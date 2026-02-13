Perú

Gobierno ya pone límite a las líneas móviles que puedes contratar: ¿Cuántas y por qué?

La nueva Ley del gobierno de José Jerí se basó en la experiencia internacional y entrará en vigencia desde este 14 de febrero

Guardar
En Perú, Osiptel encontró casos
En Perú, Osiptel encontró casos de personas que tenían hasta 50 líneas móviles a su nombre. ¿Cómo cambiará esta situación el nuevo decreto?. - Crédito Osiptel

Adiós al anonimato en la telefonía móvil. El Gobierno implementa regulación que busca cerrar el paso al delito, como las extorsiones, y también reducir el anonimato en la telefonía móvil.

Se ha aprobado el Decreto Legislativo N.° 1738, el cual establece un límite para la contratación de líneas móviles por usuarios, ya sean peruanos o extranjeros, en el territorio nacional. Ahora ninguna persona natural podrá contratar más de sietes móviles a su nombre.

¿Por qué el gobierno de José Jerí ha instaurado esta medida? El objetivo es “reforzar la seguridad ciudadana, combatir las extorsiones, el anonimato, prevenir fraudes y la suplantación de identidad”, según detalla el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Perú instaura un límite para
Perú instaura un límite para las líneas móviles que puedan contratar los usuarios. - Crédito Andina

Renteseg cambiará

La norma promulgada modifica el Decreto Legislativo N.° 1338, el cual creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), e incorpora un límite de siete líneas móviles a la contratación de servicios públicos móviles por personas naturales, sean nacionales o extranjeras residentes en el país.

Osiptel recuerda que en el Perú, el 87% de las extorsiones se realiza a través de comunicaciones anónimas usando la vía telefónica. “Para lograr el anonimato, un vehículo es concentrar en exceso líneas en pocas personas, así, por ejemplo, se han identificado 143 ciudadanos con más de 50 líneas activas. Por ello, la regulación aprobada apunta a limitar la concentración desproporcionada de servicios móviles en una sola persona”, apuntan desde el regulador.

Así, afirman que la medida forma parte de las mejores prácticas internacionales orientadas a reducir los riesgos de criminalidad asociados al uso indebido de líneas móviles en actividades ilícitas.

La medida iría en contra
La medida iría en contra de la compra de chips irregular y desmedida. - Crédito El cordillerano

¿Por qué siete?

“La limitación a 7 líneas tiene el objetivo de disminuir el anonimato y, con ello, las extorsiones vía telefónica, sin afectar el patrón de consumo de los usuarios del país”, explica el Osiptel.

En base a la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, a cargo del regulador, se confirmó que los usuarios peruanos suelen utilizar entre una y seis líneas móviles, así que con el límite solo se frenaría la contratación de líneas a las personas que podría hacer un uso sospechoso o delictivo del servicio telefónico.

“Tampoco afectaría el crecimiento y la cifra de negocios de los operadores, por que el 66,6 % de los usuarios tiene entre una y dos líneas”, recuerda Osiptel.

Osiptel asegurar que las empresas
Osiptel asegurar que las empresas operadoras apliquen la norma correctamente. - Crédito Osiptel

¿Cómo se compara con el resto de países?

Este límite se puede comparar con la experiencia en otors países. Así, se alinea con experiencias internacionales que han adoptado límites similares. “México, recientemente, ha establecido un máximo de 10 líneas; en Brasil, las empresas se han auto regulado y establecido topes entre 5 y 10 líneas por usuario; en República Dominicana el límite es 8; y en países como Tailandia, Indonesia, Singapur, Bangladesh y Hungría varía entre 3 y 10 líneas”, agrega Osiptel.

Este mismo organismo será el encargado de supervisar el cumplimiento de la disposición a partir del día de su promulgación y podrá ordenar a las empresas operadoras la baja de los servicios que excedan el límite, previo plazo para que los abonados regularicen su situación.

