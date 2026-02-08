Perú

Pisco Sour de arándanos, aguaymanto y camu camu: estas son las nuevas versiones de la bebida peruana presentadas por Cenfotur

Cenfotur presentó tres reinterpretaciones del cóctel emblemático del Perú que integran insumos de la costa, la sierra y la Amazonía, destacando la creatividad en la coctelería y el valor de los productos nativos

Guardar
Las propuestas integran el pisco
Las propuestas integran el pisco con insumos emblemáticos de las distintas regiones naturales del país, desde la costa hasta los Andes y la Amazonía. Foto: cortesía

En el marco del Día Nacional del Pisco Sour, el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), presentó tres reinterpretaciones del cóctel emblemático del Perú. Las propuestas toman como punto de partida la diversidad geográfica del país y la riqueza de sus productos originarios.

Las nuevas versiones combinan el pisco con frutos representativos de la costa, los Andes y la Amazonía, con el objetivo de resaltar la identidad nacional a través de la coctelería. La iniciativa busca poner en valor los insumos locales y evidenciar la capacidad del pisco para integrarse a sabores contemporáneos sin perder su esencia.

Sabores regionales que reinventan el Pisco Sour

Una de las propuestas es el Pisco Sour de Arándanos, elaborado con frutos propios de la costa, que aporta un perfil fresco y equilibrado. Esta versión se enfoca en resaltar notas frutales que dialogan con la acidez tradicional del cóctel, ofreciendo una alternativa ligera y aromática.

Desde la sierra, el Pisco Sour de Aguaymanto incorpora un insumo andino reconocido por su valor nutricional y su arraigo cultural. Su sabor ligeramente ácido y dulce a la vez permite una combinación armónica con el pisco, dando como resultado una bebida que conecta tradición e innovación.

El Pisco Sour de Arándanos
El Pisco Sour de Arándanos utiliza frutos de la costa y se caracteriza por un sabor fresco y balanceado. Foto: cortesía

La tercera creación es el Pisco Sour de Camu Camu, inspirado en la Amazonía peruana. Este fruto, conocido por su alto contenido de vitamina C, aporta un carácter intenso y refrescante, además de representar la biodiversidad amazónica dentro de una preparación clásica de la coctelería nacional.

Recomendaciones de preparación y formación en turismo

Durante la presentación, Isaac Tejeda Rodríguez, docente y especialista en coctelería de Cenfotur, compartió recomendaciones clave para lograr un Pisco Sour de calidad. Entre ellas, destacó la importancia de emplear pisco con denominación de origen, así como ingredientes frescos como limón recién exprimido, jarabe, huevo y hielo, cuidando siempre la proporción adecuada.

El especialista también subrayó la necesidad de mantener buenas prácticas en la preparación y promover un consumo responsable, aspectos que forman parte de la formación integral que impulsa la institución en el ámbito gastronómico.

En paralelo a esta iniciativa, Cenfotur anunció la apertura de su proceso de admisión 2026 en Lima, Cusco y Lambayeque. La convocatoria ofrece 50% de descuento, ingreso directo sin examen y la obtención de un título a nombre de la Nación en un periodo de tres años.

En el acto, Isaac Tejeda
En el acto, Isaac Tejeda Rodríguez, docente y especialista en coctelería de Cenfotur, brindó pautas fundamentales para la correcta preparación de un Pisco Sour. Foto: cortesía

La oferta académica comprende las carreras de Gastronomía, Administración Hotelera y Turística y Guía Oficial de Turismo, con énfasis en la formación práctica, convenios internacionales y altos niveles de empleabilidad. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 13 de marzo.

Temas Relacionados

pisco sourarándanosaguaymantoperu-economia

Más Noticias

Alianza Lima derrota 3 sets a 0 a Olva Latino y se acerca a Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima venció por 3 sets a 0 a Olva Latino en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y se aproxima al liderato de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, en una jornada donde las bicampeonas exhibieron superioridad y consolidaron su posición como principales perseguidoras de Universitario

Alianza Lima derrota 3 sets

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Choque de pronóstico reservado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde se miden los dos primeros puestos del campeonato pasado. Sin duda, son tres puntos claves. Sigue las incidencias

Universitario vs Cusco FC EN

SERFOR alerta por daños a la fauna silvestre durante carnavales y festividades: multas y penas de cárcel para infractores

La entidad advierte sobre el impacto del uso de animales y partes de ellos en las celebraciones, y exhorta a la ciudadanía a denunciar prácticas ilegales para proteger la biodiversidad en todo el país

SERFOR alerta por daños a

Concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

El megaevento de cumbia reunirá a miles de fanáticos y artistas invitados. Descubre cómo ingresar, qué llevar y qué evitar para disfrutar sin contratiempos la gran celebración.

Concierto de Corazón Serrano en

Daniela Darcourt se sincera sobre su anhelo de ser madre: “Qué bonito que un par de pedacitos de personas me puedan decir ‘mamá’”

La cantante peruana abre su corazón y comparte el profundo deseo de convertirse en madre, destacando que no lo ve como un requisito social, sino como una experiencia valiosa para su felicidad personal

Daniela Darcourt se sincera sobre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel: ¿Qué fue

Johanna San Miguel: ¿Qué fue lo que dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón en su show y rechazo en redes?

Concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

Daniela Darcourt se sincera sobre su anhelo de ser madre: “Qué bonito que un par de pedacitos de personas me puedan decir ‘mamá’”

Gabriel Calvo confiesa que está enamorado y usuarios sospechan de ‘Majo con sabor’: “Es la dueña de mi corazón”

Flavia Laos y Milenka Nolasco: todo lo que salió mal en el lanzamiento de su canción y los reclamos en vivo

DEPORTES

Alianza Lima derrota 3 sets

Alianza Lima derrota 3 sets a 0 a Olva Latino y se acerca a Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Adrián Ugarriza firmó el empate del Kiryat Shmona y se unió al Top 5 de artilleros en la Liga de Israel

Guillermo Viscarra es baja en Alianza Lima y se pierde el duelo de vuelta frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional