Cinco allegadas de José Jerí que acudieron a su oficina personal hasta casi la medianoche obtuvieron contratos estatales

Cinco allegadas al presidente interino José Jerí ingresaron a su despacho personal, mantuvieron encuentros con él hasta altas casi la medianoche y, posteriormente, obtuvieron contratos estatales, según un informe divulgado este domingo por Cuarto Poder.

El dominical revisó que Guadalupe Vela se presentó en el despacho de Jerí el 1 de noviembre de 2025 desde las 18:48 a 23:56 horas. El 20 de noviembre, la ingeniera ambiental recibió una orden de servicio por más de 6.330 soles en el Seguro Social (EsSalud). El 28 de noviembre obtuvo otro contrato como locadora a través del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) en el Ministerio del Ambiente, por 11.000 soles.

Según el programa, el vínculo entre Vela y el gobernante existía antes de su llegada al Ejecutivo. El 13 de mayo de 2025, cuando Jerí era legislador, visitó el Ministerio de la Producción y, posteriormente, su allegada fue contratada en ese ministerio por 9.000 soles. En agosto de 2025, además, recibió un puesto como especialista en el Comité de Damas.

Durante la juramentación de Jerí como jefe de Estado, Vela se ubicó junto a la madre del mandatario en un palco reservado para familiares y se retiró con ella en el mismo vehículo. La joven pidió declarar fuera de cámaras y confirmó su amistad de larga data con el mandatario, señalando que en la mencionada reunión abordaron temas “personales”.

El dominical señaló que ese 1 de noviembre, Vela acudió a la cita acompañada de su amiga Cristina Beraún, quien también accedió a un contrato estatal por 6.500 soles para realizar análisis de comunicación interna en el despacho presidencial. Beraún, del mismo modo, permaneció hasta casi la medianoche y estuvo presente en la juramentación de Jerí.

El 1 de noviembre de 2025, Violeta Veas acudió al despacho presidencial desde las 20:35 hasta las 23:59. Al mes siguiente, fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. No realizó comentarios sobre el tema.

Un patrón similar se observó con Fiorela Melgarejo, quien llegó a Palacio el 20 de octubre desde las 13:48 hasta las 15:13, regresó el 24 y el 28 del mismo mes, y luego recibió una orden de servicio por 11.000 soles en el despacho presidencial. Abordada por el equipo periodístico, respondió que no haría comentarios “en este momento”. Ante la consulta sobre si conocía previamente al presidente, reiteró su negativa.

La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa defendió la legalidad de las contrataciones

Alicia Camargo, quien acompañó al gobernante a una tienda del del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, también se reunió con Jerí el 14 de octubre de 2025 desde las 20:00 hasta las 22:55. Tres días después fue contratada en la Secretaría General del Palacio.

Réplica

La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa indicó, en un comunicado enviado al dominical, que Melgarejo, Beraún y Camargo “fueron contratadas siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente, tratándose de mujeres profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas”.

“Respecto a las visitas de las señoras Vela y Beas, fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley. Las competencias de un profesional no deberían ser cuestionadas por el género u otros aspectos que no aportan al respeto que merece cada persona”, se lee en la misiva.