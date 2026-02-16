Perú y su inestabilidad presidencial: el final de los últimos 12 mandatarios

El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí. Congreso TV

El poder presidencial en Perú ha estado marcado por una inestabilidad prolongada, con una sucesión de 12 presidentes que terminaron sus mandatos en medio de crisis políticas, investigaciones judiciales, renuncias y hasta tragedias. Las trayectorias de cada uno de estos mandatarios reflejan las particularidades de la política peruana desde la década de 1990 hasta hoy. José Jerí se ha convertido en el último mandatario peruano, quien apenas tenía cuatro meses en el cargo, pero la censura le llegó por parte del Congreso de la República.

La inestabilidad política del Perú: el final de los doce presidentes peruanos| Composición Infobae

Alberto Fujimori (1990-2000)

Alberto Fujimori llegó al poder en 1990 y se mantuvo durante una década, tras imponerse en una segunda vuelta electoral. Durante su primer mandato, ocurrió el autogolpe de 1992. Su gobierno estuvo marcado por múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos y corrupción.

En el año 2000, Fujimori buscó un tercer mandato consecutivo, pese a las restricciones constitucionales y la desaprobación de organismos internacionales. En la segunda vuelta electoral, fue el único candidato tras el retiro de su rival.

La negativa a extraditar a Alberto Fujimori, emitida por la justicia chilena en 2007, sacudió al país al considerarse un revés en la búsqueda de justicia nacional. (Andina)

En ese mismo periodo, el escándalo de corrupción protagonizado por su asesor Vladimiro Montesinos, conocido como los vladivideos, generó una crisis política. Alberto Fujimori viajó a Japón y renunció a la presidencia por fax, evitando enfrentar a la justicia peruana en ese momento. Posteriormente, fue arrestado en Chile y extraditado a Perú, donde recibió 25 años de condena por violaciones a los derechos humanos y delitos de corrupción. Permaneció más de diez años en prisión hasta que obtuvo un indulto humanitario en 2017.

El indulto se concedió en medio de una polémica, tras una negociación entre el entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y un sector de Fuerza Popular liderado por Kenji Fujimori. En esa oportunidad, Kuczynski afirmó que su decisión se fundamentaba en el “mal estado de salud” del exmandatario. El 24 de diciembre, durante las celebraciones de Navidad, Fujimori salió de prisión.

Ese hecho marcó solo el inicio de un nuevo capítulo, ya que casi un año después, la justicia peruana anuló el indulto y Fujimori regresó al penal de Barbadillo. La familia recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde donde indicaron que la justicia peruana debía definir el desenlace.

En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional resolvió que el exmandatario debía salir en libertad, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) rechazó esa medida.

En diciembre de 2023, el TC ordenó la “libertad inmediata”, a pesar de las advertencias sobre sus consecuencias. En septiembre de 2024, Fujimori falleció en su casa.

Valentín Paniagua (2000-2001)

Tras la abrupta salida de Fujimori, Valentín Paniagua fue designado presidente interino por el Congreso. Durante ocho meses, dirigió el proceso de transición política, garantizando elecciones limpias y la restauración del orden democrático.

Su gestión se recuerda por facilitar el retorno a la institucionalidad y por la convocatoria de comicios transparentes. Asimismo, creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) con la finalidad de que se investigara los asesinatos por el terrorismo.

A los 70 años, el expresidente Valentín Paniagua murió en Lima el 16 de octubre de 2006, tras haber conducido al Perú por un breve pero crucial periodo de transición. (Andina)

Alejandro Toledo (2001-2006)

Alejandro Toledo, líder del partido Perú Posible, accedió a la presidencia tras vencer en las elecciones de 2001. Su mandato enfrentó protestas sociales y dificultades para consolidar una mayoría parlamentaria. Luego de concluir su gobierno, la justicia peruana lo implicó en el caso Odebrecht, acusándolo de haber recibido sobornos millonarios de la constructora brasileña a cambio de favorecerla en contratos públicos.

Toledo fue detenido en Estados Unidos en 2019, tras una solicitud de extradición presentada por las autoridades peruanas. En el 2024, la justicia peruana lo encontró culpable por recibir 35 millones de dólares en sobornos en el caso Interoceánica, con la finalidad de beneficiar a la empresa brasilera.

