Perú

Puente Piedra: Delincuentes interceptan y disparan a hombre que había retirado cerca de 7 mil soles de una entidad bancaria

La motocicleta utilizada por los asaltantes fue abandonada cerca del mercado Tres Regiones tras quedar atrapados por el cierre de accesos, lo que evidencia la rápida reacción de comerciantes y compradores

Guardar
Un padre de familia fue baleado por delincuentes en el mercado Tres Regiones, en Puente Piedra, tras retirar 7.000 soles para útiles escolares. Los atacantes huyeron a pie, dejando abandonada su motocicleta. La víctima permanece hospitalizada y la policía busca a los responsables del violento asalto.

Un caso más de inseguridad ciudadana. Un padre de familia resultó gravemente herido tras ser atacado por dos delincuentes armados en las inmediaciones del mercado Tres Regiones, en Puente Piedra, cuando iba a comprar útiles escolares junto a sus familiares. El hecho ocurrió cerca de las 15 horas, luego de que la víctima, identificada como Marcial Villadesa Jaimes, de 52 años, retirara aproximadamente 7.000 soles de una entidad bancaria, dinero destinado a gastos escolares y otras necesidades del hogar.

El señor había acudido al centro de abastos acompañado de su familia para adquirir diversos productos. Después de realizar el retiro bancario, estacionó su furgón a pocas cuadras del lugar y se dirigió al mercado para continuar con las compras. Fue en ese momento cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron, lo amenazaron y exigieron la entrega inmediata del efectivo retirado minutos antes, según información de Latina Televisión.

Al notar la demora del conductor en entregar el dinero, uno de los asaltantes le disparó en la pierna, arrebatándole la bolsa donde llevaba no solo el monto retirado, sino también uniformes y otros artículos para los menores del hogar.

El vehículo permanece en la
El vehículo permanece en la escena como evidencia clave para la investigación policial y podría ayudar a identificar a los responsables del ataque armado - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Los delincuentes intentaron escapar en la motocicleta, pero ante la rápida reacción de comerciantes y compradores que cerraron los accesos del mercado, abandonaron el vehículo y la bolsa con algunas pertenencias, huyendo a pie entre la multitud. La escena fue presenciada por varias personas, quienes trataron de auxiliar al herido y alertaron a las autoridades.

Villadesa Jaimes fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, donde permanece a la espera de una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión y la considerable pérdida de sangre.

Sus allegados expresaron su preocupación tanto por su estado de salud como por la demora en la llegada de personal de criminalística y representantes del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y recolectar pruebas en ambos puntos: el lugar donde quedó la motocicleta y el furgón utilizado por la familia.

Este incidente ha generado alarma entre los vecinos y comerciantes de Puente Piedra, quienes señalaron que no es la primera vez que ocurren robos violentos en el mercado Tres Regiones. Solicitan mayor presencia policial y medidas más estrictas para prevenir nuevos ataques.

Los agresores, al ver que
Los agresores, al ver que la víctima demoraba en entregar el dinero, le dispararon en la pierna y le arrebataron la bolsa que contenía el efectivo y pertenencias familiares - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Ataque en SJL

La inseguridad ciudadana tampoco cesa en San Juan de Lurigancho. Un hombre disfrazado de obrero protagonizó un violento ataque al disparar al menos tres veces contra un conductor en plena vía pública, para luego escapar en motocicleta junto a un cómplice. El hecho ocurrió en la avenida El Sol, generando pánico entre transeúntes y vecinos de la zona.

Testigos relataron que el agresor, tras acercarse simulando realizar trabajos en la vía, desenfundó un arma de fuego y abrió fuego contra el vehículo, hiriendo al conductor, quien fue trasladado de inmediato a un hospital cercano. La Policía inició un operativo para ubicar a los responsables, mientras los familiares de la víctima exigen justicia y mayor presencia policial en un distrito que registra frecuentes episodios de violencia. La modalidad empleada y la audacia de los atacantes evidencian el aumento de la criminalidad y la sensación de desprotección en el distrito.

Temas Relacionados

Puente Piedrainseguridad ciudadanaasesinatoperu-noticias

Más Noticias

“Esta vez Sporting Cristal sí tiene futbolistas”, la advertencia de Giancarlo Granda sobre Paulo Autuori tras pobre inicio en Liga 1

El periodista deportivo describió el posible panorama de los ‘celestes’ que podría cortar el ciclo del técnico brasileño tras el pobre arranque en la Liga 1

“Esta vez Sporting Cristal sí

“Confío en las autoridades”, así rompió su silencio Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual

El defensa de Alianza Lima salió a defenderse por primera vez y precisó por qué no se había pronunciado con anterioridad al ser vinculado en grave acusación

“Confío en las autoridades”, así

Mototaxista es asesinado a balazos en SJL: era su primer día de trabajo y deja cuatro menores en orfandad

El crimen ocurrió a plena luz del día en el paradero 8 de Huáscar, a pocos metros del parque San Blas

Mototaxista es asesinado a balazos

BCRP deja de comprar dólares, luego de subida del tipo de cambio a fines de enero

El precio del dólar marcó una subida el 30 de enero y ahora se mantiene en un valor más alto que en las semanas anteriores

BCRP deja de comprar dólares,

Los Olivos: capturan a policía que disparó a vecino que intentó frenar pelea con su pareja

Segundo Benito Córdova López de 30 años fue detenido por sus colegas al ser uno de los más buscados por intento de homicidio al propietario de la casa donde alquila su pareja

Los Olivos: capturan a policía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plan de seguridad ciudadana está

Plan de seguridad ciudadana está listo y se presentará este jueves, afirma el presidente José Jerí

Casi la mitad del Perú no sabe por quién votar en las Elecciones 2026, según Datum

Ollanta Humala y Martín Vizcarra contra el INPE: denuncian abuso de autoridad y violación a la intimidad tras filtración de fotografías

Carlos Espá: Perfil, trayectoria y patrimonio del candidato presidencial de SíCreo en las Elecciones 2026

César Vásquez se pronuncia sobre escándalo por franja electoral y critica a Carlos Álvarez: “Se contentó con una explicación humorística de su partido”

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Gianluca Lapadula

La reacción de Gianluca Lapadula tras difusión de ‘ampay’ junto a mujer que no es su esposa

Gianluca Lapadula y Alessia Macrí: ¿Cuántos años llevan juntos y cuántos hijos tienen?

Gianluca Lapadula es captado con misteriosa mujer que no es su esposa: los memes ante las imágenes de Magaly Medina

Patricio Quiñones, el bailarín favorito para los shows de Daddy Yankee, Bad Bunny y otras estrellas de la música

Ricardo Mendoza cuenta cómo fue el nacimiento inesperado de su hijo y Magaly Medina lo felicita: “Lo vemos enamorado de su bebé”

DEPORTES

“Esta vez Sporting Cristal sí

“Esta vez Sporting Cristal sí tiene futbolistas”, la advertencia de Giancarlo Granda sobre Paulo Autuori tras pobre inicio en Liga 1

“Confío en las autoridades”, así rompió su silencio Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual

Se revelaron los graves problemas en el arbitraje peruano: sin campos para entrenar, falta de instrucción y sin uniformidad en criterios

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 6 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

“Si Alianza Lima es coherente, Pablo Guede tiene que salir”, la opinión de Gustavo Roverano si 2 de Mayo clasifica en la Copa Libertadores