Perú

Perú alcanza récord en agroexportaciones: ventas superan los USD 15.000 millones en 2025 con estos productos a la cabeza

Imparable. El país andino registró un superávit en la balanza comercial agraria de USD 8.168 millones, con un crecimiento del 26% respecto al año anterior

Guardar
Palta. El sector agroexportador peruano
Palta. El sector agroexportador peruano alcanzó en 2025 su mayor expansión histórica con exportaciones que superaron los US$15.000 millones.

El sector agroexportador peruano alcanzó en 2025 un récord histórico, superando los USD 15.000 millones en ventas y consolidando a Perú como uno de los principales exportadores de alimentos a nivel mundial, según cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

El crecimiento anual fue del 17,3% respecto a 2024, impulsado por la apertura de nuevos mercados internacionales, la diversificación de productos y el respaldo fitosanitario de las autoridades nacionales.

La balanza comercial agraria cerró el año con un superávit de US$8.168 millones, un 26% más que en el año anterior, reflejando un incremento sostenido en la generación de divisas para el país.

Café, frutas y hortalizas marcan la tendencia del crecimiento exportador

El desempeño récord de las agroexportaciones peruanas en 2025 responde principalmente a la suma de productos tradicionales y no tradicionales, con especial protagonismo de las frutas y hortalizas. Los productos que explican este crecimiento histórico son:

  • Café sin tostar sin descafeinar, que lidera entre los productos tradicionales con ventas por USD 1.797 millones.
  • Azúcar refinada, con USD 39 millones.
El café sin tostar y
El café sin tostar y sin descafeinar se consolidó como el principal producto tradicional, con ventas ascendentes a US$1.797 millones.

En el segmento no tradicional, destacan especialmente las frutas y hortalizas, que alcanzaron ventas por USD 8.104 millones y representaron el 61,9% del total de agroexportaciones no tradicionales. Entre los productos estrella sobresalen:

  • Arándanos frescos (USD 2.457 millones, 18,8% de participación)
  • Uvas frescas (USD 1.960 millones, 15%)
  • Paltas (USD 1.363 millones, 10,4%)
  • Cacao en grano crudo (USD 913 millones, 7%)
  • Espárragos frescos (USD 409 millones, 3,1%)
  • Mangos frescos (USD 339 millones)
  • Cítricos (USD 250 millones)
  • Alimentos para animales (USD 219 millones)
  • Manteca de cacao acidez superior (USD 167 millones)
Los arándanos frescos lideraron el
Los arándanos frescos lideraron el segmento de frutas exportadas con US$2.457 millones, seguidos por uvas y paltas, claves en el crecimiento sectorial.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el mayor dinamismo en el crecimiento de sus exportaciones se observó en:

  • Uvas frescas (+15%)
  • Arándanos frescos (+8,2%)
  • Cacao en grano crudo (+23,4%)
  • Paltas (+9,2%)
  • Manteca de cacao acidez superior (+96,3%)
  • Mango congelado (+86,4%)
  • Cacao en polvo (+66,2%)

Estos productos han sido claves para el impulso del sector y explican el nuevo récord alcanzado por las agroexportaciones peruanas en 2025.

Uva de mesa. Las frutas
Uva de mesa. Las frutas y hortalizas no tradicionales aportaron US$8.104 millones y representaron el 61,9% de las exportaciones del rubro no tradicional.

Diversificación de mercados y consolidación internacional

Las agroexportaciones peruanas llegaron principalmente a 10 mercados: Estados Unidos, Holanda, España, México, Inglaterra, China, Alemania, Chile, Canadá y Ecuador, que concentraron el 77,5% del valor exportado.

Esta diversificación de destinos ha permitido aumentar la resiliencia del sector ante cambios en la demanda internacional y aprovechar nichos de mercado para productos de alto valor agregado.

El ministro Vladimir Cuno destacó que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se continuará gestionando el acceso a nuevos mercados y promoviendo una mayor diversificación de la oferta exportable, con el objetivo de involucrar cada vez más a la pequeña agricultura y fortalecer la cadena productiva nacional.

El crecimiento porcentual más destacado
El crecimiento porcentual más destacado corresponde a la manteca de cacao de acidez superior, con un aumento del 96,3% en sus exportaciones.

MIDAGRI: perspectivas del sector y liderazgo regional

De esta manera, el desempeño del sector en 2025 consolida a Perú como una potencia agroexportadora en crecimiento sostenido, con capacidad de diversificación y adaptación.

El dinamismo de productos como los arándanos frescos, uvas, paltas y cacao no solo ha elevado el valor de las exportaciones sino que ha fortalecido el reconocimiento internacional de la agricultura peruana. El récord alcanzado este año ratifica la posición de Perú como líder regional en agroexportaciones y marca un precedente para el desarrollo futuro del sector.

Temas Relacionados

agroexportacionesMIDAGRIMinisterio de Desarrollo Agrario y Riegoarandanospaltacafecacaouvasagriculturaperu-economia

Más Noticias

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo: día, hora y canal TV del duelo de vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

El equipo dirigido por Pablo Guede recibe a su rival paraguayo con la misión de revertir la mínima desventaja y soñar con la clasificación a la Fase 2. Revisa todos los detalles de la revancha en Matute

Alianza Lima busca la remontada

Machu Picchu: visitantes extranjeros y nacionales pagarán tarifas extras desde mayo para ingresar a la ciudadela

Los precios de las entradas dependerán del país de origen de los visitantes. Titular del Mincetur aclaró que el incremento fue aprobado en 2022

Machu Picchu: visitantes extranjeros y

El 42,5% del electorado votaría en blanco, viciado o no decide: el mayor bloque a 60 días de las elecciones 2026

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori encabezan, pero con cifras que no rompen la barrera del 12%

El 42,5% del electorado votaría

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

La legisladora de Renovación Popular aparece sonriente en un escenario junto a menores sobrevivientes y forzadas a continuar embarazos tras la negativa de acceso al aborto legal, una práctica equiparable a la tortura, según la ONU

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Según Perú21, el presidente interino organizó una fiesta en Cieneguilla a la que asistieron los entonces ministros Morgan Quero y César Vásquez, además de la exfuncionaria parlamentaria Isabel Cajo

Revelan que José Jerí realizó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

Revelan que José Jerí realizó fiesta privada con congresistas, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso

Alianza para el Progreso y sus sentenciados: 20% de candidatos llega a elecciones con antecedentes penales

Fernando Rospigliosi se pronunció por supuestos privilegios de los expresidentes recluidos en Barbadillo

ONU cuestiona al Perú por impunidad histórica de crímenes contra pueblos indígenas en la época del caucho

ENTRETENIMIENTO

Ernesto Pimentel sufrió incidente durante

Ernesto Pimentel sufrió incidente durante su presentación en el concierto de Corazón Serrano

Patricio Quiñones, el bailarín favorito para los shows de Daddy Yankee, Bad Bunny y otras estrellas de la música

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Quiénes son los bailarines peruanos que estuvieron en el show de medio tiempo?

Magaly Medina regresa esta noche a ATV con look renovado y promesas de novedades

María Becerra revoluciona Lima con grabaciones y colaboraciones al lado de estrellas peruanas e influencers

DEPORTES

Alianza Lima busca la remontada

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo: día, hora y canal TV del duelo de vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

Presidente de CONAR confirmó sanciones tras polémico arbitraje del Universitario vs Cusco FC: “Tenemos que tomar correctivos”

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV

“Si Alianza Lima es coherente, Pablo Guede tiene que salir”, la opinión de Gustavo Roverano si 2 de Mayo clasifica en la Copa Libertadores