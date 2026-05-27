Comas: Detienen a hombre con antecedentes tras denuncia de tocamientos a una menor cuando caminaba hacia su colegio

Un hombre de 57 años fue detenido en el distrito de Comas, en Lima, tras ser acusado de tocamientos indebidos a una niña de 11 años cuando esta se dirigía a su colegio. La denuncia fue presentada por la madre de la menor y actualmente las autoridades investigan el caso, mientras familiares y vecinos solicitan que el implicado permanezca bajo custodia, ya que existen antecedentes penales vinculados a delitos similares.

Familiares aportan pruebas clave y logran detención de acusado de tocamientos en Comas | ATV

La denuncia y el testimonio de la familia

De acuerdo con la información de ATV Noticias, el hecho ocurrió en la mañana del lunes 25 de mayo. La menor caminaba hacia su colegio cuando, según los registros de cámaras de vigilancia, José Luis Mamani Laura la abordó por la espalda. El hombre habría intentado ganarse la confianza de la niña al afirmar que era un familiar y que iban a celebrar el cumpleaños de la abuela.

La madre de la víctima relató que su hija, al notar la situación, ingresó rápidamente al colegio y pidió ayuda a los adultos presentes. “Mi hija está asustada por todo lo que ha pasado. Yo pido justicia, para ella y para todos los niños, porque no puede estar ese sujeto libre”, declaró.

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Según la denuncia, el individuo sujetó a la menor por la cintura mientras le hablaba, lo que llevó a la niña a buscar protección dentro de la escuela. Un padre de familia presenció lo ocurrido, increpó al acusado y grabó la confrontación, material que fue entregado a las autoridades.

Los familiares de la menor proporcionaron a la policía las grabaciones de las cámaras de vigilancia del área. Estas imágenes permitieron ubicar y detener a José Luis Mamani Laura en su domicilio, ubicado en la urbanización Los Pinos, en Comas. La madre de la niña indicó que sintió que la denuncia no fue tomada con la seriedad necesaria, por lo que la familia realizó parte de la investigación de manera independiente, accediendo a las cámaras y recolectando pruebas.

El presunto agresor fue trasladado primero a la comisaría de Túpac Amaru y luego a la sede de la División de Investigación Criminal, donde permanece mientras se define su situación legal.

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El testimonio de la madre y videos de vigilancia permitieron ubicar al presunto agresor, mientras la comunidad exige que se mantenga la custodia policial y se formalice la investigación judicial| ATV

Antecedentes del acusado

Según la abogada de la familia, José Luis Mamani Laura cuenta con antecedentes penitenciarios por delitos sexuales contra menores de edad. “Este hombre ha estado recluido por temas similares de abuso sexual en contra de menores. Ahora está en la calle y es un riesgo para la comunidad”, manifestó.

El proceso de investigación incluye el apoyo del Ministerio Público y la solicitud de imágenes adicionales de cámaras de vigilancia municipales que podrían aportar más información sobre el recorrido del acusado y su interacción con la menor.

Vecinos del área y padres de familia manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el acusado quede en libertad tras cumplir el plazo de detención preliminar. La madre de la menor expresó que la familia espera que las diligencias concluyan con la formalización de la investigación y una eventual medida de prisión preventiva.

La letrada también informó que se encuentran en proceso de solicitud de formalización de la investigación preparatoria. Con esta aprobación, el caso pasaría al Poder Judicial para que determine el futuro del hombre de 57 años.

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