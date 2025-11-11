Perú superaría a Chile en agroexportaciones en 2025: estos son los productos peruanos que se imponen en el mercado

Arándanos, paltas y uvas impulsan a Perú a desplazar a Chile en agroexportaciones. (Foto composición: Infobae Perú)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) presentó un reciente informe técnico que confirma el sostenido avance de las exportaciones agrícolas peruanas en comparación con las chilenas. Según el estudio, entre 2010 y 2024 las agroexportaciones del Perú crecieron a una tasa promedio anual de 11 %, mientras que las de Chile lo hicieron a 6.1 %. En ese contexto, el valor exportado por el Perú en 2024 alcanzó un récord histórico de 9.185 millones de dólares, muy cerca de los 9.403 millones registrados por Chile.

El análisis también detalla que, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento y no intervienen factores externos, Perú superaría a Chile en 2025, con una proyección de 10.194 millones de dólares en exportaciones agrícolas, frente a los 9.979 millones estimados para el país sureño. Este resultado adelantaría en dos años la meta inicial del estudio elaborado por el Midagri en 2022, que preveía que el “punto de quiebre” entre ambos países ocurriría recién en 2027.

Crecimiento sostenido

El boom agroexportador peruano responde a un conjunto de factores estructurales que fortalecen la competitividad del sector. Entre ellos, destacan las condiciones climáticas de la costa peruana, considerada un verdadero “invernadero natural” que permite cultivar durante todo el año, así como la inversión privada en tecnología agrícola, innovación genética y desarrollo de infraestructura de riego. Estas condiciones han favorecido el incremento sostenido de los envíos agrícolas al exterior durante la última década.

En tanto, el Ministerio de Agricultura de Chile reconoció en un informe de 2019 que el Perú se ha convertido en su principal competidor en el mercado agroexportador internacional, al mejorar su posición en productos como uvas, paltas, arándanos, espárragos, cítricos, mangos, aceitunas, café y cacao. Por su parte, Chile mantiene liderazgo en frutas como cerezas, kiwis, ciruelas, manzanas y arándanos, aunque con un ritmo de crecimiento menor al peruano.

Perú lidera con arándanos, paltas y uvas

El arándano se ha convertido en el primer producto de agroexportación del Perú, representando el 24.7 % del total exportado por el sector agrario nacional. Entre 2010 y 2024, las exportaciones peruanas de esta fruta crecieron a una tasa promedio anual de 122 %, alcanzando 2,270 millones de dólares en 2024, una cifra sin precedentes en la historia agrícola del país. En contraste, la venta de arándanos chilenos se incrementaron solo un 2 % anual, con un valor de 480 millones de dólares en el mismo periodo.

La evolución ha sido notable: en 2013, el 99 % de las exportaciones conjuntas de arándanos correspondían a Chile, mientras que solo el 1 % era de Perú. En la actualidad, la situación se ha invertido por completo, con una participación peruana del 83 % y una chilena del 17 %, según el Midagri. Este crecimiento se explica por la capacidad de producción continua durante todo el año y la aplicación de tecnologías avanzadas en los campos peruanos.

Expansión de productos peruanas

Las exportaciones de paltas frescas también muestran una clara ventaja para el Perú. El Midagri informó que estas crecieron a una tasa promedio anual de 21.2 %, frente al 6.4 % de Chile. En 2024, las exportaciones peruanas alcanzaron una cifra récord de 1.248 millones de dólares, mientras que las chilenas sumaron 292 millones. Este incremento se vio impulsado por la mayor demanda y precios favorables en los mercados internacionales.

De igual forma, el Perú consolida su posición como primer exportador mundial de uvas de mesa, con 1,705 millones de dólares exportados en 2024, superando los 1,341 millones de Chile. El Midagri explicó que el crecimiento del sector uvero peruano se sustenta en condiciones agroclimáticas favorables, diversificación regional e inversión en infraestructura y tecnología, especialmente en riego, empaque, refrigeración y transporte, garantizando la calidad del producto.

Proyección y cooperación regional

A pesar de la competencia, el Midagri resaltó que existe un interés creciente de empresas agroexportadoras peruanas y chilenas por establecer alianzas estratégicas para ingresar conjuntamente a nuevos mercados internacionales. El objetivo es reducir costos de comercialización, promoción y difusión, y aprovechar la complementariedad estacional de ambos países para ofrecer una mayor oferta exportable conjunta.

De mantenerse las tendencias actuales, el Perú superará a Chile en valor de exportaciones agrícolas en 2025, consolidando su liderazgo regional y reafirmando su papel como una de las principales potencias agroexportadoras del mundo.