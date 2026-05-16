Suheyn Cipriani partió a Tailandia para participar en el ‘Miss Grand International All Stars’

Suheyn Cipriani, modelo, presentadora e influencer peruana, partió este 14 de mayo hacia Tailandia para representar a Perú en el ‘Miss Grand International All Stars’, uno de los certámenes de belleza más innovadores y competitivos del circuito internacional.

La participación de Cipriani, quien ya ha sido destacada entre las favoritas por páginas especializadas, marca el regreso de Perú a una edición especial que reúne a reinas de belleza con experiencia y trayectoria comprobada.

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En el aeropuerto Jorge Chávez, Suheyn lució un conjunto negro y el cabello suelto mientras se despedía de sus seguidores y de figuras clave del Miss Perú, como Jessica Newton y Cassandra Sánchez.

Ambas, representantes de la organización nacional, acompañaron a la candidata en este momento crucial, dándole palabras de aliento y mostrando su respaldo público.

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Suheyn Cipriani viaja a Tailandia para representar al Perú en el Miss Grand International All Stars. IG

Una despedida emotiva y un mensaje de gratitud

A través de sus redes sociales, Suheyn expresó su agradecimiento a Jessica Newton y Cassandra Sánchez por el apoyo recibido antes de su partida.

“No tengo palabras suficientes para agradecerte todo el amor que me mostraste hoy. Verte en el aeropuerto, tomarte el tiempo para venir a despedirme, abrazarme y apoyarme significaba más de lo que puedo explicar. No importa a dónde vaya, llevo tu amor y energía conmigo”, escribió la modelo, dejando ver la importancia de la comunidad Miss Perú en su camino internacional.

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La despedida fue celebrada por seguidores, reinas de belleza y figuras del espectáculo, quienes auguraron éxitos a Suheyn en la competencia que se desarrollará en Bangkok del 16 al 30 de mayo. La expectativa crece debido al prestigio del evento y al hecho de que Suheyn ya es la preferida por expertos en el Top 10 de favoritas según portales internacionales.

Un certamen de alto nivel: Miss Grand International All Stars

El Miss Grand International All Stars es una edición inédita y de alto perfil que reúne a reinas con experiencia internacional y logros destacados en el mundo de la belleza.

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La competencia, bajo la dirección de Nawat Itsaragrisil, se desarrollará durante dos semanas e incluirá delegadas de países como Venezuela, Filipinas, Indonesia, Ghana, Armenia, México, República Dominicana y Ecuador.

La edición All Stars se distingue de otras por convocar a candidatas que no solo destacan por su belleza, sino también por sus habilidades de comunicación, carisma y compromiso social. Las pruebas incluirán desfiles de traje típico, ropa de baño, entrevistas personales y presentaciones ante el jurado, así como actividades sociales y de impacto.

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La presencia de Suheyn Cipriani en este escenario reafirma el prestigio de la belleza peruana y su capacidad para competir al máximo nivel internacional. Su inclusión en el Top 10 de favoritas, según las predicciones de páginas especializadas, aumenta las esperanzas de que el Perú pueda traer la corona.

Suheyn Cipriani en el Top 10 de las favoritas en el certamen ‘Miss Grand International All Stars’. IG

El perfil de Suheyn Cipriani: experiencia, carisma y compromiso

Suheyn Cipriani, de 29 años, no es una desconocida en el circuito internacional de belleza. En 2019, fue coronada Miss Eco International, título que le dio visibilidad y proyección en certámenes globales.

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Además, es presentadora de televisión y podcast, estudia Psicología y es reconocida por su facilidad para conectar con el público tanto en cámaras como en eventos en vivo.

La organización del Miss Grand International All Stars destacó sus habilidades de comunicación y la pasión que imprime en cada presentación. “Trae confianza y fuertes habilidades de comunicación a su desempeño”, señala la publicación oficial. Suheyn también es elogiada por su autenticidad y su compromiso con causas sociales y académicas, valores que la organización busca promover en esta nueva edición.

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Suheyn Cipriani, candidata al MGI All Stars, posa con elegancia mientras revela los desafíos de su campaña sin el esperado apoyo de amigos influencers.

La competencia: fechas, etapas y rivales de alto nivel

El evento inicia oficialmente el 16 de mayo y se extiende hasta el 30 de mayo, fecha de la gran gala final en Bangkok. Durante dos semanas, las candidatas participarán en desfiles, entrevistas y actividades de responsabilidad social, siendo evaluadas no solo por su apariencia, sino por su oratoria, autenticidad y capacidad de impacto.

La competencia será especialmente reñida, ya que participan delegadas de alto perfil y con trayectorias comprobadas en concursos internacionales. Entre las favoritas se encuentran representantes de Venezuela, Filipinas e Indonesia, países con fuerte tradición en certámenes de belleza.

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El formato All Stars busca resaltar, además de la belleza física, las habilidades de liderazgo, comunicación y la autenticidad de cada candidata, apostando por una visión más inclusiva y moderna del concepto de reina de belleza.

Son 58 candidatas al Miss Grand International All Stars. IG