Un año después, una nueva sentencia se sumaría, se trata de 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de lavado de activos agravado en el caso Ecoteva. Ambas condenas se cumplirán en paralelo a partir del 17 de octubre de 2024. Toledo permanece recluido por estos procesos judiciales.

Poder Judicial fija fecha para alegatos finales de Alejandro Toledo por caso Ecoteva. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Alan García (2006-2011)

Alan García, líder del Partido Aprista Peruano, gobernó por segunda vez entre 2006 y 2011. Al finalizar su gestión, las investigaciones por el caso Odebrecht lo señalaron por presuntos actos de corrupción relacionados con la adjudicación de obras públicas.

García se suma a la lista de presidentes que presuntamente habrían recibido dinero para beneficiar a la empresa brasilera.

En 2019, cuando la Fiscalía ordenó su detención preliminar, García se disparó en su dormitorio antes de ser intervenido por las autoridades. A pesar de ser trasladado al hospital, solo se confirmó su deceso.

En su velatorio, la familia leyó una carta que dejó el expresidente a los que llama “sus enemigos”.

“Les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones y a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse”, leyó su hija Luciana García Nores.

Ollanta Humala (2011-2016)

Ollanta Humala llegó al poder tras una campaña centrada en la inclusión social. Humala capitalizó el descontento del sur andino y de las clases populares, presentándose como el único líder capaz de frenar el retorno del fujimorismo. Aquel 28 de julio, el nacionalismo parecía haber conquistado el futuro del Perú.

Sin embargo, al término de su mandato, fue procesado junto a su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos vinculado a aportes ilegales de campañas electorales, incluida la recepción de fondos de Odebrecht.

Es así como, la caída de Humala no fue política, sino judicial, debido a las anotaciones de las agendas de su esposa y las planillas secretas de Odebrecht. La justicia ha determinado que el financiamiento de sus campañas (2006 y 2011) fue un esquema de corrupción que movió millones de soles no declarados.

Los Humala Heredia enfrentan otra investigación. (Foto: Andina)

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ordenó 15 años de cárcel para la pareja por recibir aportes ilícitos y el pago de una reparación civil de 10 millones de soles. Aquel líder que juró honestidad frente a la “corrupción tradicional”, hoy se encuentra recluido en el penal Barbadillo.

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)

Pedro Pablo Kuczynski, economista de trayectoria internacional, asumió la presidencia en 2016. Enfrentó una fuerte oposición en el Congreso y la sucesión de denuncias por presuntos pagos indebidos de Odebrecht por asesorías y contratos estatales.

Renunció en 2018 tras la difusión de videos donde se evidenciaban intentos de compra de votos para evitar su destitución. Kuczynski permanece bajo arresto domiciliario, sometido a investigación por lavado de activos y otros delitos vinculados a su gestión y a sus actividades privadas previas. Actualmente, la Fiscalía pide más de ocho años de prisión.

Pedro Pablo Kuczynski era popularmente conocido como PPK.

Martín Vizcarra (2018-2020)

El vicepresidente de Kuczynski, Martín Vizcarra asumió el mando tras la renuncia de su antecesor en medio de la crisis política. En octubre de 2019, anunció la disolución del Congreso en medio de una confrontación con el Legislativo y argumentando obstrucción a las reformas anticorrupción.

Tras la disolución, un sector del Parlamento intentó desconocer su decisión y nombró a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta interina.

En 2020, el Congreso lo destituyó por “incapacidad moral” en medio de acusaciones de haber recibido sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua. Vizcarra negó todas las acusaciones y responsabilizó a los sectores políticos tradicionales de su caída.

Expresidente Martín Vizcarra es hospitalizado tras complicación en su estado de salud. (Foto: Agencia Andina)

En el 2025, el expresidente recibió una condena de 14 años de prisión por cohecho, luego de que la justicia determinara que aceptó pagos por S/ 2.3 millones de dos empresas constructoras durante su gestión como gobernador.

