dos victorias y una combinación de resultados que incluya, al menos, una caída de Alianza Lima en las jornadas finales para consagrarse campeones del Torneo Apertura 2026.

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