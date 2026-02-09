¿El ocaso del pisco peruano? Los nacionales ya no toman el trago bandera, y en el extranjero vale cada vez menos

El sector vitivinícola peruano afronta en 2025 un descenso del consumo interno de pisco pese al repunte exportador.

El sector vitivinícola de Perú atraviesa una etapa de contrastes. Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la producción de pisco se mantuvo en niveles similares a los del año anterior, mientras que el consumo interno disminuyó y las exportaciones experimentaron un alza.

De acuerdo con el documento de la SNI, durante 2025 se registró una producción de pisco prácticamente igual a la del año previo, con un incremento de apenas 0,01%. En contraste, el mercado interno redujo su demanda, pero los envíos al exterior mostraron un crecimiento significativo.

Consumo local de pisco en descenso

Entre enero y noviembre de 2025, la venta de pisco en el mercado peruano alcanzó aproximadamente 5 millones de litros, cifra que representa una caída de 3,61% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se comercializaron cerca de 5,2 millones de litros.

Esta tendencia descendente no es nueva para el sector: la SNI reportó que en 2024 la disminución fue de 5,12% frente a 2023, y el año anterior la baja se ubicó en 15,10% en comparación con 2022.

El Comité de la Industria Vitivinícola del gremio industrial peruano atribuye estos resultados a cambios en los hábitos de consumo y a una mayor competencia en el mercado de bebidas alcohólicas.

Diez países concentran más del 85% de las exportaciones de pisco peruano, liderados por Estados Unidos y varios destinos europeos.

Exportaciones en alza y precio unitario a la baja

Las exportaciones de pisco se consolidaron como el motor de crecimiento del sector. Según la misma fuente, el valor FOB (Free On Board) de los envíos al exterior subió de USD 8 millones 655.426 en 2024 a USD 9 millones 277.996 en 2025, lo que constituye un aumento de 7,19%.

Además, durante el año pasado se exportaron 1 millón 176.114 litros, es decir, 12,71% más que en 2024, cuando los envíos sumaron 1 millón 43.523 litros.

El precio unitario promedio por litro exportado experimentó un ligero retroceso, al pasar de USD 8,29 en 2024 a USD 7,89 en 2025. La SNI destaca que, pese a este ajuste, el pisco peruano mantiene un valor competitivo en los mercados internacionales.

La producción de pisco en Perú alcanzó casi 5,9 millones de litros entre enero y noviembre de 2025, manteniéndose estable respecto a 2024.

Principales destinos para el pisco peruano

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de destino para el pisco, con una participación de 41,69% en valor FOB. Le siguen España (14,15%) y Países Bajos (9,87%).

Al cierre de 2025, cinco de los diez países que más importan pisco peruano corresponden a Europa: España, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Francia. También figuran tres países de América (Estados Unidos, Colombia y Ecuador), uno de Asia (Japón) y uno de Oceanía (Australia).

Estos 10 mercados concentran el 85,56% del valor total exportado y el 85,30% del volumen en litros, consolidando la presencia internacional del pisco peruano en un mapa aún reducido.

Las ventas de pisco en el mercado nacional registraron una disminución continua, con una baja del 3,61% solo en 2025.

Evolución de la producción

Finalmente, el análisis de la SNI señala que entre enero y noviembre de 2025 la producción de pisco alcanzó 5 millones 894.723 litros, prácticamente igual a los 5 millones 893.975 litros de 2024.

Este resultado implica un leve crecimiento de 0,01%. En comparación, entre 2023 y 2024 la producción aumentó 6,4%, lo que evidencia que el sector logró estabilizar su volumen de elaboración después de un año de crecimiento más pronunciado.

El informe elaborado por la SNI subraya el papel de la industria en la economía local y la importancia de impulsar la demanda interna, así como de fortalecer la presencia en los mercados internacionales.