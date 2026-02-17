Perú

Censura a José Jerí EN VIVO: Congreso decide en Pleno extraordinario el futuro del presidente encargado

El Parlamento realiza una sesión extraordinaria para decidir la continuidad del mandatario a pocas semanas de las elecciones. La cita inició a las 10.00 horas en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión

Guardar
El Congreso de la República
El Congreso de la República debatirá en sesión extraordinaria la posible censura del presidente interino José Jerí, en medio de una fuerte crisis política y a pocas semanas de las elecciones generales

El Congreso de la República define este martes el destino del presidente interino José Jerí en una sesión extraordinaria prevista para las 10.00 horas. El auditorio José Faustino Sánchez Carrión será el lugar de la jornada, ya que el hemiciclo permanece cerrado por trabajos vinculados a la futura bicameralidad.

Desde días previos, en la sala se ultimaron los preparativos para el encuentro, que reúne a los legisladores de manera presencial y presenta las posiciones de cada bancada frente a la propuesta que podría desembocar en la destitución del mandatario y en el octavo cambio presidencial en Perú en casi diez años, a menos de dos meses de las elecciones generales de abril próximo.

Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado luego de la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), enfrenta la posibilidad de ver interrumpido su mandato debido a las investigaciones en su contra, tras solo cuatro meses en el cargo.

Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.

15:46 hsHoy

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, pone a votación la admisión a debate de la moción de orden del día, de censura del presidente José Jerí

15:45 hsHoy

Ruth Luque sustenta la moción de orden del día de la censura de José Jerí: “Acabemos hoy con esta agonía y generemos una transición que la ciudadanía está esperando”

15:26 hsHoy

Eduardo Salhuana indicó que la mayoría de la bancada de APP respalda la censura: “Nuestra decisión es por el bien del país; no podemos continuar en esta situación de incertidumbre”

15:20 hsHoy

Se contabilizan 87 congresistas presentes en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, donde sesiona el Congreso por las refacciones en el Palacio Legislativo

15:19 hsHoy

El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que su bancada apoyará cualquiera de los escenarios frente al caso José Jerí

Expectativa por la sesión de debate de censura a José Jerí. El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que su bancada apoyará cualquiera de los escenarios. Canal N
15:08 hsHoy

Sigue en vivo las incidencias del Pleno del Congreso para debatir la moción de censura en contra del presidente José Jerí. En estos momento se pasa lista para revisar a los asistentes a la sala del auditorio José Faustino Sánchez Carrión donde sesiona hoy el Congreso

15:08 hsHoy

Hora cero para José Jerí. El presidente encargado podría salir hoy mismo del cargo en caso se concrete la censura en su contra.

Jerí enfrenta investigaciones fiscales por
Jerí enfrenta investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias, tras reuniones con empresarios chinos contratistas del Estado y cuestionadas visitas al Palacio de Gobierno. Su popularidad ha caído y se han multiplicado las mociones de censura
11:35 hsHoy

Keiko Fujimori asegura que “ningún congresista de Fuerza Popular” tomará la presidencia si prospera caída de José Jerí

La lideresa de Fuerza Popular descartó que su bancada busque la presidencia si el Congreso destituye a José Jerí mediante mociones de censura, una opción que dijo no apoyar para evitar inestabilidad

Desde San Juan de Miraflores, Keiko Fujimori se pronuncia sobre el debate de censura en el Pleno. Fujimori advierte sobre los riesgos de generar caos político y reafirma el compromiso de Fuerza Popular con un proceso electoral estable, desmarcándose de intereses partidarios a corto plazo. | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este lunes que “ningún congresista” de su partido buscará la presidencia de la República en caso de que prospere la salida del mandatario interino José Jerí, quien podría dejar el cargo si se aprueban una serie de mociones de censura, lo que abriría la puerta al octavo cambio presidencial en casi diez años, a menos de dos meses de las elecciones generales.

Leer la nota completa
11:33 hsHoy

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

La abogada Stephany Vega, exasesora cercana al presidente interino, negó acogerse a la colaboración eficaz y sostuvo que puede justificar parte de su patrimonio. Además, descartó haber filtrado información a la prensa

Stephany Vega, exasesora de la
Stephany Vega, exasesora de la Presidencia del Consejo de Ministros y exmano derecha de José Jerí, confirmó estar involucrada en una denuncia por lavado de activos vinculada al aumento de su patrimonio

La abogada Stephany Vega, exasesora de alta dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y considerada mano derecha del presidente interino José Jerí, confirmó este lunes que es investigada a nivel fiscal por una denuncia por lavado de activos relacionada con el incremento de su patrimonio.

