Perú

Temblor de 6.1 en Ica sacude el país: ¿Cuándo se realizará el próximo Simulacro Nacional Multipeligro?

El presidente ejecutivo de Indeci, Luis Enrique Vásquez, recordó que los sismos no se pueden predecir y pidió a la población participar en el simulacro y tener lista su mochila de emergencia y un plan familiar

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gente reunida en simulacro de sismo
El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro tendrá lugar en conmemoración del sismo del 31 de mayo de 1970, que provocó un aluvión y destruyó la ciudad de Yungay. - Crédito Andina

Tras el sismo de magnitud 6.1 registrado este martes 19 de mayo en Ica, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a sumarse al próximo Simulacro Nacional Multipeligro. El evento ha reforzado la urgencia de estar preparados ante emergencias en un país altamente sísmico como el Perú.

El presidente ejecutivo de Indeci, Luis Enrique Vásquez, explicó que los sismos no pueden preverse, por lo que es fundamental estar listos en todo momento. Recomendó a las familias tener siempre lista la mochila de emergencia y un plan de acción en caso de desastres, tanto en casa como en el trabajo o la escuela. Vásquez pidió a la población y a las instituciones que participen activamente en el simulacro para fortalecer la preparación ante estos eventos.

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"Los sismos no tienen una fecha predecible, por eso debemos estar siempre preparados. Es fundamental contar con la mochila de emergencia, una caja de reserva y un plan familiar para ensayar procedimientos tanto en casa, en el trabajo como en la escuela. No olviden que el 29 de mayo, a las 10 de la mañana, se realizará el simulacro nacional“, afirmó en diálogo con RPP Noticias.

La organización del simulacro busca que escuelas, empresas, instituciones públicas y familias pongan en práctica sus planes de emergencia y revisen si sus rutas de evacuación funcionan correctamente. El objetivo es que todos sepan cómo actuar ante un sismo o cualquier otro peligro, y que las autoridades puedan evaluar y mejorar sus protocolos de respuesta.

Un intenso sismo de magnitud 6.1 se registró en la región de Ica, Perú, causando alarma y pánico entre los ciudadanos. Un residente de Pisco relata los momentos de caos, comparando la fuerza del movimiento con la del terremoto de 2007

La convocatoria está dirigida a todos los ciudadanos, instituciones y centros educativos, que deberán participar de manera simultánea en todo el país. Durante el simulacro, se pondrán a prueba los planes de evacuación, la organización de los puntos de encuentro y la coordinación entre las autoridades y la comunidad. Esta actividad también recuerda los 56 años del gran sismo de Áncash de 1970, que dejó miles de víctimas y marcó la historia del país.

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¿Cuándo es el próximo Simulacro Nacional Multipeligro ?

El Simulacro Nacional Multipeligro se realizará el viernes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana. La actividad se organiza en conmemoración del sismo del 31 de mayo de 1970, que provocó un aluvión y destruyó la ciudad de Yungay. Está dirigida a toda la población, así como a instituciones públicas y privadas.

La fecha fue establecida por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante la Resolución N.º 001-2025-PCM/SGRD. El objetivo del simulacro es preparar a la ciudadanía y a las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) para actuar de manera rápida y eficiente ante situaciones de emergencia.

Universidades de Ica reportan daños estructurales tras sismo de magnitud 6.1. (Foto composición: Infobae Perú/Facebook)
Universidades de Ica reportan daños estructurales tras sismo de magnitud 6.1. (Foto composición: Infobae Perú/Facebook)

El ejercicio permitirá que todos practiquen cómo responder en caso de desastre. Cada grupo debe ejecutar su plan de evacuación, identificar las zonas seguras y reunirse en los puntos de encuentro establecidos. Indeci pone a disposición materiales y recursos en su página web para apoyar la preparación de familias e instituciones antes y durante el simulacro.

Así se desarrollará el simulacro multipeligro este 29 de mayo

El simulacro comenzará con el sonido de sirenas, bocinas, campanas o silbatos, que simularán la llegada de un sismo. En los dos primeros minutos, las personas deben ubicarse en las zonas seguras dentro de edificios o viviendas. Luego, deberán evacuar de manera ordenada hacia las zonas externas seguras o puntos de reunión, siempre llevando la Mochila para Emergencias.

Si durante el simulacro se activa una alarma de tsunami, quienes estén cerca del mar deberán alejarse hacia zonas altas o edificios seguros. El sistema SISMATE enviará alertas a los celulares para informar sobre otros peligros, como deslizamientos o aludes, y las autoridades darán indicaciones para guiar a la población. Es importante seguir las instrucciones oficiales y participar hasta el final del ejercicio.

Primer plano de manos sosteniendo un celular con pantalla roja mostrando un ícono de advertencia, un símbolo de ondas y una forma de onda sísmica.
Una persona sostiene un teléfono móvil que muestra una alerta de sismo con un símbolo de exclamación y ondas sonoras en una pantalla roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El simulacro también incluye actividades para personas con discapacidad y busca que todos participen, promoviendo la solidaridad y la ayuda mutua en situaciones de emergencia.

Fuerte sismo de 6.1 en Ica remeció al Perú

Este martes 19 de mayo, un sismo de magnitud 6.1 se registró a las 12:57:51 en Ica, con epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad y una profundidad de 81 kilómetros, según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú. El movimiento fue clasificado con alerta amarilla, lo que indica una magnitud significativa.

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió la ciudad de Ica, Perú, provocando el colapso parcial de la histórica Catedral. Las imágenes muestran los graves daños en la estructura, incluyendo la caída de parte de su cúpula y paredes. Canal N

Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se producen la mayoría de los sismos y erupciones volcánicas del mundo. La interacción de las placas tectónicas sudamericana y de Nazca explica por qué el país enfrenta temblores con frecuencia. Por ello, la preparación y la participación en simulacros son fundamentales para proteger la vida y reducir los riesgos.

Indeci recomienda a las familias informarse sobre el Plan Familiar de Emergencia y consultar los recursos disponibles en su sitio web. Participar en el simulacro ayuda a fortalecer la seguridad de todos frente a posibles desastres naturales.

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