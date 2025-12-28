Perú

Esta fue la región y la empresa operadora con el internet móvil más veloz en noviembre, según OSIPTEL

¿Sintió que los datos le iban lento? El organismo regulador reveló que el índice nacional de calidad de internet móvil en redes 4G se estableció en 78,83% el pasado mes

Guardar
La latencia promedio de redes
La latencia promedio de redes 4G llegó a 54.58 ms durante noviembre, según supervisión nacional

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) publicó los resultados de su Panel de Monitoreo de Internet Móvil correspondiente a noviembre de 2025, destacando que la velocidad promedio de descarga en redes 4G a nivel nacional se mantuvo en 12,72 megabits por segundo (Mbps), cifra similar a la registrada en octubre.

El análisis, que se basa en más de 150 millones de mediciones mensuales en 600 distritos del país, permite comparar el desempeño por regiones y empresas operadoras, así como otros indicadores clave de calidad.

Tumbes lideró en velocidad de internet móvil y Claro fue la operadora más rápida

De acuerdo con el reporte, Tumbes encabezó el ranking regional con una velocidad promedio de descarga de 14,27 Mbps, seguida por el Callao (13,49 Mbps) y Lima (13,04 Mbps). Por el contrario, Tacna (12,29 Mbps), Ayacucho (12,23 Mbps) y Loreto (11,84 Mbps) mostraron los desempeños más bajos en este indicador.

En cuanto a empresas operadoras, Claro se posicionó como la más rápida con 13,20 Mbps, superando a Entel (12,78 Mbps), Bitel (12,63 Mbps) y Movistar (11,91 Mbps).

La velocidad de descarga en redes 4G en Perú alcanza los 12.72 Mbps según Osiptel

El informe también analizó otros parámetros de calidad de la experiencia de usuario en internet móvil. El indicador de latencia —el retardo en la transmisión de datos, fundamental para videollamadas o reproducción de video— promedió 54,58 milisegundos (ms) a nivel nacional, mejorando respecto a octubre (55,23 ms).

Claro obtuvo la menor latencia (52,24 ms) y Entel la mayor (58,26 ms). Callao, Lima y Junín lograron los mejores resultados departamentales, mientras que Amazonas, San Martín y Loreto presentaron los niveles más altos de latencia.

Respecto al tiempo de cobertura, en redes 4G el promedio nacional alcanzó el 92,89 %, lo que representa una mejora frente a octubre (92,76 %). Esto significa que, durante ese porcentaje del tiempo, los usuarios estuvieron conectados a una red 4G.

Entel encabezó este indicador con 94,49% de tiempo de cobertura, mientras que Claro registró el menor valor (91,12 %). Tumbes, Piura e Ica fueron las regiones con mayor tiempo de cobertura, en contraste con Ayacucho, Pasco y Amazonas.

El monitoreo de internet móvil
El monitoreo de internet móvil de Osiptel reporta desempeño variable en redes 4G, 3G y 5G

La pérdida de paquetes en redes 4G se reduce a un 0,75% en el promedio nacional

En el indicador de pérdida de paquetes —fallas en la transmisión de datos que pueden causar interrupciones—, el promedio nacional fue de 0,75%, una mejora en comparación al 0,78 % de octubre.

Claro registró el menor porcentaje de pérdida de paquetes (0,59 %), mientras que Bitel tuvo el más alto (1,00 %). Tumbes, Callao y Lima lideraron en menor pérdida de paquetes, siendo Cusco, Cajamarca y Loreto las más afectadas.

En cuanto a la velocidad de subida, el promedio nacional en redes 4G fue de 2,94 Mbps, por debajo del valor de octubre (3,04 Mbps). Entel obtuvo la mejor cifra (3,21 Mbps), mientras que Claro registró la menor (2,82 Mbps). Tumbes, Ucayali y Callao presentaron los mejores resultados regionales en este indicador.

El índice de calidad de internet móvil en redes 4G a nivel nacional llegó a 78,83 % en noviembre. Entel lideró el ranking con 80,27 %, seguida de Claro (79,35 %), Bitel (78,26 %) y Movistar (77,02 %). Tumbes, Callao y Lima encabezaron el índice por regiones, mientras que Cusco, Amazonas y Loreto tuvieron los desempeños más bajos.

El índice de calidad de internet móvil en redes 4G se ubica en 78,83% a nivel nacional

El análisis interanual muestra que, entre diciembre de 2022 y noviembre de 2025, el índice de calidad regional creció en promedio 4,63 %. Loreto fue la región con mayor avance (12,10 %), mientras que Ica registró el menor crecimiento (1,57 %). Por operadores, Bitel experimentó el mayor incremento relativo en este periodo, con 12,97%.

El desempeño de los operadores principales se mantuvo estable en los últimos dos años, con Entel consolidándose como la mejor evaluada en el mes más reciente, de acuerdo con los datos del OSIPTEL.

Temas Relacionados

OSIPTELInternet movilvelocidadClaroTumbesMovistarEntelperu-economia

Más Noticias

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. Otras dos réplicas mantienen en alerta la costa norte del país. Hospitales La Caleta y Belén son los más afectados por los sismos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

“Lo más extraño que pueda pasar (en Perú) es que no ocurran sismos”, asegura Hernando Tavera, jefe del IGP

Las declaraciones del titular del Instituto Geofísico del Perú se emitieron luego del reciente movimiento telúrico en Chimbote (Áncash) y buscan recalcar la constante actividad sísmica en el país andino

“Lo más extraño que pueda

Una cena familiar y el miedo en segundos registrado en video: así se vivió el sismo de 6.0 en Chimbote

El sismo interrumpió una reunión familiar y dejó escenas de tensión que reflejan la fuerza con la que se sintió el movimiento en la ciudad.

Una cena familiar y el

Ampliación Norte del Metropolitano tiene 10 estaciones listas que continúan sin funcionar por esta razón

Los retrasos en la compra de vehículos y la gestión de financiamiento impiden la apertura total del servicio en distritos clave

Ampliación Norte del Metropolitano tiene

Año escolar 2026: Niños que cumplan 3 años antes de esta fecha podrán ingresar a educación inicial

El Minedu pidió que se respete la fecha de para la inscripción de los niños para que al ingresar al colegio cuenten con la madurez necesaria para aprender

Año escolar 2026: Niños que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Don Chezina sorprende

Imitador de Don Chezina sorprende en casting de ‘Yo Soy’ y pasa a la siguiente ronda

El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

DEPORTES

Alianza Lima perdió el invicto

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugó punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase