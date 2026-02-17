Censura a José Jerí EN VIVO: Congreso decide en Pleno extraordinario el futuro del presidente encargado

El Congreso de la República debatirá en sesión extraordinaria la posible censura del presidente interino José Jerí, en medio de una fuerte crisis política y a pocas semanas de las elecciones generales

El Congreso de la República define este martes el destino del presidente interino José Jerí en una sesión extraordinaria prevista para las 10.00 horas. El auditorio José Faustino Sánchez Carrión será el lugar de la jornada, ya que el hemiciclo permanece cerrado por trabajos vinculados a la futura bicameralidad.

Desde días previos, en la sala se ultimaron los preparativos para el encuentro, que reúne a los legisladores de manera presencial y presenta las posiciones de cada bancada frente a la propuesta que podría desembocar en la destitución del mandatario y en el octavo cambio presidencial en Perú en casi diez años, a menos de dos meses de las elecciones generales de abril próximo.

Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado luego de la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), enfrenta la posibilidad de ver interrumpido su mandato debido a las investigaciones en su contra, tras solo cuatro meses en el cargo.

Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.