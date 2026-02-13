Perú

Magaly Medina cuestiona versión de Laura Spoya tras accidente: “¿Hasta las 3 de la mañana solo tomaste agua?”

La polémica se encendió luego de que la exreina de belleza explicara que estaba cansada y había salido por una urgencia a dejar algo importante a una amiga en pijama

Desde la clínica, la conductora rechazó las versiones que la vinculaban con salidas a otros locales y sostuvo que solo había salido para hacer un encargo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de Magaly TV La Firme volvió a colocar en el centro del debate público a la modelo y conductora de pódcast Laura Spoya, luego de que sufriera un accidente vehicular en horas de la madrugada. La explicación brindada por la también exreina de belleza no convenció a Magaly Medina, quien frente a cámaras expresó abiertamente sus dudas y lanzó una serie de interrogantes que rápidamente generaron repercusión.

Todo comenzó cuando se difundieron las imágenes del accidente. Según se informó, Laura Spoya habría perdido el control de su vehículo en circunstancias que aún generan cuestionamientos.

Desde la producción del programa, se comunicaron con ella para conocer su versión de los hechos. La modelo explicó que se encontraba en pijama porque había salido a llevarle algo a una amiga, a quien —según indicó— apenas 15 minutos antes había dejado en su casa. Esa explicación fue el detonante de la reacción crítica de la conductora.

“Estoy viva, jodida de la columna, pero viva”: el duro testimonio de Laura Spoya tras el impacto. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Dice que su amiga la llamó para que le lleve algo y salió en pijama. Si estás cansada, se lo mandas a tu amiga con una moto o que se lo pida por delivery. ¿O sea era tan urgente para que salga adormilada, cansada y luego de haber juergueado?”, cuestionó Magaly Medina, marcando distancia desde el inicio con el relato presentado.

Claro que se fueron a otro local en Miraflores a seguirla, en otro local barranquino, Bizarro, creo, si no mal recuerdo… Bizarro de Miraflores o Barranco Bar. Esos dos lugares decían que se habían ido ahí a seguir celebrando. Según ella, salieron tarde de ahí, de este lugar”, se escucha en el informe de Magaly.

A partir de esa información, Magaly Medina reflexionó sobre los horarios y las condiciones en que habría ocurrido la reunión previa al choque. “Qué raro, porque se supone que la municipalidad de La Molina no… la venta de trago, digamos este tipo de restaurantes, no puede vender trago a partir de las once de la noche, si no me equivoco. Y si no, te multan, te clausuran”, comentó, cuestionando la coherencia entre las versiones y las normas locales.

La conductora también se refirió al relato que la propia Spoya habría dado sobre las horas previas al accidente. “Bueno, ella dice que han estado en esa reunión hasta como las tres de la mañana y que de ahí se fue a dejar a su amiga, a su asistente, su mánager, no sé quién, se fue a dejarla a su casa y de ahí se fue a la suya”, explicó, antes de plantear dudas sobre las circunstancias del choque.

“Estoy viva, jodida de la columna, pero viva”: el duro testimonio de Laura Spoya tras el impacto. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly continuó analizando la hipótesis del cansancio como causa del accidente. “Pero aparece en este choque aparentemente bastante distraída, porque para que te salgas de tu carril y pierdas el control de tu vehículo, pues es bien raro, ¿no? A menos que sí estés cansada, como dice el parte policial. Ella le dijo: ‘Por el cansancio del trabajo, estoy cansada’”, relató.

Sin embargo, la conductora cuestionó esa explicación desde su propia perspectiva. “Claro, pero si estás cansada no te vas a una juerga. Si yo estoy cansada por mi trabajo, me voy a mi cama a dormir porque es lo único que mi cuerpo necesita. No me voy a seguir juergueando, no me voy a tomar una chela, ni dos chelas, ni media chela. Me voy a dormir”, sostuvo.

Según el relato difundido en el programa, Spoya habría explicado que posteriormente salió nuevamente de su casa para llevar algo a una amiga. Sobre ese punto, Magaly planteó interrogantes: “Pero después, a nosotros nos ha explicado que se fue a dejar a su amiga, se fue a su casa y luego sale a las cuatro de la mañana, otra vez rumbo a la casa de su amiga, porque su amiga le había pedido algo y salió en pijama”.

La conductora consideró poco habitual una decisión de ese tipo en condiciones de cansancio. “Cuando tú estás cansada, tu amiga te puede pedir algo, se lo mandas con un rapi, con una moto, no sé, o que se lo vaya a comprar o que se lo pida por delivery. O sea, era tan urgente que tenía que salir cansada, media adormilada, después de haber juergueado y en pijama”, expresó.

“Estoy viva, jodida de la columna, pero viva”: el duro testimonio de Laura Spoya tras el impacto. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina no cree en versión de Laura Spoya

La conductora insistió en que la explicación le resulta difícil de creer. “A mí me parece inverosímil, no me parece creíble, y esto lo digo yo, es mi opinión. Miren las imágenes, pierde el control. ¿Cómo lo pierdes?, ¿estabas dormida?”, señaló mientras se emitían las escenas del accidente. La palabra “inverosímil” fue clave en su intervención, pues sintetiza su postura frente a la narrativa de la modelo.

Más allá del hecho puntual, el debate tomó un matiz más amplio cuando Magaly Medina abordó la ausencia de resultados oficiales sobre posibles exámenes realizados tras el accidente. “Hasta el momento no hemos visto la prueba toxicológica ni la de alcoholemia. Tenemos que creer en su palabra. Rara vez confiamos en la palabra de la otra persona”, expresó. Con esta frase dejó abierta la interrogante sobre si existieron o no evaluaciones que descarten consumo de alcohol u otras sustancias.

El comentario no fue menor, especialmente porque en el pasado Laura Spoya ha mostrado públicamente su gusto por la cerveza, algo que la conductora recordó durante la transmisión. “¿O sea hasta las 3 de la mañana, solo tomó agua?, ella que es chelera. Nosotros no sabemos si es verdad, no hemos visto. Los que la vieron la van a cubrir”, concluyó, sembrando aún más dudas sobre lo ocurrido aquella noche.

La exmiss Perú continúa bajo
La exmiss Perú continúa bajo observación médica, recibiendo tratamiento por traumatismos múltiples, en medio de la incertidumbre y el apoyo masivo de sus seguidores y seres queridos tras el fuerte accidente (Instagram)

