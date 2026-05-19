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Peruano muere abatido durante operativo de Carabineros en frontera Chile-Perú: Fiscalía investiga intervención en paso ilegal

La versión policial sostiene que el conductor de 29 años intentó atropellar a un funcionario, mientras la Fiscalía ordenó pericias para determinar si el uso de la fuerza se ajustó a protocolo

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Óscar Rubén Paredes Carita, de 29 años, murió durante una intervención de Carabineros en Laguna Blanca, frontera entre Chile y Perú. Redes sociales
Óscar Rubén Paredes Carita, de 29 años, murió durante una intervención de Carabineros en Laguna Blanca, frontera entre Chile y Perú. Redes sociales

La muerte de un ciudadano peruano durante un operativo de Carabineros en la frontera entre Chile y Perú volvió a colocar bajo atención las acciones de control en pasos no habilitados del norte chileno. El caso ocurrió en el sector de Laguna Blanca, en la comuna de General Lagos, una zona ubicada a varias horas de Arica y señalada por autoridades chilenas como un corredor utilizado para el contrabando y el traslado ilegal de mercancías hacia Bolivia.

La intervención policial se produjo la tarde del lunes 18 de mayo, cerca de las 7:00 p. m., en medio de patrullajes vinculados al denominado Plan Escudo Fronterizo, estrategia impulsada por el gobierno chileno para reforzar la vigilancia en áreas limítrofes. El fallecido fue identificado como Óscar Rubén Paredes Carita, de nacionalidad peruana y 29 años de edad.

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De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía chilena y recogida por medios locales, el operativo se inició cuando personal de la tenencia de Visviri detectó dos camiones y una camioneta que transitaban por pasos no habilitados. La situación derivó en una persecución y posteriormente en un enfrentamiento que terminó con el conductor peruano abatido por disparos de un funcionario policial.

Operativo en Laguna Blanca terminó con un fallecido

Según la fiscal Paulina Brito, Carabineros realizaba controles vinculados a delitos de contrabando cuando identificó a tres vehículos que salían del territorio chileno por rutas ilegales. Los agentes procedieron a interceptarlos en el sector de Laguna Blanca, cercano al Hito 69, en la frontera con Perú.

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La periodista Ximena Astudillo indicó en declaraciones a Radio Uno que la patrulla policial estaba integrada por un teniente y un cabo primero. Durante la intervención, uno de los camiones fue detenido y tres ocupantes quedaron retenidos. Sin embargo, el segundo vehículo de carga y la camioneta tipo jeep continuaron la marcha, lo que provocó una persecución en plena zona fronteriza.

La versión entregada por Carabineros sostiene que el conductor de la camioneta ignoró las señales de detención. La fiscal Paulina Brito señaló que el ciudadano peruano “hace caso omiso de las señales de detención del funcionario policial, e intentó atropellarlo con su vehículo”.

El operativo ocurrió durante patrullajes del Plan Escudo Fronterizo, orientado a combatir contrabando y tránsito ilegal en pasos no habilitados. Redes sociales
El operativo ocurrió durante patrullajes del Plan Escudo Fronterizo, orientado a combatir contrabando y tránsito ilegal en pasos no habilitados. Redes sociales

Fiscalía chilena ordenó diligencias en la zona

Tras el enfrentamiento, otro funcionario policial utilizó su arma de fuego contra el conductor de la camioneta. La persecutora precisó que “ante esto, el uniformado usó su arma de fuego e hirió al conductor de la camioneta, que falleció en el lugar”.

La Fiscalía dispuso que las investigaciones queden a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del equipo ECOH, unidades que realizan pericias para determinar las circunstancias exactas del procedimiento policial y establecer si la actuación se ajustó a los protocolos establecidos por la legislación chilena.

El cuerpo de Óscar Rubén Paredes Carita será sometido a la necropsia correspondiente antes de iniciar coordinaciones para una eventual entrega y repatriación hacia territorio peruano. Mientras tanto, las personas detenidas durante el operativo permanecerán a disposición de las autoridades judiciales chilenas.

Zona fronteriza concentra operaciones de control

Las autoridades chilenas consideran sectores como Laguna Blanca, Visviri y el Tripartito como puntos críticos debido al tránsito constante de mercancías ilegales y actividades vinculadas al crimen transnacional. En esos espacios se ejecutan operativos ligados al Plan Escudo Fronterizo, iniciativa destinada a reforzar controles en rutas utilizadas por redes de contrabando y narcotráfico.

La fiscal Paulina Brito indicó que los vehículos intervenidos transitaban por pasos no habilitados, situación que forma parte de las modalidades detectadas en la zona altiplánica. Según información de Carabineros entregada a la Fiscalía, los móviles se desplazaban fuera de los controles fronterizos oficiales.

Medios chilenos informaron que Óscar Rubén Paredes Carita mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de contrabando, además de una orden de expulsión del territorio chileno.

La investigación permanece en curso mientras personal especializado de la PDI continúa con el levantamiento de evidencias y la reconstrucción de la secuencia registrada durante el operativo fronterizo.

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