Esta fue la región y la empresa operadora con el internet móvil más veloz en noviembre, según OSIPTEL

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) publicó los resultados de su Panel de Monitoreo de Internet Móvil correspondiente a noviembre de 2025, destacando que la velocidad promedio de descarga en redes 4G a nivel nacional se mantuvo en 12,72 megabits por segundo (Mbps), cifra similar a la registrada en octubre.

El análisis, que se basa en más de 150 millones de mediciones mensuales en 600 distritos del país, permite comparar el desempeño por regiones y empresas operadoras, así como otros indicadores clave de calidad.

Tumbes lideró en velocidad de internet móvil y Claro fue la operadora más rápida

De acuerdo con el reporte, Tumbes encabezó el ranking regional con una velocidad promedio de descarga de 14,27 Mbps, seguida por el Callao (13,49 Mbps) y Lima (13,04 Mbps). Por el contrario, Tacna (12,29 Mbps), Ayacucho (12,23 Mbps) y Loreto (11,84 Mbps) mostraron los desempeños más bajos en este indicador.

En cuanto a empresas operadoras, Claro se posicionó como la más rápida con 13,20 Mbps, superando a Entel (12,78 Mbps), Bitel (12,63 Mbps) y Movistar (11,91 Mbps).

El informe también analizó otros parámetros de calidad de la experiencia de usuario en internet móvil. El indicador de latencia —el retardo en la transmisión de datos, fundamental para videollamadas o reproducción de video— promedió 54,58 milisegundos (ms) a nivel nacional, mejorando respecto a octubre (55,23 ms).

Claro obtuvo la menor latencia (52,24 ms) y Entel la mayor (58,26 ms). Callao, Lima y Junín lograron los mejores resultados departamentales, mientras que Amazonas, San Martín y Loreto presentaron los niveles más altos de latencia.

Respecto al tiempo de cobertura, en redes 4G el promedio nacional alcanzó el 92,89 %, lo que representa una mejora frente a octubre (92,76 %). Esto significa que, durante ese porcentaje del tiempo, los usuarios estuvieron conectados a una red 4G.

Entel encabezó este indicador con 94,49% de tiempo de cobertura, mientras que Claro registró el menor valor (91,12 %). Tumbes, Piura e Ica fueron las regiones con mayor tiempo de cobertura, en contraste con Ayacucho, Pasco y Amazonas.

En el indicador de pérdida de paquetes —fallas en la transmisión de datos que pueden causar interrupciones—, el promedio nacional fue de 0,75%, una mejora en comparación al 0,78 % de octubre.

Claro registró el menor porcentaje de pérdida de paquetes (0,59 %), mientras que Bitel tuvo el más alto (1,00 %). Tumbes, Callao y Lima lideraron en menor pérdida de paquetes, siendo Cusco, Cajamarca y Loreto las más afectadas.

En cuanto a la velocidad de subida, el promedio nacional en redes 4G fue de 2,94 Mbps, por debajo del valor de octubre (3,04 Mbps). Entel obtuvo la mejor cifra (3,21 Mbps), mientras que Claro registró la menor (2,82 Mbps). Tumbes, Ucayali y Callao presentaron los mejores resultados regionales en este indicador.

El índice de calidad de internet móvil en redes 4G a nivel nacional llegó a 78,83 % en noviembre. Entel lideró el ranking con 80,27 %, seguida de Claro (79,35 %), Bitel (78,26 %) y Movistar (77,02 %). Tumbes, Callao y Lima encabezaron el índice por regiones, mientras que Cusco, Amazonas y Loreto tuvieron los desempeños más bajos.

El análisis interanual muestra que, entre diciembre de 2022 y noviembre de 2025, el índice de calidad regional creció en promedio 4,63 %. Loreto fue la región con mayor avance (12,10 %), mientras que Ica registró el menor crecimiento (1,57 %). Por operadores, Bitel experimentó el mayor incremento relativo en este periodo, con 12,97%.

El desempeño de los operadores principales se mantuvo estable en los últimos dos años, con Entel consolidándose como la mejor evaluada en el mes más reciente, de acuerdo con los datos del OSIPTEL.