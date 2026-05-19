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T’aqrachullo: significado del nombre de la nueva ciudadela inca del Cusco y por qué se le llama ‘María Fortaleza’

Con 17,4 hectáreas de extensión, casi 600 estructuras documentadas y un depósito de 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre, el complejo arqueológico de T’aqrachullo, en la provincia cusqueña de Espinar, no supera en dimensiones a Machu Picchu y podría corresponder a la mítica ciudad inca de Ancocagua descrita en crónicas coloniales

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Un templo inca mencionado por antiguos cronistas ha sido restaurado y puesto en valor en las alturas de Espinar. Tajrachullo, con su increíble arquitectura y hallazgos de oro, revela su importancia como centro religioso y administrativo del Tahuantinsuyo | Latina TV

En las alturas de la provincia de Espinar, en la región Cusco, a unos 225 kilómetros al noroeste de Machu Picchu, existe una ciudadela que durante siglos permaneció casi desconocida para el mundo. Se llama T’aqrachullo, también conocida como María Fortaleza, y sus dimensiones, su densidad arquitectónica y la riqueza de sus hallazgos arqueológicos la posicionan como uno de los descubrimientos más relevantes de la arqueología andina en las últimas décadas.

El nombre proviene del quechua: T’acra significa “roca madre” y Chullo alude a “agua congelada”, una denominación que evoca la presencia de depósitos naturales de agua en el sitio. Durante la época colonial, los españoles lo rebautizaron como María Fortaleza, nombre con el que también se le conoce en la actualidad.

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¿Más grande que Machu Picchu?

El dato que catapultó a T’aqrachullo a la atención internacional es contundente: el complejo ocupa una extensión aproximada de 17,4 hectáreas, una superficie que no supera las dimensiones de la ciudadela de Machu Picchu. El sitio se asienta sobre una meseta en el cañón del río Apurímac, a unos 90 metros sobre el cauce fluvial y a 4.038 metros sobre el nivel del mar, con vistas al cañón de Virginniyoc, donde el río Totorani confluye con el Apurímac.

Las excavaciones impulsadas por el Ministerio de Cultura del Perú desde 2019 permitieron documentar casi 600 estructuras: viviendas, templos, espacios ceremoniales, corrales, chullpas, kallankas, fuentes, escalinatas y muros defensivos. La densidad de construcciones y objetos llevó a los arqueólogos a concluir que T’aqrachullo no fue una población secundaria, sino un centro político, económico y religioso de primer orden durante el Tahuantinsuyo.

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El hallazgo cobró relevancia global tras un reportaje de National Geographic, que detalló la magnitud del sitio y lo vinculó con la ciudad inca de Ancocagua, mencionada en crónicas coloniales como uno de los principales adoratorios del Imperio.

T'aqrachullo emerge como posible ubicación de la legendaria ciudadela inca Ancocagua, generando expectativas en la arqueología sudamericana.
T'aqrachullo emerge como posible ubicación de la legendaria ciudadela inca Ancocagua, generando expectativas en la arqueología sudamericana. (National Geographic)

El hallazgo que cambió todo: 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre

El punto de inflexión en las investigaciones ocurrió en septiembre de 2022, durante una campaña rutinaria liderada por el arqueólogo Dante Huallpayunca. Un asistente identificó restos metálicos bajo el suelo de un recinto de piedra. Lo que encontraron cambió el curso del proyecto: un depósito con casi 3.000 lentejuelas elaboradas en oro, plata y cobre, envueltas en cuero de camélido y cubiertas con restos de pelo animal. Los estudios posteriores determinaron que databan de inicios del siglo XVI y formaban parte de ornamentos ceremoniales de la élite incaica.

“Muchos arqueólogos jamás encuentran algo así en toda su carrera”, declaró Huallpayunca a National Geographic. Junto a las lentejuelas, los especialistas recuperaron collares, pulseras, anillos, herramientas de piedra y cerámica distribuidos en distintos sectores del sitio, incluidos espacios ceremoniales vinculados con rituales dedicados al agua y al sol.

Arqueólogos descartan comparación con Machu Picchu: especialistas aclararon que T’aqrachullo tiene 17 hectáreas frente a las más de 32 mil del santuario histórico de Machu Picchu. DDC Cusco
Arqueólogos descartan comparación con Machu Picchu: especialistas aclararon que T’aqrachullo tiene 17 hectáreas frente a las más de 32 mil del santuario histórico de Machu Picchu. DDC Cusco

Una historia que comenzó mucho antes de los incas

T’aqrachullo no fue solo un asentamiento inca. Las evidencias materiales recuperadas durante las excavaciones confirman una ocupación continua desde épocas tempranas, con influencias de las tradiciones Pukara, Wari y Qollao antes de su incorporación al mundo inca. La superposición de materiales de distintas épocas prehispánicas demuestra que el sitio fue un lugar de importancia sostenida durante siglos, no un asentamiento de uso breve.

Durante la expansión del Imperio Inca, la etnia Cana, hablante de aymara, fue aliada de Túpac Inca Yupanqui, lo que le otorgó prestigio en la sociedad incaica. En ese período, T’aqrachullo —conocida entonces como Ancocagua— era considerada uno de los principales adoratorios del Imperio, y los incas la denominaban Urqosuyo por su ubicación elevada en las montañas.

El sitio también estaba conectado con otras ciudades de la región a través del Qhapaq Ñan, el sistema vial andino que articuló territorios y poblaciones a gran escala. En T’aqrachullo, un tramo del Camino Inca atraviesa el conjunto arqueológico por su lado oeste y conecta con los Tres Cañones en dirección a Arequipa y el Collasuyo.

Desde rituales sagrados hasta la mesa incaica, la chicha jugaba un papel esencial en el Imperio Inca. Descubre la historia y el significado detrás de esta preferencia cultural Foto: Composición Infobae Perú
Desde rituales sagrados hasta la mesa incaica, la chicha jugaba un papel esencial en el Imperio Inca. Descubre la historia y el significado detrás de esta preferencia cultural Foto: Composición Infobae Perú

Del abandono al reconocimiento internacional

Con la llegada de los españoles, el sitio fue reutilizado como vivienda para campesinos y corral de animales. Entre los siglos XVII y XIX, haciendas y minas de la región absorbieron la mano de obra local, y T’aqrachullo quedó relegada al olvido. En 2010 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, y en diciembre de 2024 fue habilitada oficialmente para la visita turística tras un proceso de restauración que recuperó más de 300 estructuras arqueológicas.

Las investigaciones continúan y los hallazgos disponibles representan solo una fracción del total del complejo. La apertura definitiva al turismo masivo dependerá de futuros trabajos de conservación y planificación estatal, pero T’aqrachullo ya ocupa un lugar en el mapa de los grandes sitios arqueológicos del mundo andino.

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