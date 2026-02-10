Puente Piedra: Delincuentes interceptan y disparan a hombre que había retirado cerca de 7 mil soles de una entidad bancaria

Un padre de familia fue baleado por delincuentes en el mercado Tres Regiones, en Puente Piedra, tras retirar 7.000 soles para útiles escolares. Los atacantes huyeron a pie, dejando abandonada su motocicleta. La víctima permanece hospitalizada y la policía busca a los responsables del violento asalto.

Un caso más de inseguridad ciudadana. Un padre de familia resultó gravemente herido tras ser atacado por dos delincuentes armados en las inmediaciones del mercado Tres Regiones, en Puente Piedra, cuando iba a comprar útiles escolares junto a sus familiares. El hecho ocurrió cerca de las 15 horas, luego de que la víctima, identificada como Marcial Villadesa Jaimes, de 52 años, retirara aproximadamente 7.000 soles de una entidad bancaria, dinero destinado a gastos escolares y otras necesidades del hogar.

El señor había acudido al centro de abastos acompañado de su familia para adquirir diversos productos. Después de realizar el retiro bancario, estacionó su furgón a pocas cuadras del lugar y se dirigió al mercado para continuar con las compras. Fue en ese momento cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron, lo amenazaron y exigieron la entrega inmediata del efectivo retirado minutos antes, según información de Latina Televisión.

Al notar la demora del conductor en entregar el dinero, uno de los asaltantes le disparó en la pierna, arrebatándole la bolsa donde llevaba no solo el monto retirado, sino también uniformes y otros artículos para los menores del hogar.

El vehículo permanece en la escena como evidencia clave para la investigación policial y podría ayudar a identificar a los responsables del ataque armado - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Los delincuentes intentaron escapar en la motocicleta, pero ante la rápida reacción de comerciantes y compradores que cerraron los accesos del mercado, abandonaron el vehículo y la bolsa con algunas pertenencias, huyendo a pie entre la multitud. La escena fue presenciada por varias personas, quienes trataron de auxiliar al herido y alertaron a las autoridades.

Villadesa Jaimes fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, donde permanece a la espera de una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión y la considerable pérdida de sangre.

Sus allegados expresaron su preocupación tanto por su estado de salud como por la demora en la llegada de personal de criminalística y representantes del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y recolectar pruebas en ambos puntos: el lugar donde quedó la motocicleta y el furgón utilizado por la familia.

Este incidente ha generado alarma entre los vecinos y comerciantes de Puente Piedra, quienes señalaron que no es la primera vez que ocurren robos violentos en el mercado Tres Regiones. Solicitan mayor presencia policial y medidas más estrictas para prevenir nuevos ataques.

Los agresores, al ver que la víctima demoraba en entregar el dinero, le dispararon en la pierna y le arrebataron la bolsa que contenía el efectivo y pertenencias familiares - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Ataque en SJL

La inseguridad ciudadana tampoco cesa en San Juan de Lurigancho. Un hombre disfrazado de obrero protagonizó un violento ataque al disparar al menos tres veces contra un conductor en plena vía pública, para luego escapar en motocicleta junto a un cómplice. El hecho ocurrió en la avenida El Sol, generando pánico entre transeúntes y vecinos de la zona.

Testigos relataron que el agresor, tras acercarse simulando realizar trabajos en la vía, desenfundó un arma de fuego y abrió fuego contra el vehículo, hiriendo al conductor, quien fue trasladado de inmediato a un hospital cercano. La Policía inició un operativo para ubicar a los responsables, mientras los familiares de la víctima exigen justicia y mayor presencia policial en un distrito que registra frecuentes episodios de violencia. La modalidad empleada y la audacia de los atacantes evidencian el aumento de la criminalidad y la sensación de desprotección en el distrito.