Perú

Así puedes verificar tu cobertura móvil por distrito

La plataforma gratuita “Checa tu señal” permite consultar mapas interactivos con datos de cobertura 5G, 4G, 3G y 2G, así como comparar el alcance reportado por cada operadora en zonas pobladas del país

Guardar
La plataforma ofrece la posibilidad
La plataforma ofrece la posibilidad de verificar la cobertura disponible en redes 5G, 4G, 3G y 2G, ya sea en la ubicación actual del usuario o en cualquier otra zona del país. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones informó que los ciudadanos pueden revisar y comparar la cobertura móvil en cualquier distrito del país mediante la plataforma gratuita “Checa tu señal”. La herramienta muestra la disponibilidad del servicio por tecnología y ubicación.

El sistema permite consultar cobertura en 5G, 4G, 3G y 2G tanto en el lugar donde se encuentra el usuario como en otras zonas del territorio nacional.

Niveles de cobertura en el país

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el 76,72% del área geográfica poblada del Perú contaba con cobertura 4G garantizada. La cobertura total alcanzó el 95,93%, según la información reportada al regulador.

La entidad precisó que la cobertura garantizada corresponde a zonas donde las operadoras declaran cumplir los indicadores de calidad supervisados. La cobertura total incluye además áreas con capacidad adicional de red, donde se puede acceder a servicios móviles e internet fijo inalámbrico, con desempeño variable.

Al finalizar el tercer trimestre
Al finalizar el tercer trimestre de 2025, el 76,72% del territorio poblado del país tenía asegurada la cobertura 4G. Foto: Freepik

Resultados por empresa operadora

De acuerdo con “Checa tu señal”, Movistar registra la mayor cobertura móvil garantizada en áreas pobladas con 70,65%. Le siguen Bitel con 41,41%, Claro con 20,91% y Entel con 3,21%.

En cobertura total, Entel reporta 90,67%, Movistar 89,41%, Bitel 87,28% y Claro 84,70%. Las cifras se sustentan en la información periódica que las empresas entregan al regulador.

Cómo utilizar la plataforma

Para usar la herramienta, el usuario debe ingresar a “Checa tu señal” y colocar una dirección exacta o seleccionar departamento, provincia, distrito o centro poblado. El sistema despliega mapas interactivos con el detalle de cobertura por empresa en la zona consultada.

El organismo indicó que la información disponible permite comparar el alcance del servicio según ubicación y tecnología.

Según la herramienta “Checa tu
Según la herramienta “Checa tu señal”, Movistar presenta la mayor cobertura móvil garantizada en zonas pobladas, con un 70,65%. Foto: Andina

Osiptel orienta sobre el bloqueo de líneas no autorizadas

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) implementó un “candado” que permite a los usuarios bloquear la contratación de líneas móviles adicionales a su nombre en cualquiera de las empresas operadoras del país. La medida busca frenar la suplantación de identidad, la activación fraudulenta de servicios y el uso de chips vinculados a delitos, como parte de disposiciones temporales adoptadas en el marco del estado de emergencia.

Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel, explicó en Canal N que esta herramienta protege los datos personales e impide que terceros contraten servicios sin autorización del titular. La restricción aplica en todos los canales de atención y se mantiene vigente hasta que el propio usuario decida levantarla.

El trámite es presencial. El usuario debe acudir al centro de atención o punto autorizado de su operadora y solicitar el bloqueo, tras una validación de identidad. La empresa tiene un plazo máximo de cinco días calendario para ejecutarlo. Si se desea impedir la contratación en todas las operadoras del país, el procedimiento debe realizarse por separado en cada una. El candado no es permanente y puede levantarse presencialmente cuando el titular quiera volver a contratar una nueva línea.

Temas Relacionados

cobertura móvilOsiptelperu-economia

Más Noticias

Sporting Cristal 1-0 Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ buscarán su primer triunfo frente el equipo de Christian Cueva en Chongoyape, quien tiene la misma necesidad. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Sporting Cristal 1-0 Juan Pablo

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas agresión y robo en discoteca: “Me tiraron un puñete por defender a mi hermano”

El integrante de ‘Esto es guerra’ vivió una noche dramática al ser atacado por desconocidos y terminar en la comisaría, recibiendo el apoyo de sus seguidores mientras exige justicia y acceso a cámaras de seguridad

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas

Metropolitano suspende su servicio playero tras el cierre de Agua Dulce

Miles de bañistas deberán cambiar sus planes este domingo 15 de febrero tras la decisión de la Municipalidad de Chorrillos de cerrar una de las playas más concurridas de la ciudad por motivos de salubridad

Metropolitano suspende su servicio playero

Defensoría rechaza cierre de Agua Dulce y recuerda que el acceso a las playas es un derecho público

La institución recordó que las playas son bienes de uso público y que la municipalidad debe garantizar limpieza y salubridad sin restringir derechos ciudadanos

Defensoría rechaza cierre de Agua

Golazo de Felipe Vizeu con genial maniobra en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El delantero brasileño jamás bajó los brazos. Luchó como el que más para quedarse con una pelota que embocó al arco tras una genialidad dentro del área

Golazo de Felipe Vizeu con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular acusa a Fuerza

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” al blindar a José Jerí

Debate Presidencial 2026: JNE revela las 6 fechas y detalles del evento que podría definir el voto de los peruanos

El 3 de marzo inicia el juicio contra Fernando Rospigliosi por difamación a Delia Espinoza

Ministerio Público reactiva fiscalías en Condorcanqui tras denuncias por riesgo de impunidad

Caso Solsiret Rodríguez: Kevin Villanueva pide al PJ ordenar su inmediata libertad

ENTRETENIMIENTO

Andrea Llosa revela detalles de

Andrea Llosa revela detalles de su nuevo programa en Panamericana TV: “Te ayudaremos a descubrir la verdad”

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas agresión y robo en discoteca: “Me tiraron un puñete por defender a mi hermano”

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

Del escenario mundial al corazón peruano: Kandrex Millones y Lu Arróspide relatan su experiencia en el Super Bowl junto a Bad Bunny

Hugo García e Isabella Ladera reciben mensajes de felicitaciones de excompañeros de ‘EEG’ y amigos tras anunciar embarazo

DEPORTES

Sporting Cristal 1-0 Juan Pablo

Sporting Cristal 1-0 Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Felipe Vizeu con genial maniobra en Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

Javier Rabanal sale en defensa de Sekou Gassama tras flojo debut en Universitario en Liga 1 2026: “Le falta un poquito”

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal, César Vallejo y Sport Boys están interesados en unirse a la Liga Peruana de Vóley