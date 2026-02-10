Miembros de mesa: causas, requisitos y plazos para presentar una dispensa o solicitud de justificación en las Elecciones 2026

Rafael Arias Valverde, subgerente de la ONPE, detalla el plan de capacitación para miembros de mesa, electores y personeros. Se anuncian jornadas presenciales a nivel nacional y cursos virtuales para asegurar un correcto desarrollo del próximo proceso electoral | Canal N

El proceso electoral del 2026 se aproxima con una agenda cargada de responsabilidades para millones de ciudadanos. Entre ellas, la función de miembro de mesa vuelve a ocupar un lugar central en la organización de los comicios. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detallan plazos, requisitos y procedimientos que buscan asegurar una jornada ordenada y sin contratiempos.

Desde las primeras horas del día de votación, la presencia de los miembros de mesa resulta clave para el desarrollo del sufragio. La normativa vigente establece obligaciones claras, pero también contempla mecanismos formales para quienes, por causas justificadas, no puedan cumplir con el encargo o con el deber de votar. Estos trámites permiten regularizar la situación electoral y evitar sanciones económicas.

La atención se centra, además, en los plazos definidos para presentar una dispensa o una justificación. Conocer la diferencia entre ambos procedimientos y los pasos para gestionarlos se vuelve determinante para mantener los derechos ciudadanos sin restricciones administrativas.

El rol del miembro de mesa en la jornada electoral

Miembro de mesa 2026: ¿qué debe presentar para obtener un día libre en el trabajo?| ONPE

La instalación de las mesas de sufragio marca el inicio formal de las elecciones. Rafael Arias Valverde, subgerente de relaciones interinstitucionales de la ONPE, explicó el horario previsto para esta labor. “Los miembros de mesa a las 6:00 horas para que puedan instalar todas las mesas en orden a las 7:00 horas y permitir que todos los electores y electoras puedan votar sin problemas desde las siete hasta las cinco de la tarde”, señaló.

Este esquema busca asegurar que el proceso de votación se desarrolle de manera continua durante diez horas. La puntualidad y presencia de los miembros de mesa incide directamente en la apertura de los locales y en la atención a los votantes. La ausencia injustificada puede generar retrasos y sanciones previstas en la legislación electoral.

Dispensa y justificación: diferencias y alcances

El JNE establece dos mecanismos distintos para quienes no puedan cumplir con el sufragio o con la instalación de mesa. La dispensa se solicita después de las elecciones y aplica tanto para la omisión al voto como para la inasistencia en la instalación de mesa. La justificación, en cambio, se presenta antes o el mismo día de la elección, cuando el ciudadano conoce con anticipación que no podrá asistir.

Ambos trámites permiten evitar o anular la multa electoral, siempre que el solicitante presente documentos que sustenten la causa alegada. Entre ellos figuran certificados médicos, constancias laborales o documentos de viaje, según el caso.

Requisitos y modalidades del trámite ante el JNE

Conoce cómo actualizar la dirección de tu domicilio en el DNI antes de que cierre el padrón para las elecciones 2026. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/ Foto: Andina)

DNI vigente (original si es presencial, copia escaneada si es virtual).

Solicitud de dispensa o justificación, indicando el motivo de la inasistencia.

Documentos que sustenten la causa (ejemplo: certificado médico, constancia de viaje, constancia laboral, etc.).

Pago de la tasa correspondiente, salvo en casos de excepción establecidos por ley.

Casilla Electrónica del JNE (obligatoria en la modalidad virtual; se puede generar gratis en línea o en oficinas).

Firma digital con certificado RENIEC (DNIe), únicamente para trámites virtuales.

¿Cómo tramitarlo?

Quienes integren las mesas electorales en 2026 obtendrán remuneración y día de descanso| ONPE

1. Solicitud de dispensa

(Para quienes no pudieron votar o no se presentaron a la instalación de mesa)

Paso 1: Ingresa a la plataforma de Dispensa y Justificación Virtual del JNE: https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login.

Paso 2: Accede con tu número de DNI y genera tu cuenta (si no la tienes).

Paso 3: Selecciona el tipo de dispensa (omisión al sufragio o a la instalación de mesa).

Paso 4: Adjunta los documentos de sustento en formato digital.

Paso 5: Realiza el pago virtual de la tasa (si corresponde).

Paso 6: Envía la solicitud y guarda tu número de expediente para seguimiento.

2. Solicitud de justificación por inasistencia a votar

(Este trámite se presenta antes o hasta el día de la elección, no después).

Paso 1: Ingresa a la plataforma de Dispensa y Justificación Virtual: https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login.

Paso 2: Accede con tu DNI y clave.

Paso 3: Selecciona la opción de justificación por inasistencia.

Paso 4: Completa el formulario y adjunta los documentos de sustento.

Paso 5: Realiza el pago en línea (si corresponde).

Paso 6: Envía la solicitud y guarda tu número de expediente para seguimiento.

También puedes hacerlo presencialmente:

1. Solicitud de dispensa

(Para quienes no pudieron votar o no se presentaron a la instalación de mesa)

Paso 1: Acércate a una oficina del JNE dentro del horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hora

Paso 2: Presenta tu solicitud de dispensa, indicando la causa que te impidió votar o instalar mesa.

Paso 3: Adjuntar los documentos que justifiquen tu ausencia (ejemplo: certificado médico, constancia de viaje, etc.).

Paso 4: Paga la tasa correspondiente (si aplica).

Paso 5: Recibe el acuse de recepción para dar seguimiento a tu trámite.

2. Solicitud de justificación por inasistencia a votar

(Este trámite se presenta antes o hasta el día de la elección, no después).

Paso 1: Acércate a una oficina del JNE dentro del horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hora

Oficina de Servicios al Ciudadano: Jr. Cuzco 653 – Cercado de Lima.

O a cualquier Oficinas Desconcentradas a nivel nacional.

Paso 2: Presenta tu solicitud de justificación, señalando el motivo por el cual no podrás acudir a votar.

Paso 3: Adjuntar los documentos probatorios (ejemplo: certificado médico, constancia laboral, viaje, etc.).

Paso 4: Paga la tasa correspondiente (si aplica).

Paso 5: Obtén el acuse de recepción para hacer seguimiento.