Ubicación de partidos políticos en la cédula de votación de las elecciones 2026: así quedó el orden tras el sorteo de la ONPE

ONPE da a conocer la cédula oficial de votación: esto cambia para las Elecciones 2026| ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definió este jueves mediante sorteo la ubicación definitiva de las organizaciones políticas en la cédula de votación para las elecciones generales del 12 de abril de 2026. El sorteo se realizó este jueves 12 de febrero a las 10:30 y fue transmitido en directo a través de las plataformas digitales de la entidad, según informó la ONPE en su cuenta oficial de X.

El procedimiento adquiere especial relevancia por las dimensiones inéditas de la cédula, que será la más grande y compleja en la historia electoral peruana debido al número de partidos participantes. El diseño servirá para elegir al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Una cédula histórica por su tamaño y complejidad

La Resolución Jefatural Nº 000008-2026-JN/ONPE, publicada en El Peruano, establece que la cédula de sufragio tendrá un tamaño mínimo de 42,00 cm de ancho por 21,00 cm de largo. Este formato se ampliará hasta 44,00 cm de largo de acuerdo al número de organizaciones políticas inscritas. La cédula estará dividida en cinco columnas, cada una correspondiente a las distintas elecciones: presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

De acuerdo con la ONPE, la transmisión pública del sorteo busca garantizar transparencia en la ubicación de los una medida que cobra importancia ante la cantidad de opciones que enfrentarán los electores. El Peruano detalló que el proceso incluye la participación de observadores y representantes de las organizaciones políticas.

La transmisión en vivo del sorteo, buscó asegurar transparencia y brindar garantías a las organizaciones políticas y la ciudadanía respecto al proceso de ubicación de los partidos en la cédula. Observadores y representantes de los partidos participaron en el acto público.

En estas Elecciones Generales 2026, se elegirán al presidente, senadores, diputados y parlamento andino. Foto: ONPE

Orden definitivo de los partidos y candidatos presidenciales

Para estas elecciones 2025, existen 36 partidos con candidaturas presidenciales y dos organizaciones sin postulante a la presidencia, pero si para senadores y diputados. El sorteo determinó el orden en que aparecerán en la cédula de sufragio. A continuación, la lista ordenada por posición:

Ronald Atencio (Alianza Venceremos) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) FREPAP (Sin candidato presidencial) Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde) Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) Francisco Diez-Canseco (Partido Perú Acción) Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN) Paul Davis Jaimes Blanco (Partido Progresemos) Carlos Espá (Partido Sí Creo) Carlos Álvarez (Partido País Para Todos) Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021) Vladimir Cerrón (Partido Perú Libre) PARTIDO CIUDADANOS POR EL PERÚ (Sin candidato presidencial) Marisol Pérez Tello (Partido Primero La Gente) Roberto Sánchez (Partido Juntos por el Perú) José Luna Gálvez (Partido Podemos Perú) Armando Massé (Partido Democrático Federal) Álvaro Paz de la Barra (Partido Fe en el Perú) Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática) Keiko Fujimori (Partido Fuerza Popular) César Acuña (Partido Alianza Para el Progreso) Yonhy Lescano (Partido Cooperación Popular) Alfonso López Chau (Partido Ahora Nación) Rafael Belaunde (Partido Libertad Popular) Rosario Fernández (Partido Un Camino Diferente) José Williams (Partido Avanza País) Carlos Jaico (Partido Perú Moderno) Mario Vizcarra (Partido Perú Primero) Antonio Ortiz (Partido Salvemos al Perú) George Forsyth (Partido Somos Perú) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) Rafael López Aliaga (Partido Renovación Popular) Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad) Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional) Mesías Guevara (Partido Morado)

Especificaciones técnicas y transparencia

Según la ONPE, la cédula integra cinco columnas que reflejan las distintas elecciones a realizar. Las dimensiones del documento responden a la necesidad de albergar a todos los partidos inscritos, en un contexto de alta fragmentación política. El Peruano detalló que la Resolución Jefatural publicada el 17 de enero contiene las especificaciones técnicas tanto para la primera vuelta electoral como para una eventual segunda vuelta y para la votación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Durante el sorteo, la ONPE reiteró su compromiso con la transparencia institucional y la igualdad de condiciones para todas las organizaciones políticas, facilitando el acceso público a la transmisión del evento.