Nuevo presidente José Balcázar y la vez que defendió el matrimonio infantil desde los 14 años

Congresista José Balcázar se refiere al matrimonio infantil. Canal N

José Balcázar es el nuevo presidente del Perú, luego de superar a María del Carmen Alva en la segunda votación del Congreso al imponerse con 60 votos. El integrante de la bancada Perú Libre reemplazará a José Jerí luego de ser censurado y queda a cargo del país hasta las elecciones generales 2026 el próximo 12 de abril.

Como se recuerda, Balcázar se había presentado como una opción para tomar la jefatura del Estado. No obstante, el parlamentario ha sido recordado públicamente por declaraciones polémicas relacionadas con su postura sobre el matrimonio infantil y por haberse abstenido en la votación de la ley que prohíbe esta práctica en el país.

Matrimonio infantil: los comentarios que fueron rechazados por las autoridades| Andina

Postura de Balcazar sobre el matrimonio infantil

En junio de 2023, durante un debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso sobre el dictamen que buscaba eliminar y prohibir el matrimonio infantil, el congresista José María Balcázar generó polémica al afirmar que “las relaciones sexuales tempranas” contribuyen al “futuro psicológico de la mujer”, declaraciones que fueron cuestionadas en el ámbito político y público.

“Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. ¿Con la ley queremos, qué? ¿Prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad?, ¿pero cómo?, si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí —que, en algunos casos, los padres las venden a las chicas en la selva”, dijo Balcázar al justificar su abstención.

Según su interpretación, esto forman parte de una realidad social que no puede ignorarse en el debate legislativo. “En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?”, afirmó durante la sesión.

José Balcázar, el congresista que no ve problema en que una menor de 14 años tenga relaciones sexuales con un hombre de 48. (Composición: Infobae)

Firme en su postura

En noviembre de 2023, el congresista José María Balcázar fue nuevamente consultado sobre su posición respecto al matrimonio infantil y reiteró su postura, señalando que no respaldaría el proyecto de ley destinado a eliminar las bodas con menores de edad. El parlamentario sostuvo además opiniones favorables a las relaciones entre adultos y menores siempre que —según afirmó— no exista violación, declaraciones que generaron polémica en aquella ocasión.

“La ley está bien, de 14 para arriba se pueden casar. No hay ningún problema, pueden firmar contratos, pueden hacer todo lo que deseen. Lo raro sería que la violada se case con el violador. Eso sería grave”, dijo Balcázar a la prensa.

“La ley lo autoriza (el matrimonio infantil). En otros países de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones: profesora con alumno, maestros con alumnos, entre alumnos también. Mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido. Por eso pueden cerrar contratos, pueden casarse, pueden graduarse y titularse. Eso está bien”, continuó.

Congresista José Balcázar defiende matrimonio infantil (Latina Noticias)

No se arrepiente

Luego de anunciar su candidatura para reemplazar a José Jerí en la presidencia de la República, el parlamentario fue cuestionado por sus polémicas declaraciones; sin embargo, lejos de mostrarse arrepentido, sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“No es arrepentirse, al contrario. Yo hablo siempre con propiedad”, afirmó, al señalar que continuará debatiendo públicamente esos temas. Añadió que está dispuesto a someter sus opiniones al escrutinio permanente: “Al hombre hay que medirle y analizarlo en todo su contexto histórico”, dijo, tras lo cual reiteró que no pretende cerrar la discusión. “No, cerrar no; vuelvo a discutir todos los días y todas las tardes sobre estos temas”, declaró en conversación con Canal N, defendiendo el debate constante como parte del ejercicio público.

El parlamentario de Perú Bicentenario continúa generando indignación al defender la unión de menores de edad.