“La medida se complementa con el fortalecimiento de los mecanismos de verificación y con herramientas como la plataforma Checa tus líneas, que permite a los ciudadanos conocer y reportar líneas cuya contratación no reconocen”, agregan desde el regulador.

La venta ilegal de chips
La venta ilegal de chips en la calle es un problema creciente. Pero el gobierno la limita con esta nueva Ley. - Crédito Difusión

¿Y los que supera las siete líneas?

Sin embargo, la medida no afectará a los que ya tienen más de siete líneas. “Se establece que quienes ya tengan más de 7 líneas al momento de la entrada en vigencia de la norma podrán conservarlas, pero quedarán impedidos de contratar nuevas, sin perjuicio que puedan darlas de baja voluntariamente”, explica Osiptel.

La norma entrará en vigencia este sábado 14 de febrero de 2026. Así que si una persona supera este número de líneas, como los que tienen 50 líneas móviles a su nombre, esta norma no los tocará.

Temas Relacionados

Líneas móvilesLímite a líneas móvilesOsiptelExtorsionperu-economia

Más Noticias

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ buscarán su primer triunfo frente el equipo de Christian Cueva en Chongoyape, quien tiene la misma necesidad. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Sporting Cristal vs Juan Pablo

Senamhi advierte radiación UV “extremadamente alta” este domingo 15 de febrero en algunas playas de Lima

Especialistas advierten que la combinación de calor intenso y radiación extrema puede causar daños graves en la piel, acelerar el envejecimiento y elevar la incidencia de cáncer cutáneo

Senamhi advierte radiación UV “extremadamente

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El reto de los ‘blanquiazules’ supondrá una carga extra luego de haber quedado eliminado de manera sonrojante de la Copa Libertadores. Todas las miradas estarán centradas en Paolo Guerrero

Alianza Lima vs Alianza Atlético

Proponen noveno retiro de AFP de hasta S/22.000 y también devolución total para herederos

Congreso lo haría otra vez. Acaba de cumplirse el plazo para solicitar AFP en enero y nuevamente se busca un nuevo acceso de 4 UIT a las pensiones

Proponen noveno retiro de AFP

La Libertad: denuncias por minería ilegal se triplican y por extorsión se duplican

Este incremento se dio entre los años 2019 y 2025. Mientras que el presupuesto para orden y seguridad cae 60%

La Libertad: denuncias por minería
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden incluir vacancia de José

Piden incluir vacancia de José Jerí en sesión del Pleno del 17 de febrero donde se debatirá su censura

Censura a José Jerí no se debatirá en el hemiciclo del Congreso: este será el inusual escenario del Pleno Extraordinario

José Jerí es invitado por Donald Trump a la cumbre de líderes en Miami mientras Congreso peruano debate su censura

El emporio de fe y poder de Milagros Jáuregui: un patrimonio bajo la lupa

Censura de José Jerí en debate: Congreso convoca a Pleno Extraordinario para este martes 17 de febrero

ENTRETENIMIENTO

Virgen de la Candelaria: la

Virgen de la Candelaria: la festividad en Puno reunió a Emilia Drago, Mayella Lloclla, Milena Warthon y más artistas

Metiche pide disculpas, pero cuestiona la reacción de Karla Tarazona tras incidente: “Metí la pata... ¿pero irte a quejar a gerencia?"

Suheyn Cipriani encaró a Macarius por ‘darle orden’ en live antes de terminar: “Yo no te he dado esas confianzas”

Brian Rullan visitó a Laura Spoya tras accidente y revela que camioneta presentaba fallas mecánicas

Día de San Valentín 2026: Conciertos, eventos y más actividades para celebrar el día del amor

DEPORTES

Sporting Cristal vs Juan Pablo

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Error de Diego Romero para gol de Alejandro Hohberg y marcar el 2-1 de Cienciano vs Universitario por Liga 1 2026

Gol de Álex Valera con el arco a placer tras aprovechar rebote para 2-0 en Universitario vs Cienciano por Liga 1 2026