Laura Spoya se pronuncia por primera vez tras accidente y niega haber chocado por culpa del alcohol: “Me dan cólera”

Desde la clínica, la conductora rechazó las versiones que la vinculaban con salidas a otros locales y sostuvo que solo había salido para hacer un encargo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Durante el programa Magaly TV La Firme este 12 de febrero, la conductora Magaly Medina expuso fragmentos de conversaciones atribuidas a Laura Spoya con su reportero, en las que la modelo describía su estado de salud tras el accidente. En esos mensajes, se lee: “Tengo fracturas en dos vértebras. Me tienen que operar”.

En otro momento, al ser consultada sobre su situación, Spoya respondió: “¿Te puedo llamar? La gente se inventa cada cosa… Me dan cólera”, dejando en evidencia su molestia por las versiones difundidas.

El intercambio continuó con detalles sobre su estado médico. “No me dejan llamar acá, es que estoy en UCI por la complejidad de las lesiones y me van a operar a las cinco AM”, indicó, confirmando la gravedad de las lesiones y la necesidad de una intervención quirúrgica.

“Estoy viva, pero jodida de la columna”: Laura Spoya cuenta cómo ocurrió el choque. ATV / Magaly TV La Firme.

Magaly Medina comentó sobre esa información médica, señalando que las fracturas vertebrales suelen ser complejas. Explicó que, cuando una vértebra se rompe, puede comprometer nervios u órganos, lo que hace necesario un tratamiento especializado y un seguimiento estricto.

En los chats también se abordó la forma en que ocurrió el accidente. Ante la pregunta de cómo había sucedido, Spoya respondió: “Entré muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar. Quizás menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé. Pero no tengo nada que ocultar”.

La modelo también aseguró que no había consumido alcohol en exceso. “Unos sorbos a la chela, creo, pero tipo a las diez p. m., ni media chela. Ni Tef ni yo estábamos tomando”, señaló en el intercambio.

“Estoy viva, pero jodida de la columna”: Laura Spoya cuenta cómo ocurrió el choque. ATV / Magaly TV La Firme.

Magaly Medina no cree en palabra de Laura Spoya

Magaly, al comentar esa versión, insistió en que no existían públicamente resultados de un toxicológico o prueba de alcoholemia, por lo que, según dijo, no se podía afirmar nada concluyente. “No hemos visto el dosaje. Nosotros no lo hemos visto, no sabemos cuánto tiene”, remarcó.

Aun así, la conductora expresó sus dudas sobre algunos aspectos del relato. “Desde las diez de la noche que ella dice que tomó unos sorbos de chela hasta las tres de la mañana que se quedó en la juerga, ¿solo tomó agua?”, cuestionó, dejando claro que, en su opinión, persistían inconsistencias.

Magaly también reflexionó sobre la responsabilidad al conducir, más allá de este caso específico. “Todos nosotros que estamos en televisión, que estamos en medios, tenemos la posibilidad de tener una persona que nos maneje el carro. Vayas o no vayas a tomar, ya estás yendo a una fiesta, puedes caer en la tentación de tomarte un trago… Es mejor que alguien maneje tu carro. No te expones, no expones al resto”, afirmó.

“Estoy viva, pero jodida de la columna”: Laura Spoya cuenta cómo ocurrió el choque. ATV / Magaly TV La Firme.

La conductora subrayó que el riesgo no solo afecta a quien conduce. “Está bien, tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana… pero no puedes poner en riesgo al resto. Eso no se puede hacer”, enfatizó.

Otro punto que llamó la atención fue el estado del vehículo tras el impacto. Según se comentó en el programa, el auto quedó completamente destruido. Magaly señaló que, pese a la gravedad del choque, el airbag habría sido determinante para evitar consecuencias fatales.

“Estoy viva, pero jodida de la columna”: Laura Spoya cuenta cómo ocurrió el choque. ATV / Magaly TV La Firme.

La propia Spoya, en uno de los mensajes difundidos, resumió su situación con estas palabras: “Lo único que sé es que estoy viva, jodida de la columna, pero viva y no pasó a mayores. La camioneta, obvio, pérdida total… espero entiendan que ahorita sí estoy delicada y me duele hasta respirar”.

Las imágenes del accidente, según describió el programa, mostraban un impacto de gran intensidad que incluso destruyó parte de una estructura, lo que reforzó la percepción de la violencia del choque y la gravedad de las lesiones.

Al cierre del análisis, Magaly Medina sostuvo que el caso aún deja interrogantes abiertas. “Muchas más dudas que respuestas es lo que tenemos en este momento sobre el accidente de Laura Spoya”, concluyó, dejando claro que, a su juicio, todavía falta información para comprender completamente lo ocurrido.

“Estoy viva, pero jodida de la columna”: Laura Spoya cuenta cómo ocurrió el choque. ATV / Magaly TV La Firme.