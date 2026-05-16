DNI Electrónico: consulta en línea el estado de tu trámite para reducir esperas presenciales

Un joven peruano realiza el trámite virtual para cambiar su DNI azul a electrónico a través del sitio web de Reniec, mostrando la facilidad y modernidad del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la digitalización ha transformado el acceso a trámites esenciales en el país. Los ciudadanos pueden hoy consultar de forma remota el avance de la gestión de su Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) y así evitar colas y esperas innecesarias en los centros de atención. Esta alternativa, disponible para adultos y menores, permite conocer en cualquier momento el estado de la solicitud, incluso hasta un mes después de la entrega del documento, según información oficial de la Registraduría Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Consulta en línea el estado de tu DNI

Acceder a la consulta resulta sencillo para quienes cuentan con el número de DNI o el número de solicitud. El proceso puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Al ingresar en la plataforma habilitada, el usuario debe elegir si desea realizar la consulta mediante el número de DNI o el número de solicitud, ingresar el dato correspondiente y confirmar la operación.

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El sistema de consulta en línea despliega varios estados a lo largo del proceso. Se detalla a continuación cada uno de ellos para su fácil comprensión:

El primero de ellos, “Iniciado” , indica que el trámite fue ingresado correctamente.

Si el estado figura como “En proceso” , el ciudadano podrá observar el avance en seis etapas diferenciadas.

Cuando el trámite alcanza el 100 %, el sistema muestra el estado “En agencia” , lo que significa que el DNI se encuentra disponible para ser retirado en el centro de atención del RENIEC seleccionado.

El estado final, “Entregado”, confirma que el documento ya fue recogido por el titular o representante autorizado.

¿Qué significa que mi DNI está ‘observado’ o ‘anulado’?

En algunos casos, la plataforma puede reflejar los estados de “Observado” o “Anulado”.

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Según el protocolo comunicado por el RENIEC, esto ocurre cuando se detectan inconsistencias, omisiones o errores en la información suministrada o en la documentación presentada. Ante estas situaciones, el organismo recomienda comunicarse con la asistencia virtual a través de WhatsApp al número 990182569, o por vía telefónica a los números (01) 315-2700 y (01) 315-4000, anexo 1900. Esta vía permite resolver inconvenientes y recibir orientación personalizada para la regularización del trámite.

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Beneficios del DNI electrónico

La migración al DNI electrónico responde a la estrategia estatal de modernización de los sistemas de identificación. Desde este año, la RENIEC ha informado que únicamente se emitirán DNIe, dejando atrás el formato tradicional de libreta. Según datos oficiales, hasta el 31 de diciembre de 2026 estará vigente una campaña que facilita el acceso al primer DNI electrónico con tarifas promocionales, especialmente dirigida a quienes gestionan el documento por primera vez.

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Para utilizar la plataforma de consulta, se debe contar con uno de los dos datos requeridos:

el número de DNI o

el número de solicitud generado al iniciar el trámite.

Menores, adultos mayores y personas con discapacidad podrán tramitar el DNI electrónico gratis en puntos habilitados por Reniec en tres regiones. - Reniec

Los usuarios deben asegurarse de ingresar la información correcta para obtener resultados precisos. El portal oficial de la RENIEC instruye a los ciudadanos sobre cada paso del proceso y ofrece asistencia para quienes presentan dificultades técnicas o desconocen el número de solicitud.

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El acceso a la plataforma está habilitado durante las 24 horas, lo que ofrece flexibilidad para quienes, por cuestiones laborales o personales, no pueden acudir a las agencias en horarios convencionales. Este servicio en línea ha permitido reducir el flujo de personas en las oficinas, agilizando la atención presencial de quienes sí requieren acudir por otros motivos.

La ilustración presenta el DNI electrónico peruano como el eje central que conecta a los ciudadanos con diversos servicios digitales, incluyendo trámites gubernamentales, banca y voto electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia y actual demanda de tener el DNIe

Especialistas en gestión pública han señalado que la digitalización de estos procedimientos contribuye a la transparencia y eficiencia de la administración estatal. La consulta del estado del trámite del DNIe representa una de las acciones orientadas a modernizar la relación entre el ciudadano y el Estado, facilitando el control y seguimiento individual de los documentos personales.

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El sistema garantiza la privacidad de los datos, ya que solo el titular o su representante pueden acceder a la información sobre el trámite. La RENIEC ha recordado que el uso indebido o la manipulación de estos datos está penado por la legislación vigente.

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

Según cifras comunicadas por la RENIEC, la demanda de consultas en línea ha crecido de forma sostenida tras la implementación del servicio. Miles de personas utilizan este canal digital a diario, lo que ha permitido descongestionar significativamente las agencias físicas y mejorar la percepción ciudadana sobre la gestión documental.

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La institución ha reiterado el llamado a la ciudadanía para que verifique siempre el estado de su trámite antes de acudir a recoger el documento. Este paso ayuda a evitar desplazamientos innecesarios y reduce el tiempo de espera en las oficinas, según datos publicados en el portal institucional. El organismo continúa promoviendo la utilización de estos canales electrónicos como parte del proceso de modernización y apuesta por la eficiencia en la atención al público.