Candidatos presidenciales se pronuncian ante la destitución de José Jerí a dos meses de las Elecciones 2026

El Congreso removió a Jerí con 75 votos a favor por investigaciones sobre reuniones secretas con empresarios chinos y supuestas irregularidades en la contratación de funcionarias

Los candidatos presidenciales para las elecciones de abril próximo expresaron sus posturas este martes frente a la destitución del presidente interino José Jerí, decidida por el Congreso a menos de dos meses de los comicios generales, con lo cual el país suma su octavo relevo presidencial en casi diez años de inestabilidad política.

El Legislativo aprobó la remoción con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, debido a investigaciones abiertas por reuniones secretas con empresarios chinos contratistas del Estado y posibles irregularidades en la contratación de funcionarias que mantuvieron encuentros previos con el mandatario en el Palacio de Gobierno. Su gestión duró solo cuatro meses.

Diversos sectores exigieron mayor transparencia en el proceso de selección del próximo presidente interino, aunque no hubo declaraciones públicas de César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP), ni de Keiko Fujimori, dirigente de Fuerza Popular, quien fue la única en manifestar apoyo a Jerí hasta el final.

El abogado de 39 años asumió la jefatura de Estado en calidad de presidente del Congreso tras la destitución de Dina Boluarte en octubre de 2025. Al ser censurado como titular del Parlamento, perdió automáticamente la condición de mandatario interino.

El Parlamento elegirá este miércoles, en una sesión extraordinaria a partir de las 18:00 hora local, al sucesor de Jerí.

A continuación, los pronunciamientos publicados hasta ahora en la red social X, antes conocida como Twitter.

Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial por el partido del Buen Gobierno: “Antes que eligieran a Jerí le advertí al Congreso que no cambiará babas por babas. Eligieron cambiar babas por mocos. Allí el resultado. Ahora, aunque está en su naturaleza, no comentan el mismo error. Elijan alguien que sea lo menos parecido a ustedes. ¿Podrán?“.

Alfonso López-Chau, candidato presidencial de Ahora Nación: “Vivimos una década marcada por la degradación política: Congresos dominados por intereses particulares, partidos corruptos y presidentes debilitados, capturados por redes vinculadas a economías ilegales o no elegidos por el pueblo. El resultado ha sido un país detenido. Este 12 de abril tenemos la oportunidad de cerrar ese ciclo y empezar a reconstruir la Nación con reglas claras y liderazgo responsable. El Perú necesita ética pública, respeto irrestricto a las mujeres y defensa firme de la democracia. Por eso, el próximo presidente del Congreso debe garantizar el siguiente proceso electoral con imparcialidad, transparencia y sentido de Estado”.

José Luna Gálvez, candidato presidencial de Podemos Perú: “Frente a la elección de un nuevo presidente del Congreso, Podemos Perú anuncia que apoyará una figura de consenso, pero de ninguna manera votará por una representante de la ultraderecha terruquedora, racista, defensora de los bancos y que dividirá aún más al país”.

Los mensajes destacaron la continuidad de la inestabilidad y el desgaste institucional, con referencias a la “década perdida”, el alto recambio presidencial y el debilitamiento de la democracia,

Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado: “La crisis empezó en 2016 con la pataleta antidemocrática de Keiko Fujimori al no aceptar el triunfo de PPK. Una década perdida por el obstruccionismo y la podredumbre del Congreso. Hoy sacan a Jerí y pondrán a otro a su imagen y semejanza”.

Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero: “Este Congreso, manejado por un pacto mafioso, no busca un Presidente: busca un cómplice. Quieren poner a alguien útil solo para ellos en Palacio, no a alguien correcto. Ignoran al país por sus agendas. Que quede claro: el próximo será nuevamente su alfil. ¡No bajemos la guardia!“.

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista Peruano: “Se va el intrascendente de Jerí. Sin resultados en seguridad ciudadana. Claramente inmoral. Gestor de intereses. Digno representante de la coalición que gobierna el país desde el Parlamento manchados por la corrupción. Se va y nada catastrófico pasará”.

¿Cómo se realizará la elección del nuevo presidente del Congreso? 🧐 Aquí te explicamos el procedimiento contemplado en el artículo 12 del Reglamento del Congreso para esta elección. pic.twitter.com/7dsrx3jDid — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 17, 2026

Fiorella Molinelli, candidata presidencial de Fuerza y Libertad: “Fuera Jerí. El blindaje quedó en evidencia y también quienes estuvieron detrás. Keiko Fujimori apostó hasta el final por sostener lo insostenible y volvió a quedar del lado equivocado del país. El Perú no quiere más impunidad ni arreglos bajo la mesa. Ojalá este congreso se digne a elegir a alguien mejor”.

Vladimir Cerrón, candidato presidencial de Perú Libre: “La altísima rotación presidencial y el transfuguismo parlamentario son signos inequívocos de una democracia neoliberal fallida. Vamos a elegir al cuarto presidente en menos de un período de gobierno”.