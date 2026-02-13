Fiscalía abre investigación a José Jerí por contrataciones de mujeres que visitaron Palacio

El presidente interino de Perú, José Jerí, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, inició una investigación preliminar contra el presidente interino José Jerí por las contrataciones de mujeres en Palacio de Gobierno luego de que se reunieran con el mandatario.

Se trata de una investigación preliminar contra Jerí por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. De acuerdo con la disposición difundida por el periodista Sergio Sanabria, se trata de un caso simple, con un plazo inicial de 90 días para que se realicen las diligencias. No se descarta que, en el transcurso de la investigación, se amplíe el plazo.

Entre las diligencias dispuestas por Gálvez Villegas está la toma de la declaración indagatoria de José Jerí. Esta se desarrollará el lunes 2 de marzo en Palacio de Gobierno. De considerarlo, el fiscal de la Nación interino podría requerir solo una única ampliación de dicha declaración. Esto a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que limitó la investigación preliminar contra presidentes en funciones.

Gálvez también dispuso que el secretario general de Presidencia remite documentación relacionada a la contratación de 9 mujeres en el Despacho Presidencial. Estas son: Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva, Sheyla Rosmery Briones Ordinola, Susana Carolina Gutiérrez Rivera, Rossmary Malpartida Ostos, María Del Rosario Pamela Espinoza Diaz, Rosa Gabriela Rueda Yaya e Hilda Denisse Zapata.

José Jerí, identificado como Presidente de Perú, sonríe a la derecha, contrastando con una colección de fotos de varias mujeres que trabajan con él en Palacio de Gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular del Ministerio Público, además, dispuso que Despacho Presidencial envíe las normas internas que regulan la contratación de locadores de servicios, incluidas las que regulan las que se hace bajo el régimen FAG.

José Jerí en la mira del Congreso

La convocatoria de un Pleno Extraordinario en el Congreso de Perú para debatir la permanencia de José Jerí como presidente interino depende de la validación formal de firmas parlamentarias. El titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, anunció que solo 29 de las 81 firmas presentadas cumplen los requisitos, lo que retrasa la realización de la sesión.

Según el artículo 50 del Reglamento del Congreso, tras recibirse una solicitud válida con 78 firmas, el presidente del Congreso dispone de hasta 15 días para citar al pleno, y en caso de inacción, la responsabilidad pasa a un vicepresidente o, finalmente, al oficial mayor.

Rospigliosi asegura que no existen los votos ni el procedimiento legal para debatir la salida de José Jerí mientras el Congreso está en receso. - Agencia Andina

El proceso para remover del cargo a José Jerí genera controversia, ya que algunos parlamentarios promueven una moción de vacancia mientras otros consideran procedente la censura. Rospigliosi reiteró que la vacancia es la única vía legítima, argumento que respaldaron abogados constitucionalistas como Natale Amprimo, Ernesto Blume y Óscar Urviola. De proceder la vacancia, se requerirían 87 votos de los 130 congresistas.

Las mociones presentadas se centran en presuntas irregularidades cometidas por Jerí durante su gobierno, entre ellas, reuniones no oficiales con empresarios chinos, falta de acción frente a la inseguridad ciudadana y cuestionadas contrataciones estatales. Sin embargo, tanto la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como Fuerza Popular rechazan la vacancia sustentada en hechos “sin pruebas” o “elucubraciones”.

El primer ministro Ernesto Álvarez advirtió que la figura de vacancia solo debe aplicarse frente a delitos comprobados de extrema gravedad: “Son cosas gravísimas”, enfatizó. Coincidiendo con esta postura, Miguel Torres, dirigente de Fuerza Popular, declaró que el partido solo respaldaría la vacancia si existen elementos concretos: “Solo vamos por la vacancia si existe alguna prueba de algún delito concreto. Hasta ahora todo lo que hay son indicios”.