Leer la nota completa
03:29 hsHoy

José Jerí no acudirá a Pleno extraordinario donde se debatirá su censura: “No me corresponde ir”

Presidente cuestionó el debate de mociones de censura para su eventual destitución. Sin embargo, mencionó que respetará la decisión que adopte el Congreso

Mandatario asegura que la vía constitucional para su eventual salida es la vacancia.| Panamericana

Este martes 17 de febrero se realizará el Pleno extraordinario donde se debatirán las mociones de censura contra José Jerí. Defendió que la vía correcta en caso de buscar su salida es la vacancia debido al cargo que ejerce. Sin embargo, confirmó que aceptará lo que decida el Congreso. Además, aunque su permanencia está en juego, adelantó que no acudirá a la sesión plenaria.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaJosé Jeríperu-politicaElecciones 2026

Últimas noticias

Perú Libre apoyará cualquier escenario que acabe en la salida de José Jerí, anuncia Flavio Cruz

Partido del lápiz se decide y respaldará la censura contra el presidente interino, así como una vacancia

Perú Libre apoyará cualquier escenario

Sueldos públicos se pagan desde el 18 de febrero, según el cronograma del Banco de la Nación

Los servidores públicos empiezan a cobrar sus remuneraciones esta semana. Como se sabe, ya está incluido el aumento de S/100 y S/53 aprobado por el Convenio Colectivo de 2025-2026

Sueldos públicos se pagan desde

Parque de las Leyendas anuncia nueva edición del “Capibara Fest” para este domingo 22 de febrero

El evento ofrecerá música en vivo, shows artísticos enfocados en la protección animal, espacios “instagrameables” con motivos de capibara y una feria gastronómica con opciones para todos los gustos

Parque de las Leyendas anuncia

Dónde ver Real Madrid vs Benfica en Perú HOY: canal tv online de partido por ‘play-offs’ ida de la Champions League 2026

Con la lección aprendida de su última visita al país ‘luso’, el equipo de Álvaro Arbeloa busca la revancha frente a la escuadra de José Mourinho. Partidazo que no te puedes perder. Conoce los detalles

Dónde ver Real Madrid vs

Crowdfunding inmobiliario: plataformas prevén colocar S/200 millones en 2026 con proyectos financiados por personas naturales

El crowdfunding permite a las personas convertirse en acreedoras de proyectos de vivienda social, facilitando que las promotoras cubran etapas iniciales. Rentabilidad llega al 25%

Crowdfunding inmobiliario: plataformas prevén colocar

ÚLTIMAS NOTICIAS

La disputa por las cuentas

La disputa por las cuentas sueldo resurge en el Congreso con la reforma laboral: cuánto pagan hoy las billeteras digitales

Quién es la joven de 23 años que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

El mensaje de Alberto Samid desde la clínica de Uruguay donde está internado: “Ahora comprendo porqué nos tratan de sudakas”

Lista de códigos Free Fire que puedes canjear hoy martes 17 de febrero de 2026

Murió Frederick Wiseman, maestro del cine documental en estado puro

INFOBAE AMÉRICA

Murió Frederick Wiseman, maestro del

Murió Frederick Wiseman, maestro del cine documental en estado puro

Hallazgo histórico en el hielo: descubrieron una superbacteria de 5.000 años que es resistente a 10 antibióticos

Las muertes en las cárceles de Ecuador aumentaron en 2025

Más de 800 aprehendidos dejan los primeros días de Carnaval panameño

Ryan Reynolds y el consejo que pudo cambiar su camino en la industria del cine internacional

DEPORTES

El video del hijo de

El video del hijo de 11 años de una leyenda de la Fórmula 1 manejando en la nieve que recorre el mundo

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La divertida presentación de Luis Ventura en Victoriano Arenas imitando el video más viral del momento

La furiosa crítica de Ralf Schumacher contra Colapinto tras el incidente que sufrió en los test de la Fórmula 1

La contundente defensa del tenista Ben Shelton tras el gesto de su pareja Trinity Rodman que generó polémica