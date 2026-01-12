Perú

José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte fuera de Palacio: detalles del encuentro no oficial

Sin registros oficiales, con una capucha y sin comitiva a fin de que no le tomen fotos, el mandatario acudió a un chifa en San Borja vinculado a Zhihua Yang, cercano al hermano de la exjefa de Estado

Un reportaje de Punto Final revela la reunión secreta y nocturna del presidente del Poder Judicial, José Jerí, con un empresario chino. El encuentro, realizado fuera de Palacio y sin registro oficial, fue descubierto gracias al seguimiento de un vehículo presidencial.

La noche del 26 de diciembre de 2025, un movimiento inusual alteró la rutina en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en el distrito limeño de San Borja. Punto Final reveló que a las 22:18, un elegante automóvil blanco con placa oficial del Estado, uno de los denominados “cofres presidenciales”, se detuvo frente a un edificio que, a simple vista, no llama la atención, pero que alberga entre sus paredes una serie de conexiones empresariales y políticas de alto nivel.

De este vehículo descendió el presidente José Jerí, quien, cubierto con una capucha y acompañado por personal de seguridad, ingresó discretamente en el edificio. Para sorpresa de la transparencia, su presencia no figuró en los registros oficiales del portal de transparencia de Palacio de Gobierno.

El ingreso de Jerí no fue un hecho aislado. Según confirmó el despacho presidencial en comunicación con el programa, el mandatario cenó y sostuvo una reunión con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante chifa ubicado en el segundo piso del edificio. Argumentaron que se conocen desde la época en que el mandatario era congresista y que el tema tratado fue la próxima celebración del Día de la Amistad Perú-China. Sin embargo, el encuentro ocurrió en horario nocturno, durante un día semifestivo y sin registro oficial, factores que han despertado suspicacias sobre su real naturaleza.

José Jerí fue captado con
José Jerí fue captado con un buzo y una capucha. Junto a él, solo una persona de seguridad.

El edificio, que abarca los números 1950 y 1952 de la avenida San Luis, no es solo un restaurante. Reúne a varias empresas vinculadas a empresarios de origen chino. En el quinto piso funcionan las oficinas de Tenda Cerámicas AC, una compañía que ha estado en el foco mediático tras construir una planta de cerámicos en Ica sin los permisos municipales requeridos. Además, esta empresa contrató en dos ocasiones los servicios profesionales de Nicanor Boluarte —hermano de la expresidenta Dina Boluarte—, en mayo de 2023 y enero de 2024.

Además, operan Hidroeléctrica América SAC,Construcciones Capón SAC y América Capón SAC, todas bajo la gerencia de Zhihua Yang, empresario de origen chino con quien se reunió José Jerí y también contrató al familiar de la vacada exmandataria en octubre de 2023.

Por si el vínculo no fuera menor, el propio Nicanor apareció en el local. El viernes 9 de enero, solo dos semanas después, las cámaras del local registraron su llegada al mismo edificio, cerca del mediodía. Vestido de manera casual y portando un manojo de llaves, tomó el ascensor que había usado el presidente.

El empresario chino evitó dar declaraciones y no se conoce con el motivo ni con quién se reunió el hermano de la exjefa de Estado. Consultado por el dominical, el abogado Roberto Pereira subrayó la importancia de que quienes ejercen la Presidencia de la República actúen con la máxima prudencia y transparencia.

“Los presidentes deben cuidar la investidura que ocupan. Hemos visto en la historia reciente que las reuniones privadas fuera de Palacio han derivado en investigaciones por corrupción”, expresó recordando casos como el de la casa de Sarratea, en Breña, durante el gobierno de Pedro Castillo.

