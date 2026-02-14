Así puedes verificar tu cobertura móvil por distrito

La plataforma ofrece la posibilidad de verificar la cobertura disponible en redes 5G, 4G, 3G y 2G, ya sea en la ubicación actual del usuario o en cualquier otra zona del país. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones informó que los ciudadanos pueden revisar y comparar la cobertura móvil en cualquier distrito del país mediante la plataforma gratuita “Checa tu señal”. La herramienta muestra la disponibilidad del servicio por tecnología y ubicación.

El sistema permite consultar cobertura en 5G, 4G, 3G y 2G tanto en el lugar donde se encuentra el usuario como en otras zonas del territorio nacional.

Niveles de cobertura en el país

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el 76,72% del área geográfica poblada del Perú contaba con cobertura 4G garantizada. La cobertura total alcanzó el 95,93%, según la información reportada al regulador.

La entidad precisó que la cobertura garantizada corresponde a zonas donde las operadoras declaran cumplir los indicadores de calidad supervisados. La cobertura total incluye además áreas con capacidad adicional de red, donde se puede acceder a servicios móviles e internet fijo inalámbrico, con desempeño variable.

Al finalizar el tercer trimestre de 2025, el 76,72% del territorio poblado del país tenía asegurada la cobertura 4G. Foto: Freepik

Resultados por empresa operadora

De acuerdo con “Checa tu señal”, Movistar registra la mayor cobertura móvil garantizada en áreas pobladas con 70,65%. Le siguen Bitel con 41,41%, Claro con 20,91% y Entel con 3,21%.

En cobertura total, Entel reporta 90,67%, Movistar 89,41%, Bitel 87,28% y Claro 84,70%. Las cifras se sustentan en la información periódica que las empresas entregan al regulador.

Cómo utilizar la plataforma

Para usar la herramienta, el usuario debe ingresar a “Checa tu señal” y colocar una dirección exacta o seleccionar departamento, provincia, distrito o centro poblado. El sistema despliega mapas interactivos con el detalle de cobertura por empresa en la zona consultada.

El organismo indicó que la información disponible permite comparar el alcance del servicio según ubicación y tecnología.

Según la herramienta “Checa tu señal”, Movistar presenta la mayor cobertura móvil garantizada en zonas pobladas, con un 70,65%. Foto: Andina

Osiptel orienta sobre el bloqueo de líneas no autorizadas

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) implementó un “candado” que permite a los usuarios bloquear la contratación de líneas móviles adicionales a su nombre en cualquiera de las empresas operadoras del país. La medida busca frenar la suplantación de identidad, la activación fraudulenta de servicios y el uso de chips vinculados a delitos, como parte de disposiciones temporales adoptadas en el marco del estado de emergencia.

Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel, explicó en Canal N que esta herramienta protege los datos personales e impide que terceros contraten servicios sin autorización del titular. La restricción aplica en todos los canales de atención y se mantiene vigente hasta que el propio usuario decida levantarla.

El trámite es presencial. El usuario debe acudir al centro de atención o punto autorizado de su operadora y solicitar el bloqueo, tras una validación de identidad. La empresa tiene un plazo máximo de cinco días calendario para ejecutarlo. Si se desea impedir la contratación en todas las operadoras del país, el procedimiento debe realizarse por separado en cada una. El candado no es permanente y puede levantarse presencialmente cuando el titular quiera volver a contratar una nueva línea.