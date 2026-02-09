Perú alcanza récord en agroexportaciones: ventas superan los USD 15.000 millones en 2025 con estos productos a la cabeza

Palta. El sector agroexportador peruano alcanzó en 2025 su mayor expansión histórica con exportaciones que superaron los US$15.000 millones.

El sector agroexportador peruano alcanzó en 2025 un récord histórico, superando los USD 15.000 millones en ventas y consolidando a Perú como uno de los principales exportadores de alimentos a nivel mundial, según cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

El crecimiento anual fue del 17,3% respecto a 2024, impulsado por la apertura de nuevos mercados internacionales, la diversificación de productos y el respaldo fitosanitario de las autoridades nacionales.

La balanza comercial agraria cerró el año con un superávit de US$8.168 millones, un 26% más que en el año anterior, reflejando un incremento sostenido en la generación de divisas para el país.

Café, frutas y hortalizas marcan la tendencia del crecimiento exportador

El desempeño récord de las agroexportaciones peruanas en 2025 responde principalmente a la suma de productos tradicionales y no tradicionales, con especial protagonismo de las frutas y hortalizas. Los productos que explican este crecimiento histórico son:

Café sin tostar sin descafeinar , que lidera entre los productos tradicionales con ventas por USD 1.797 millones.

Azúcar refinada, con USD 39 millones.

En el segmento no tradicional, destacan especialmente las frutas y hortalizas, que alcanzaron ventas por USD 8.104 millones y representaron el 61,9% del total de agroexportaciones no tradicionales. Entre los productos estrella sobresalen:

Arándanos frescos (USD 2.457 millones, 18,8% de participación)

Uvas frescas (USD 1.960 millones, 15%)

Paltas (USD 1.363 millones, 10,4%)

Cacao en grano crudo (USD 913 millones, 7%)

Espárragos frescos (USD 409 millones, 3,1%)

Mangos frescos (USD 339 millones)

Cítricos (USD 250 millones)

Alimentos para animales (USD 219 millones)

Manteca de cacao acidez superior (USD 167 millones)

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el mayor dinamismo en el crecimiento de sus exportaciones se observó en:

Uvas frescas (+15%)

Arándanos frescos (+8,2%)

Cacao en grano crudo (+23,4%)

Paltas (+9,2%)

Manteca de cacao acidez superior (+96,3%)

Mango congelado (+86,4%)

Cacao en polvo (+66,2%)

Estos productos han sido claves para el impulso del sector y explican el nuevo récord alcanzado por las agroexportaciones peruanas en 2025.

Diversificación de mercados y consolidación internacional

Las agroexportaciones peruanas llegaron principalmente a 10 mercados: Estados Unidos, Holanda, España, México, Inglaterra, China, Alemania, Chile, Canadá y Ecuador, que concentraron el 77,5% del valor exportado.

Esta diversificación de destinos ha permitido aumentar la resiliencia del sector ante cambios en la demanda internacional y aprovechar nichos de mercado para productos de alto valor agregado.

El ministro Vladimir Cuno destacó que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se continuará gestionando el acceso a nuevos mercados y promoviendo una mayor diversificación de la oferta exportable, con el objetivo de involucrar cada vez más a la pequeña agricultura y fortalecer la cadena productiva nacional.

MIDAGRI: perspectivas del sector y liderazgo regional

De esta manera, el desempeño del sector en 2025 consolida a Perú como una potencia agroexportadora en crecimiento sostenido, con capacidad de diversificación y adaptación.

El dinamismo de productos como los arándanos frescos, uvas, paltas y cacao no solo ha elevado el valor de las exportaciones sino que ha fortalecido el reconocimiento internacional de la agricultura peruana. El récord alcanzado este año ratifica la posición de Perú como líder regional en agroexportaciones y marca un precedente para el desarrollo futuro del sector.