Manuel Merino (10 de noviembre de 2020 - 15 de noviembre de 2020)

El congresista Manuel Merino fue nombrado presidente por el Parlamento tras la destitución de Vizcarra. Su gobierno duró apenas cinco días, debido a las protestas en Lima y otras ciudades, donde fallecieron Bryan Pintado e Inti Sotelo.

En el Congreso, La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, con 8 votos a favor, archivar la denuncia contra Merino De Lama, Ántero Flores Araoz y Gastón Rodríguez por las muertes de los jóvenes durante las protestas de 2020. El informe concluyó que no existe evidencia que los vincule directamente con los hechos.

Maricarmen Alva condecoró a Manuel Merino con la medalla de honor del Congreso. Foto: Andina

Francisco Sagasti (17 de noviembre de 2020 - 28 de julio de 2021)

Francisco Sagasti asumió la presidencia interina en uno de los momentos de mayor crisis política y social del país. El expresidente condujo el proceso electoral y entregó el mando sin denuncias de corrupción ni procesos abiertos en su contra. Su gestión se concentró en restaurar la confianza en las instituciones y en la organización de comicios generales.

En abril, el Congreso de la República buscaba su inhabilitación por el pase al retiro de generales PNP, pero fue rechazado. Sagasti ha señalado que no postularía a un cargo público en medio de las elecciones generales 2026.

Foto: Paula Elizalde / Infobae

Pedro Castillo (28 de julio de 2021 - 7 de diciembre de 2022)

Pedro Castillo alcanzó la presidencia tras una ajustada segunda vuelta electoral contra Keiko Fujimori. Su gobierno enfrentó inestabilidad, acusaciones de corrupción y constantes enfrentamientos con el Congreso.

Para la Fiscalía, el exmandatario chotano lideraba una organización criminal, la que le permitió presuntamente apoderarse de millones de soles. Sin embargo, su salida de Palacio de Gobierno se da el 7 de diciembre de 2022.

Castillo intentó disolver el Parlamento y decretar un gobierno de emergencia, lo que derivó en su destitución inmediata y detención. En noviembre de 2025, el Poder Judicial lo declaró culpable por los delitos de rebelión y conspiración. De esta manera, permanecerá 11 años y seis meses en prisión. Mientras tanto, el caso de investigación sigue su curso.

Pedro Castillo

Dina Boluarte (7 de diciembre de 2022 - 10 de octubre de 2025)

Dina Boluarte, primera mujer en asumir la presidencia en la historia de Perú, accedió al cargo tras la destitución de Castillo, en calidad de vicepresidenta. Al comenzar su gestión, enfrentó manifestaciones y denuncias sobre el uso de la fuerza pública ante la represión de las protestas.

A pesar de ello, Boluarte reafirmó y defendió su permanencia en el cargo. Fue en octubre de 2025 que el Congreso decide vacarla por “incapacidad moral permanente”.

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, llega al Congreso para pronunciar su discurso anual y último ante la nación, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2025. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

Su gobierno acumuló denuncias de corrupción, una gestión marcada por la ineficacia, múltiples investigaciones fiscales e importantes escándalos públicos, como la ocultación de cirugías estéticas y el caso Qali Warma, donde se investigaron contratos irregulares en programas estatales.

El final de José Jerí

El 17 de febrero, el Congreso de la República decidió censurar a José Jerí como presidente interino durante una sesión extraordinaria. Se discutieron siete mociones de censura contra Jerí, quien enfrenta cuestionamientos por reuniones no registradas con empresarios, contrataciones controvertidas y el uso de su despacho congresal tras asumir el Ejecutivo.

La censura constituía la vía más rápida y requería únicamente mayoría simple; que prosperó y Jerí perdió la presidencia, mientras que el Congreso deberá elegir a su sucesor de inmediato.

El final de José Jerí inició la primera semana de enero cuando se difundieron imágenes ingresando a un chifa, pero vestido de buzo y encapuchado. En el transcurso de los días, más videos salían a la luz de su reunión con un empresario chino. Asimismo, se le sumó contrataciones con jóvenes que se reunió días antes en Palacio de Gobierno.

Mandatario se pronunció sobre la convocatoria del Pleno extraordinario para debatir su permanencia. | Presidencia