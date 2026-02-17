Censura a José Jerí EN VIVO: Congreso decide en Pleno extraordinario el futuro del presidente encargado

El Congreso de la República define este martes el destino del presidente interino José Jerí en una sesión extraordinaria prevista para las 10.00 horas. El auditorio José Faustino Sánchez Carrión será el lugar de la jornada, ya que el hemiciclo permanece cerrado por trabajos vinculados a la futura bicameralidad.
Desde días previos, en la sala se ultimaron los preparativos para el encuentro, que reúne a los legisladores de manera presencial y presenta las posiciones de cada bancada frente a la propuesta que podría desembocar en la destitución del mandatario y en el octavo cambio presidencial en Perú en casi diez años, a menos de dos meses de las elecciones generales de abril próximo.
Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado luego de la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), enfrenta la posibilidad de ver interrumpido su mandato debido a las investigaciones en su contra, tras solo cuatro meses en el cargo.
Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.
Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, pone a votación la admisión a debate de la moción de orden del día, de censura del presidente José Jerí
Ruth Luque sustenta la moción de orden del día de la censura de José Jerí: “Acabemos hoy con esta agonía y generemos una transición que la ciudadanía está esperando”
Eduardo Salhuana indicó que la mayoría de la bancada de APP respalda la censura: “Nuestra decisión es por el bien del país; no podemos continuar en esta situación de incertidumbre”
Se contabilizan 87 congresistas presentes en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, donde sesiona el Congreso por las refacciones en el Palacio Legislativo
El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que su bancada apoyará cualquiera de los escenarios frente al caso José Jerí
Sigue en vivo las incidencias del Pleno del Congreso para debatir la moción de censura en contra del presidente José Jerí. En estos momento se pasa lista para revisar a los asistentes a la sala del auditorio José Faustino Sánchez Carrión donde sesiona hoy el Congreso
Hora cero para José Jerí. El presidente encargado podría salir hoy mismo del cargo en caso se concrete la censura en su contra.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este lunes que “ningún congresista” de su partido buscará la presidencia de la República en caso de que prospere la salida del mandatario interino José Jerí, quien podría dejar el cargo si se aprueban una serie de mociones de censura, lo que abriría la puerta al octavo cambio presidencial en casi diez años, a menos de dos meses de las elecciones generales.
La abogada Stephany Vega, exasesora de alta dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y considerada mano derecha del presidente interino José Jerí, confirmó este lunes que es investigada a nivel fiscal por una denuncia por lavado de activos relacionada con el incremento de su patrimonio.
Este martes 17 de febrero se realizará el Pleno extraordinario donde se debatirán las mociones de censura contra José Jerí. Defendió que la vía correcta en caso de buscar su salida es la vacancia debido al cargo que ejerce. Sin embargo, confirmó que aceptará lo que decida el Congreso. Además, aunque su permanencia está en juego, adelantó que no acudirá a la sesión plenaria.