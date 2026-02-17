José Jerí fue destituido: Cómo y cuándo se elegirá al nuevo presidente de Perú y quiénes son los principales candidatos

vacancia presidencial - jose jeri - dina boluarte

El Congreso de la República censuró con 75 votos a favor al congresista José Jerí en el cargo como presidente del Perú que asumió tras la vacancia de Dina Boluarte, en un pleno extraordinario que cambió nuevamente el rumbo político del país. Ahora, el Parlamento deberá activar un procedimiento inmediato para elegir a su reemplazo a menos de dos meses para las elecciones generales de abril.

¿Cuándo se elegiría al nuevo presidente?

Según explicó previamente el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, la elección no sería automática. Tras aprobarse la censura, se abrirá un plazo de 24 horas para la presentación de candidaturas y convocar a votación en el pleno que se reanudará este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas.

¿Cuál sería el procedimiento?

El mecanismo sería similar al utilizado para elegir al presidente del Congreso:

Presentación formal de candidaturas. Publicación y oficialización de las listas o postulantes. Votación en el pleno. Proclamación del ganador por mayoría simple.

¿Quiénes suenan como posibles candidatos?

Aunque no existen candidaturas oficiales hasta el momento, en los pasillos del Parlamento se mencionan algunos nombres:

Fernando Rospigliosi , actual presidente del Congreso, quien podría asumir un rol clave en la transición. No obstante, ha descartado esta posibilidad.

Waldemar Cerrón (Perú Libre), integrante de la Mesa Directiva.

Luis Aragón, mencionado en conversaciones informales como alternativa de consenso.

También se menciona a:

Juan Carlos Mori (Acción Popular), como una alternativa que podría generar consensos en determinados sectores.

Silvia Monteza (Acción Popular), quien ya integra la Mesa Directiva y tendría conocimiento directo de la dinámica parlamentaria.

Marleny Portero (Acción Popular), cuyo nombre aparece como opción dentro de conversaciones preliminares.

El escenario dependerá de los acuerdos políticos que se logren en las horas posteriores a la censura. Algunas bancadas evalúan presentar una candidatura única para evitar una votación fragmentada.

Un contexto de alta tensión

Agentes de policía montan guardia, mientras el Congreso de Perú se reúne para una sesión de emergencia para debatir una moción para destituir al presidente José Jeri, mientras el gobierno lidia con un escándalo sobre los informes de las reuniones no reveladas del presidente con un empresario chino, en Lima, Perú, 17 de febrero de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El Perú nuevamente atraviesa un contexto de alta tensión política tras la destitución de José Jerí, quien se convierte en el séptimo presidente en menos de nueve años, reflejando la profunda inestabilidad institucional que caracteriza al país desde 2016. En este periodo, se sucedieron en el poder Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y, finalmente, Jerí. El próximo mandatario, que será elegido por el Congreso en las próximas horas, asumirá el octavo mandato presidencial en menos de una década, una cifra inédita en la historia republicana reciente.

La censura a Jerí fue impulsada por siete mociones avaladas por 78 firmas, tras una serie de escándalos que incluyeron la revelación de reuniones informales con empresarios chinos y la apertura de una investigación preliminar a cargo de la Fiscalía de la Nación por presunto tráfico de influencias.

A estos hechos se sumaron graves cuestionamientos éticos y administrativos: diversos informes legislativos y denuncias periodísticas señalaron la contratación irregular de jóvenes vinculados al entorno personal y político de Jerí, muchos de ellos menores de 30 años y sin experiencia comprobada para los cargos de asesoría y consultoría asignados en el Congreso de la República. Estos contratos generaron un fuerte rechazo entre parlamentarios y la opinión pública, agravado por la detección de largas horas de visita a la oficina de Jerí días antes de otorgarse la contratación.

La suma de estos factores derivó en la rápida pérdida de respaldo político y desembocó en una votación mayoritaria a favor de la censura, en un ambiente de fragmentación parlamentaria y desconfianza ciudadana. El país se encamina ahora a la elección de su octavo presidente en nueve años, mientras persiste la presión social y la incertidumbre sobre la capacidad del Congreso para garantizar la gobernabilidad hasta las próximas elecciones generales.