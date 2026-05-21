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Banda de Ed Sheeran tocó cumbia peruana junto a Lucho Quequezana: “Imposible resistirse a nuestra música”

El músico peruano compartió en sus redes sociales lo que fue este encuentro y se mostró orgulloso de nuestras raíces

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Imágen dividida: Lucho Quequezana con instrumento de cuerda y micrófono a la izquierda; músicos de la banda de Ed Sheeran tocando en un bar a la derecha
Lucho Quequezana y miembros de la banda de Ed Sheeran comparten escenario tocando cumbia peruana en un ambiente íntimo y festivo.

El ambiente previo al concierto de Ed Sheeran en Lima se llenó de sorpresa tras difundirse en redes sociales el video de Beoga, la banda irlandesa que acompaña al cantante británico, interpretando la emblemática cumbia peruana ‘Cariñito’ en un local de Miraflores.

El músico peruano Lucho Quequezana se sumó a la improvisación, lo que generó una ola de orgullo nacional y reacciones en plataformas digitales. El inusual encuentro entre músicos de distintas latitudes evidenció el alcance y la influencia internacional de la música peruana.

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Horas antes de la presentación en el Estadio Nacional, los integrantes de Beoga decidieron explorar los ritmos locales. La banda europea, que acompaña a Ed Sheeran en su actual gira internacional, fue captada durante una actuación espontánea en un conocido bar limeño.

Allí, la agrupación sorprendió a los asistentes con una interpretación de la popular cumbia ‘Cariñito’, tema compuesto por Ángel Aníbal Rosado en 1979 y considerado uno de los grandes himnos populares del Perú.

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El músico peruano compartió en sus redes sociales lo que fue este encuentro y se mostró orgulloso de nuestras raíces| TikTok

El video, publicado en redes sociales por Lucho Quequezana, muestra al artista nacional uniéndose a la banda con su charango, sumando un matiz andino a la versión.

En la descripción, Quequezana resumió la experiencia con una frase que se viralizó rápidamente: “No importa que hayan venido desde el otro lado del mundo. Imposible resistirse a nuestra música. Gracias Beoga, la banda de Ed Sheeran”.

Las imágenes dejan ver cómo los asistentes rodearon a los músicos, aplaudiendo y registrando el momento con sus teléfonos.

La interpretación no solo incluyó charango, sino también piano, guitarra, acordeón y violín, combinando elementos del folclore irlandés con la esencia de la cumbia peruana.

Dos hombres tocan instrumentos musicales en una habitación con paredes rojas, cuadros y un altavoz, con una imagen incrustada de Ed Sheeran y texto
La banda Beoga de Ed Sheeran y el músico peruano Lucho Quequezana interpretaron la icónica cumbia "Cariñito", demostrando la universalidad de la música.

El resultado fue una versión única de ‘Cariñito’ que emocionó tanto a los presentes como a quienes vieron los videos en internet. La espontaneidad de la presentación y la conexión entre artistas de diferentes tradiciones musicales se convirtieron en tema de conversación durante las horas previas al concierto de Ed Sheeran.

Usuarios pedían que se toque cumbia en el concierto

La repercusión en redes sociales fue inmediata. Numerosos usuarios sugirieron que la banda repitiera la interpretación de ‘Cariñito’ durante el espectáculo de Ed Sheeran en el Estadio Nacional, donde estaba prevista la participación de Christian Meier como artista invitado para abrir el show. Los comentarios enfatizaban el valor de la música peruana y celebraban la disposición de músicos internacionales para rendir homenaje a clásicos locales, señalando que este tipo de gestos refuerzan la proyección global de la cultura nacional.

La elección de ‘Cariñito’ como punto de encuentro musical no es un hecho aislado para la escena peruana. En 2025, la cantante Dua Lipa también interpretó el tema junto a Mauricio Mesones durante su paso por Lima, consolidando así la cumbia peruana como un referente que trasciende fronteras. Ahora, la actuación de la banda de Ed Sheeran confirma que los ritmos nacionales siguen despertando interés y admiración en artistas de diversas partes del mundo.

Mujer sonriente con violín toca en el centro, rodeada de otros músicos con instrumentos en un local con paredes rojas y verdes, y luces cálidas
Una integrante de la banda de Ed Sheeran interpreta el violín mientras músicos, incluido Lucho Quequezana, tocan cumbia peruana en una vibrante actuación que cautivó al público.

La reacción positiva de los asistentes y de los internautas refleja el orgullo por la herencia musical peruana. El encuentro con Lucho Quequezana y la fusión lograda junto a Beoga demuestran que la música puede servir de nexo entre culturas. La interpretación de ‘Cariñito’ se suma a la lista de momentos en que la identidad peruana ha sido reconocida y celebrada por figuras internacionales, consolidando su lugar en la escena global.

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