Perú

José Jerí estuvo reunido con su abogado en Palacio de Gobierno mientras el Congreso lo destituía: el premier se fue

Según el registro oficial, el mandatario saliente mantuvo dos reuniones con su abogado Ricardo Caldas, mientras el primer ministro Ernesto Álvarez abandonó Palacio tras la destitución

Guardar
El Congreso de Perú removió
El Congreso de Perú removió a José Jerí de la presidencia con 75 votos a favor, a menos de dos meses de las elecciones generales

El presidente interino José Jerí permaneció este martes en Palacio de Gobierno junto a su abogado Ricardo Caldas, mientras el Congreso decidió destituirlo a menos de dos meses de las elecciones generales, lo que marca el octavo relevo presidencial desde 2016.

Los registros oficiales detallan dos reuniones entre el gobernante saliente y su defensa legal: la primera comenzó a las 10:15 y terminó a las 12:45; la segunda se realizó entre las 13:24 y las 16:28.

El Parlamento, con 75 votos a favor, decidió remover a Jerí debido a diversas investigaciones abiertas durante su breve gestión de cuatro meses, acusaciones que incluyen encuentros reservados con empresarios chinos contratistas del Estado y supuestas irregularidades en la contratación de funcionarias que mantuvieron reuniones previas con el mandatario en su despacho.

Tras finalizar el conteo, el hasta hoy jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez, abandonó la sede gubernamental y hasta el momento no se han reportado movimientos de otros miembros del equipo ministerial.

José Jerí permaneció en
José Jerí permaneció en Palacio de Gobierno junto a su abogado Ricardo Caldas durante el proceso de destitución

Jerí ascendió a la jefatura de Estado el pasado 10 de octubre en su condición de presidente del Congreso, en el momento en que fue destituida su predecesora, Dina Boluarte (2022-2025), que a su vez reemplazó al encarcelado exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta.

Al Congreso había entrado en 2021 en sustitución del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2018-2022) con apenas 11.600 votos. En pocos meses, pasó de ser legislador raso y desconocido a presidir comisiones parlamentarias, luego el Parlamento, y de ahí al sillón presidencial.

Su llegada al poder estuvo marcada desde un inicio por una denuncia de violación presuntamente ocurrida a finales de 2024, que fue archivada por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, por falta de pruebas biológicas, pese a que otro procesado en la misma causa había declarado que Jerí pudo presuntamente haber usado objetos u otros medios para consumar la violación.

Fruto de este caso, una jueza le ordenó someterse a una terapia para tratar una patología psicosexual, y durante sus primeros días se volvieron virales sus antiguos tuits, en los que mostraba una predilección por “sexo” y “mujeres”, mientras que en su cuenta de Instagram seguía a centenares de perfiles de mujeres creadoras de contenido erótico.

Jerí asumió la presidencia el
Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre de 2025, tras la destitución de Dina Boluarte, quien había reemplazado a Pedro Castillo

En su labor parlamentaria, también fue acusado de un presunto enriquecimiento ilícito, al ser señalado de supuestamente haber cobrado dinero por sacar adelante proyectos de ley en la Comisión de Presupuesto del Congreso que llegó a presidir.

Caída

Su popularidad de más del 50 % durante las primeras semanas se desplomó a inicios de este año, cuando trascendió que había mantenido una serie de reuniones clandestinas con empresarios chinos, algunos de ellos contratistas del Estado y de la propia oficina presidencial.

Entre ellos destaca Zhihua ‘Johnny’ Yang, a cuyo chifa acudió en la noche del 26 de diciembre encapuchado para no ser reconocido, y cuya tienda de productos chinos visitó el 6 de enero cuando horas antes había sido clausurada por las autoridades municipales.

Luego saltaron los casos de una serie de funcionarias del Gobierno que fueron contratadas justo después de haber mantenido reuniones con el mandatario en el Palacio de Gobierno, una de ellas tras pasar ahí toda la noche de Halloween y salir de la sede presidencial a la mañana siguiente.

Temas Relacionados

José Jeríperu-politica

Más Noticias

Edgard Reymundo, candidato a reemplazar a José Jerí, y la vez que dejó abierto su micrófono: “Estoy votando sin saber nada”

Las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán anunciaron que su bancada impulsa la candidatura de su colega como opción para liderar el Parlamento y el gobierno transitorio

Edgard Reymundo, candidato a reemplazar

Quién es Sebastián Gálvez: el joven que retiró objetos de la camioneta de Laura Spoya tras el choque y sería su saliente

Tras el accidente de la modelo en Surco, un joven fue captado llevándose pertenencias de su vehículo ante la Policía. Se trata de Sebastián Gálvez, extrabajador de televisión e hijo del alcalde de Jesús María

Quién es Sebastián Gálvez: el

Ignacio Buse consolida su ascenso en el ranking ATP: sube más de 150 puestos en un año y ya apunta al top 50

Hace un año era 230° del mundo; hoy se ubica virtualmente en el puesto 78°, afianzándose en el top 100 y con margen para seguir sumando puntos clave que lo ubiquen más alto

Ignacio Buse consolida su ascenso

Candidatos presidenciales se pronuncian ante la destitución de José Jerí a dos meses de las Elecciones 2026

A puertas de los comicios generales, los principales postulantes a la presidencia expresaron sus posiciones tras la remoción del mandatario interino, en medio de una nueva crisis política

Candidatos presidenciales se pronuncian ante

Censura a José Jerí: reacciones de los políticos ante la caída del presidente interino

El Congreso alcanzó los votos necesarios para destituir al Jerí tras los escándalos del ‘Chifagate’, lo que ha generado reacciones de diversas esferas políticas

Censura a José Jerí: reacciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Edgard Reymundo, candidato a reemplazar

Edgard Reymundo, candidato a reemplazar a José Jerí, y la vez que dejó abierto su micrófono: “Estoy votando sin saber nada”

Candidatos presidenciales se pronuncian ante la destitución de José Jerí a dos meses de las Elecciones 2026

Censura a José Jerí: reacciones de los políticos ante la caída del presidente interino

Un día antes de ser destituido por el Congreso, José Jerí se reunió con parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular

¿Quién será el presidente en reemplazo de José Jerí? Perfil y polémicas de los candidatos inscritos en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Quién es Sebastián Gálvez: el

Quién es Sebastián Gálvez: el joven que retiró objetos de la camioneta de Laura Spoya tras el choque y sería su saliente

¿Qué pasó entre Lucianeka y Nicole Akari?: la polémica por cambio de vestuario y el reclamo de un pago pendiente

Los memes de la destitución de José Jerí como presidente de la República: el ingenio peruano no perdona

Youna y Samahara Lobatón vuelven a pelear y anuncian el fin de su cercanía: “Ya no habrá novela turca”

Nesty, expareja de Mayra Goñi, lanza tema con Tito El Bambino y alista su regreso a Perú

DEPORTES

Ignacio Buse consolida su ascenso

Ignacio Buse consolida su ascenso en el ranking ATP: sube más de 150 puestos en un año y ya apunta al top 50

A qué hora juega Alianza Lima vs Banco República: partido por fecha 1 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Ciudad paraguaya declara de interés municipal el 2 de Mayo vs Sporting Cristal y pide apoyo masivo: “Momento histórico”

Miguel Trauco no encuentra equipo a causa de la acusación de violencia sexual: Atlético Grau y Alianza Atlético desestiman ofrecimiento