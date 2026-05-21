Erick Delgado lapidó a 2 jugadores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior: “El equipo no tiene un norte”

El 'Loco' señaló a dos jugadores del cuadro 'celeste' luego de la caída por la Copa Libertadores 2026. (Video: L1 MAX)

Sporting Cristal sufrió un duro golpe en sus aspiraciones internacionales tras caer ante Junior de Barranquilla en la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. La derrota no solo aleja a los ‘celestes’ de los octavos del torneo continental, sino que también compromete seriamente la posibilidad de acceder a la Copa Sudamericana, mientras la crisis se agrava en la Liga 1, donde el equipo está cerca de la zona de descenso.

Las consecuencias de este resultado se sienten tanto en el ánimo del plantel como en las voces autorizadas del club. Uno de los más críticos fue Erick Delgado, quien expresó su preocupación por el momento que atraviesa el club y cuestionó el rumbo futbolístico.

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“Cristal no merece estar en esta situación”, indicó en primera instancia en el programa L1 Radio, además de subrayar que partido tras partido que sales a jugar y que termina siendo un Cristal que todavía no encuentra norte”.

Al analizar el partido, el ‘Loco’ fue enfático sobre el planteamiento inicial del técnico Zé Ricardo. Según su mirada, el primer tiempo fue tan deficiente que llegó a pensar que se trataba de “una catástrofe”. Consideró que el error principal estuvo en insistir con una línea de tres defensores, una decisión para la que, según él, el plantel no cuenta con los elementos necesarios.

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El once titular de Sporting Cristal que mandó el técnico Zé Ricardo al campo ante Junior en Barranquilla. - créditos: Sporting Cristal

El exarquero señaló la ausencia de Miguel Araujo como un factor clave. Destacó que cuando el ‘Ministro’ está presente, el equipo logra cierto orden defensivo con cuatro en el fondo. Sin embargo, cuestionó que, a pesar de la mejoría en el complemento, el entrenador optara por desplazar a Rafael Lutiger de la zaga central hacia la banda izquierda, a pesar de ser considerado uno de los mejores centrales del equipo este semestre.

La dura crítica de Erick Delgado a Irven Ávila y Felipe Vizeu

Uno de los pasajes más contundentes del análisis de Erick Delgado estuvo dirigido a los delanteros Irven Ávila y Felipe Vizeu. Según el exguardameta, el club necesita incorporar un nuevo ‘9′, ya que los actuales referentes del ataque no han estado a la altura de las exigencias que demanda la competencia internacional.

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“Esto lo digo desde el cariño y de verdad a mí me duele decirlo porque no quisiera hacerlo pero lo tengo que decir. Ávila no es el jugador que necesita este Cristal porque la jerarquía que tenía o que ha tenido a lo largo de estos años, lo cual no lo voy a discutir y es histórico el Cristal por los goles que ha hecho, pero sinceramente ya no está para el ritmo de jugar una Copa Libertadores”, precisó.

Irven Ávila ha disputado 19 partidos esta temporada, con 2 goles y 4 asistencias a su favor. - créditos: Sporting Cristal

Sobre el ‘Cholito’, el exportero recordó que ya había notado señales de desgaste en partidos anteriores, citando específicamente el encuentro ante Palmeiras, al que asistió personalmente en Matute. “Ávila ya no está para este tipo de fustes. Creo que Cristal necesita un delantero que le pueda dar”, acotó.

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Respecto a Felipe Vizeu, Delgado no ocultó su decepción por una situación concreta del partido ante Junior. Criticó la ocasión perdida por el atacante brasileño, que tuvo en sus pies la oportunidad de empatar el duelo en el segundo tiempo, pero falló de manera inexplicable bajo el arco. “Lo de Vizeu también que falla un gol bajo el arco, no puedes fallarte un gol de esa manera”, lamentó.

En su análisis, Delgado resaltó la importancia de contar con un delantero capaz de resolver en momentos críticos, de la misma forma que se exige que el arquero salve situaciones límites. “Así como pedimos que tu arquero te salve en situaciones, necesitamos un delantero que nos salve en situaciones límites, lo justo con lo justo”, concluyó.

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El cuadro 'celestes' cayó 3-2 y se complicó en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Actualmente, Sporting Cristal ve cada vez más lejana la posibilidad de avanzar en el torneo continental y se mantiene en una posición comprometida en la tabla local. Esta situación ha encendido las alarmas sobre la necesidad de cambios profundos en la estructura y la plantilla, especialmente en el ataque.