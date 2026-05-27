Perú

Paro agrario en Perú: vía Fernando Belaunde Terry bloqueada, mercados reportan desabastecimiento y manifestantes demandan mesa de diálogo

Desde la madrugada del lunes, productores de arroz de Ucayali paralizan el tránsito en San Hilarión, causando una extensa caravana de vehículos y escasez de alimentos en varias ciudades amazónicas

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Este video presenta un reportaje noticioso sobre camiones de carga varados en una carretera durante la noche. Un reportero en el lugar informa sobre la situación, atribuida a un paro de agricultores arroceros en la región de San Martín. Las imágenes muestran múltiples camiones detenidos y una presentadora en estudio. Una ventana secundaria muestra a Velarde discutiendo la autonomía del Banco Central de Reserva.

Desde las primeras horas del lunes, la región de Ucayali se convirtió en el epicentro de una protesta que mantiene completamente bloqueada la vía Federico Basad. Desde las 00:00 horas, productores arroceros tomaron la vía en el sector de San Hilarión, generando una caravana de aproximadamente 15 kilómetros compuesta por buses y camiones de carga que no han podido continuar su trayecto. El paro tiene como principal demanda la instalación de una mesa técnica de diálogo con representantes del gobierno nacional.

La situación afecta de manera directa a transportistas y a cientos de pasajeros, quienes permanecen varados por más de cinco horas en la zona. Las pérdidas económicas son considerables, ya que los vehículos de carga no pueden movilizar mercancías perecibles ni productos esenciales hacia distintos destinos.

Desabastecimiento en mercados de Tarapoto, Moyobamba y Rioja

El impacto del paro arrocero se refleja en el desabastecimiento declarado desde el mediodía en los mercados de Tarapoto, Moyobamba y Rioja. Los alimentos que normalmente se trasladan desde la zona —como yuca, cidra, chifle, papaya y diferentes variedades de plátano— no han podido llegar a los principales centros de abasto de la región ni a Lima, debido a los bloqueos. Los comerciantes advierten que la continuidad de la huelga pondrá en riesgo la seguridad alimentaria en varias ciudades amazónicas.

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Mapa del Perú con puntos de bloqueo en carreteras por paro agrario. Ilustra protestas viales, camiones, fuego, cierre de exportación y estantes vacíos.
Infografía detallando los principales puntos de bloqueo en las carreteras estratégicas de Perú debido al Paro Agrario y su impacto en la circulación de personas y bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis también afecta a los servicios básicos. El único grifo de San Hilarión cerró sus puertas al quedarse sin combustible, obligando a los conductores a buscar abastecimiento en otros distritos como Picota. Esta situación, agrava la incertidumbre para los transportistas atrapados en la vía.

Fotografía de un mercado amazónico con puestos de madera y techo de calamina. Se ven canastas con pocas yucas, plátanos y papayas. Personas de espaldas y mesas vacías.
Puestos de un mercado local amazónico muestran escasez con canastas casi vacías, reflejando la incertidumbre y preocupación social en la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Demandas de los arroceros: precios y política agrícola

Los productores de arroz en Ucayali articulan su protesta en torno a reclamos económicos y políticos que consideran inaplazables. Según testimonios una de las principales preocupaciones es el alza de los precios de los fertilizantes, insumo cuya escasez limita la producción de granos y de arroz nacional. Los manifestantes denuncian que el kilo de arroz amazónico se paga a apenas 50 céntimos, mientras que el precio del arroz extranjero en el mercado local es sensiblemente mayor.

Vista de manifestantes en una carretera bloqueada, portando pancartas negras con letras blancas y una pequeña pancarta amarilla. Se observa humo y señalización de carretera
Miles de agricultores peruanos se manifiestan en un paro nacional, portando pancartas y bloqueando carreteras, para exigir al gobierno medidas concretas frente a la profunda crisis económica que afecta al sector agropecuario. (Conveagro)

Además, los arroceros critican que el Estado prioriza la importación de arroz extranjero en detrimento del arroz peruano, lo que afecta la sustentabilidad y la competitividad del sector amazónico. Exigen que se establezcan mecanismos efectivos para proteger la producción nacional y garantizar precios justos para los agricultores.

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Ilustración de una carretera amazónica bloqueada por una barricada de sacos y troncos. Un grupo de siete agricultores sostiene carteles frente a vehículos detenidos y vegetación selvática.
Un grupo de agricultores bloquea una carretera amazónica con sacos de arroz y troncos, deteniendo el tráfico como parte de su protesta por reclamos sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exigencias de los manifestantes incluyen:

  • Instalación de una mesa técnica de diálogo con el gobierno nacional, excluyendo la participación de congresistas de la región San Martín.
  • Intervención directa del presidente José María Balcázar en la solución del conflicto.
  • Atención urgente al alza de precios de los fertilizantes y al suministro de insumos agrícolas.
  • Políticas que prioricen el arroz amazónico peruano frente a la importación de arroz extranjero.
  • Mejora de los precios pagados al productor nacional, que actualmente reciben solo 50 céntimos por kilo.
Vista horizontal de una caravana de camiones y buses detenidos en una carretera amazónica. El camino está bloqueado por troncos, sacos y conos de tráfico.
Una extensa caravana de camiones de carga y autobuses permanece detenida en una carretera amazónica bloqueada por troncos, sacos y conos, reflejando una interrupción significativa del transporte en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rechazo a la representación regional y ausencia de autoridades

Un elemento central del conflicto es la negativa de los manifestantes a negociar con representantes regionales. Los productores han rechazado la presencia de congresistas de San Martín y exigen la intervención del gobierno nacional, específicamente la del presidente José María Balcázar. Hasta el momento, ni el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Felipe Meza, ni otros altos funcionarios han acudido a la zona del conflicto.

Esta falta de interlocución directa ha contribuido a la radicalización de la protesta. Los líderes del paro afirman que mantendrán el bloqueo de las vías hasta que una delegación del Ejecutivo se haga presente y se comprometa con soluciones concretas a sus demandas.

Ilustración de José María Balcázar de espaldas, ignorando a un grupo de agricultores que protestan en una carretera bloqueada con sacos, troncos y una bandera peruana.
El presidente peruano José María Balcázar, retratado de espaldas con gesto de indiferencia, se muestra ajeno a un grupo de agricultores que lo miran expectantes en una carretera bloqueada con sacos y troncos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias económicas y sociales del bloqueo

El paro arroja consecuencias inmediatas sobre la economía regional y nacional. La paralización del transporte ha frenado el flujo de productos agrícolas hacia Lima y otros grandes mercados, lo que amenaza con elevar los precios y provocar escasez de alimentos básicos. Además, el cierre de los grifos y la falta de combustible han incrementado la vulnerabilidad de los transportistas, quienes permanecen a la espera de una salida negociada.

Diversos sectores sociales de Ucayali y San Martín se han solidarizado con el reclamo de los arroceros, pero advierten que la prolongación de la huelga podría derivar en una crisis más aguda, tanto en el abastecimiento de alimentos como en la estabilidad económica de la región.

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