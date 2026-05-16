Perú se une a siete países de Latinoamérica y expresa preocupación por crisis humanitaria y rechaza bloqueos en Bolivia

Gobiernos de Latinoamérica respaldan institucionalidad democrática de Bolivia ante protestas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Reuters)

Cancillería de Perú, junto a otros siete países de América Latina, emitió una declaración conjunta en la que manifestó su preocupación por la situación humanitaria que atraviesa Bolivia a raíz de las protestas y bloqueos de carreteras registrados en diversas zonas del país.

El pronunciamiento fue difundido por la Cancillería peruana y señala que las medidas de protesta han provocado problemas de abastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población boliviana. Según informó Andina, los países firmantes advirtieron sobre el impacto que la crisis viene generando en la ciudadanía.

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En el comunicado conjunto, los gobiernos expresaron además su rechazo a cualquier acción que busque alterar el orden democrático y la institucionalidad del gobierno boliviano elegido en las elecciones generales de 2025.

Países de América Latina rechazan acciones para desestabilizar al Gobierno de Bolivia. (Foto: X/@Cancillería)

Países rechazan acciones contra el orden democrático

La declaración conjunta reafirma el respaldo al Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y exhorta a los distintos actores políticos y sociales a priorizar mecanismos pacíficos para resolver sus diferencias.

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“El diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social” fueron señalados como elementos fundamentales para afrontar la actual situación interna en Bolivia, de acuerdo con el documento difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

Los países que suscribieron el pronunciamiento fueron:

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Argentina

Chile

Costa Rica

Ecuador

Honduras

Panamá

Paraguay

Perú

Manifestantes de sindicatos mineros participan en una protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en medio de una crisis económica y de combustible, en La Paz, Bolivia, 14 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Pronunciamiento expresa solidaridad con Bolivia

El comunicado también expresa solidaridad con el pueblo y el Gobierno boliviano frente a la situación que atraviesa el país. Los gobiernos firmantes remarcaron la necesidad de evitar acciones que puedan profundizar la tensión política y social.

Según el texto oficial, las protestas y bloqueos de carreteras han derivado en dificultades para el traslado de productos y suministros básicos, situación que viene afectando a distintos sectores de la población boliviana.

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La declaración conjunta se produce en medio de un contexto de tensión interna en Bolivia, donde diversos sectores mantienen movilizaciones y medidas de protesta en diferentes regiones del país. Los gobiernos latinoamericanos señalaron que la estabilidad democrática y la paz social deben preservarse mediante canales institucionales y mecanismos de diálogo.

Un agente de la Policía Boliviana, vestido con equipo antidisturbios, asiste a una mujer mayor mientras otros oficiales forman una línea detrás.

Mineros enfrentan a policía boliviana y exigen renuncia de Rodrigo Paz

Mineros protagonizaron graves enfrentamientos con la policía boliviana en el centro de La Paz durante una protesta que buscaba avanzar hacia la Plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Congreso. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para contener a los manifestantes, quienes respondieron con explosiones de dinamita en varias calles. La movilización reunió a miles de trabajadores mineros que reclamaron mayores áreas de explotación, acceso a combustible y mejores salarios, además de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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La protesta tuvo lugar en un contexto de crisis económica en Bolivia, marcada por la escasez de dólares, problemas para importar combustible y dificultades de abastecimiento. Las movilizaciones, que incluyeron bloqueos de rutas por parte de campesinos y sindicatos, generaron demoras en el transporte de alimentos y medicamentos. Aunque una delegación minera mantuvo conversaciones con el Gobierno, las negociaciones no lograron frenar el aumento de la tensión y parte de los manifestantes endureció su postura, sumando el pedido de dimisión del mandatario, quien asumió el poder hace seis meses.

Manifestantes de sindicatos mineros sostienen antorchas frente a efectivos policiales durante una protesta contra el Gobierno (REUTERS)

El conflicto se agravó por la incorporación de organizaciones sindicales y campesinas, así como por la acusación del Gobierno de que las protestas buscan desestabilizar la gestión de Rodrigo Paz. El ex presidente Evo Morales respaldó públicamente las movilizaciones y rechazó las versiones oficiales que lo responsabilizan de los disturbios. Bolivia enfrenta una nueva escalada de conflictividad social, expresada en protestas simultáneas, bloqueos y enfrentamientos en distintos puntos del país.

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