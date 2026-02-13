Perú

ATU inició la renovación de las máquinas de recarga en las estaciones del Metropolitano

Los nuevos equipos incorporan tecnología avanzada y un diseño adaptado para personas con discapacidad, favoreciendo la accesibilidad universal según las directrices de Conadis

El proceso de adquisición y recarga de tarjetas se mantiene sencillo, con montos mínimos y máximos establecidos, y la recomendación de usar el monto exacto ya que las máquinas no entregan vuelto - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha iniciado un proceso de modernización progresiva en las máquinas de venta y recarga de tarjetas del Metropolitano, con el objetivo de mejorar la atención y la experiencia de los usuarios.

Este plan, coordinado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), prevé la instalación de 97 nuevos dispositivos distribuidos en los terminales Naranjal, Matellini y Chimpu Ocllo, la estación Central y 41 estaciones intermedias, durante el primer trimestre del año.

Hasta la fecha, la renovación ha alcanzado 52 máquinas ubicadas en estaciones seleccionadas. Entre ellas se encuentran Chimpu Ocllo, Los Incas, Belaunde, 22 de Agosto, Las Vegas y Universidad, así como otras paradas relevantes como Naranjal, Tomás Valle, Parque del Trabajo, Ramón Castilla, Jirón de la Unión, Colmena, Estación Central, Estadio Nacional, Canadá, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Aramburú, Angamos, Ricardo Palma, 28 de Julio, Benavides, Balta y Matellini. Este avance forma parte de una estrategia gradual que contempla la extensión de las mejoras a más puntos de la red en los próximos meses.

La modernización, en colaboración con la empresa concesionaria, incluye la actualización futura de validadores y torniquetes, bajo un cronograma escalonado que prioriza la seguridad y eficiencia en el transporte público - Créditos: ATU.

Tecnología avanzada en las máquinas de recarga

Los equipos incorporan tecnología avanzada para reducir fallas y agilizar la operación. Además, su diseño y ubicación han sido adaptados para facilitar el uso a personas con discapacidad, de acuerdo con las disposiciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Para garantizar la inclusión, la ATU mantiene una colaboración activa con Conadis y colectivos relacionados, reforzando la accesibilidad universal en el sistema.

El procedimiento para la venta y recarga de tarjetas se mantiene sin cambios. Al adquirir una tarjeta, basta con seleccionar la opción correspondiente, ingresar un monto mínimo de S/5 y retirar el plástico junto con el comprobante; el costo es de S/4.50 y el saldo restante queda disponible para viajes.

Hasta ahora, la renovación alcanzó 52 máquinas en estaciones seleccionadas, con una estrategia gradual que ampliará las mejoras a más puntos de la red en los próximos meses - Créditos: ATU.

Para recargar, se debe introducir la tarjeta, seleccionar el monto deseado —desde S/0.50 hasta un máximo de S/100 por transacción— y finalizar con la impresión del ticket, recordando que estas máquinas no entregan vuelto.

La modernización se ejecuta en colaboración con la empresa concesionaria del sistema de recaudo. Durante los próximos meses, el plan se extenderá a la renovación de validadores y torniquetes, tanto en buses como en estaciones, con el objetivo de consolidar un transporte público más seguro, accesible y eficiente para toda la ciudadanía. Esta intervención no abarca la totalidad de las estaciones de manera simultánea, sino que responde a un cronograma escalonado en función de las prioridades de la red.

Funciones de la ATU

  • Planificar, regular y supervisar el sistema de transporte urbano en Lima y Callao.
  • Formular políticas para la movilidad sostenible y eficiente.
  • Coordinar la integración de los diferentes modos de transporte público.
  • Autorizar y fiscalizar la operación de servicios de transporte regular y especial.
  • Gestionar la infraestructura relacionada con el transporte urbano, como corredores, terminales y estaciones.
  • Promover la accesibilidad y la inclusión en el sistema de movilidad.
  • Aplicar sanciones y medidas correctivas a operadores que incumplan la normativa.
  • Implementar campañas de educación vial y sensibilización ciudadana.
  • Fomentar la innovación tecnológica en el sector transporte.
  • Garantizar la seguridad y calidad del servicio para los usuarios.

