Metropolitano suspende su servicio playero tras el cierre de Agua Dulce

REUTERS/Sebastian Castaneda/File Photo

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comunicó que el servicio especial Playero del Metropolitano no circulará este domingo 15 de febrero, debido al cierre de la concurrida playa Agua Dulce.

La medida, que afecta a miles de usuarios del sistema de transporte, responde a la decisión de la Municipalidad de Chorrillos de restringir el acceso al balneario por motivos de salubridad.

Según detalló la ATU en redes sociales, la interrupción del servicio busca evitar contratiempos y proteger a los visitantes habituales del litoral sur de Lima.

La isntitución instó a los usuarios a planificar sus desplazamientos y buscar alternativas para evitar inconvenientes.

“Este 15 de febrero, por temas ajenos a la operación, el Playero del Metropolitano no circulará en su recorrido hacia la playa Agua Dulce. Planifica tu viaje con anticipación y evita contratiempos”, publicó la entidad en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

La disposición fue confirmada oficialmente tras el anuncio emitido por la comuna chorrillana, en el que se informó que Agua Dulce permanecerá cerrada durante toda la jornada del domingo.

El cierre responde a la constante acumulación de desechos en la zona costera, situación que se agravó en las últimas semanas, con la recolección de toneladas de residuos desde el inicio del año.

(Fuente: ATU)

Playa clausurada

De acuerdo con la Municipalidad de Chorrillos, el cierre temporal se estableció con el objetivo de “proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”.

La medida, que regirá desde la medianoche hasta las 11:00 p.m. del 15 de febrero, cuenta con el respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Ambiente y diversas ONGs ambientalistas.

El alcalde Richard Cortez explicó a la Agencia Andina que, para garantizar el cumplimiento de la disposición, se acordonará el acceso a Agua Dulce desde la noche anterior.

“Un día antes se acordonará el acceso a la playa Agua Dulce para evitar la presencia de personas que pretendan acampar”, puntualizó Cortez.

La decisión, según el burgomaestre, no constituye un “capricho”, sino una respuesta directa a la persistente contaminación del balneario, donde incluso se han encontrado restos de animales y desechos sólidos ocultos en la arena.

Las autoridades locales orientarán a los ciudadanos y reforzarán la campaña de sensibilización sobre el impacto de la basura en el ecosistema costero.

En lo que va del verano, la comuna ha recogido aproximadamente 250 toneladas de basura en Agua Dulce, una cifra que equivale a unas 20 toneladas por fin de semana durante la temporada alta.

Impacto en los bañistas

El cierre de la playa Agua Dulce y la cancelación del servicio playero del Metropolitano afectan a un promedio de 70 mil visitantes que cada fin de semana llegan al balneario, según datos de la municipalidad.

La Municipalidad de Chorrillos aclaró que el cierre es estrictamente por un día y que, hasta el momento, no se prevén prórrogas ni excepciones. Se solicita la comprensión de la ciudadanía y la colaboración para mantener en mejores condiciones los espacios públicos.