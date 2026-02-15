Perú

Tragedia en la Panamericana Norte: Tráiler aplasta minivan y deja varios fallecidos, entre ellos una mujer con su bebé

El choque ocurrió en el kilómetro 104, en el sector de Río Seco, cuando una unidad de carga perdió el control e invadió el carril contrario. Varios sobrevivientes, incluida una menor rescatada entre los fierros, fueron llevados al Hospital de Chancay

El impacto fue tan fuerte que la minivan quedó completamente destrozada y sus ocupantes entre los fierros retorcidos. Equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar y lograron liberar a una menor de edad, quien quedó atrapada entre los escombros. // Video: Noticias Huaral

Por lo menos cinco personas habrían fallecido y varias resultaron heridas tras un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde de este sábado en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 104, en el sector de Río Seco. El choque involucró a un tráiler que transportaba fierros y a una minivan que circulaba en sentido contrario. Entre las víctimas se encuentra una mujer, su bebé y al menos tres adultos, según los reportes preliminares.

El impacto fue devastador. El tráiler se despistó y terminó aplastando por completo a la minivan, que quedó reducida a una estructura de fierros retorcidos. Equipos de rescate trabajaron intensamente para liberar a los ocupantes atrapados, logrando rescatar con vida a una menor de edad, quien fue trasladada junto a otros heridos al Hospital de Chancay. La emergencia generó largas filas de vehículos en ambos carriles y un amplio despliegue de ambulancias y personal policial.

El siniestro se produjo en las inmediaciones del óvalo de Río Seco, uno de los puntos de mayor tránsito en esta parte de la carretera. Testigos indicaron que el tráiler, que se desplazaba de norte a sur, perdió el control por causas que aún son materia de investigación y terminó invadiendo el carril contrario. La carga de material de construcción habría intensificado el daño tras el violento choque.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al tráiler con las llantas hacia arriba y a la minivan completamente destruida. Conductores que pasaban por la zona alertaron a las autoridades, lo que permitió una rápida llegada de unidades de emergencia. Las labores de rescate se extendieron por varios minutos debido a que algunas víctimas quedaron atrapadas entre los restos del vehículo menor.

De manera preliminar, se informó que la minivan trasladaba a una familia que retornaba a Lima luego de haber pasado el día en las playas de Huarmey. Esta versión aún es evaluada por las autoridades, mientras se realizan las diligencias para determinar las causas exactas del despiste.

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene restringido el tránsito en el sector mientras continúan las pericias y el retiro de las unidades siniestradas. El caso ha generado conmoción entre los conductores que circulaban por la zona y entre los familiares que llegaron hasta el hospital en busca de información sobre los heridos.

Canales de emergencia en caso de accidentes de tránsito

La PNP informó que en
La PNP informó que en 2021 hubo 1.019 ciclistas involucrados en siniestros viales. (Andina)
  • La Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú es el número principal para reportar accidentes de tránsito, hechos delictivos y emergencias en general.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, disponible en el número 116, atiende situaciones de rescate, incendios y accidentes vehiculares. Los bomberos cuentan con unidades equipadas para brindar auxilio en casos de personas atrapadas, derrames de combustible o cualquier situación de alto riesgo asociada a accidentes de tránsito.
  • El Samu 106 es el Servicio de Atención Médica de Urgencia encargado de enviar ambulancias y personal médico especializado ante emergencias de salud.
  • El número 115 de Defensa Civil está habilitado para emergencias relacionadas con desastres naturales o incidentes que requieran la coordinación de evacuaciones y asistencia masiva.
  • La línea gratuita 113 del Ministerio de Salud ofrece orientación médica telefónica y apoyo ante emergencias sanitarias. Es útil para recibir indicaciones inmediatas sobre primeros auxilios.

