Pisco Sour de arándanos, aguaymanto y camu camu: estas son las nuevas versiones de la bebida peruana presentadas por Cenfotur

Las propuestas integran el pisco con insumos emblemáticos de las distintas regiones naturales del país, desde la costa hasta los Andes y la Amazonía. Foto: cortesía

En el marco del Día Nacional del Pisco Sour, el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur), entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), presentó tres reinterpretaciones del cóctel emblemático del Perú. Las propuestas toman como punto de partida la diversidad geográfica del país y la riqueza de sus productos originarios.

Las nuevas versiones combinan el pisco con frutos representativos de la costa, los Andes y la Amazonía, con el objetivo de resaltar la identidad nacional a través de la coctelería. La iniciativa busca poner en valor los insumos locales y evidenciar la capacidad del pisco para integrarse a sabores contemporáneos sin perder su esencia.

Sabores regionales que reinventan el Pisco Sour

Una de las propuestas es el Pisco Sour de Arándanos, elaborado con frutos propios de la costa, que aporta un perfil fresco y equilibrado. Esta versión se enfoca en resaltar notas frutales que dialogan con la acidez tradicional del cóctel, ofreciendo una alternativa ligera y aromática.

Desde la sierra, el Pisco Sour de Aguaymanto incorpora un insumo andino reconocido por su valor nutricional y su arraigo cultural. Su sabor ligeramente ácido y dulce a la vez permite una combinación armónica con el pisco, dando como resultado una bebida que conecta tradición e innovación.

El Pisco Sour de Arándanos utiliza frutos de la costa y se caracteriza por un sabor fresco y balanceado. Foto: cortesía

La tercera creación es el Pisco Sour de Camu Camu, inspirado en la Amazonía peruana. Este fruto, conocido por su alto contenido de vitamina C, aporta un carácter intenso y refrescante, además de representar la biodiversidad amazónica dentro de una preparación clásica de la coctelería nacional.

Recomendaciones de preparación y formación en turismo

Durante la presentación, Isaac Tejeda Rodríguez, docente y especialista en coctelería de Cenfotur, compartió recomendaciones clave para lograr un Pisco Sour de calidad. Entre ellas, destacó la importancia de emplear pisco con denominación de origen, así como ingredientes frescos como limón recién exprimido, jarabe, huevo y hielo, cuidando siempre la proporción adecuada.

El especialista también subrayó la necesidad de mantener buenas prácticas en la preparación y promover un consumo responsable, aspectos que forman parte de la formación integral que impulsa la institución en el ámbito gastronómico.

En paralelo a esta iniciativa, Cenfotur anunció la apertura de su proceso de admisión 2026 en Lima, Cusco y Lambayeque. La convocatoria ofrece 50% de descuento, ingreso directo sin examen y la obtención de un título a nombre de la Nación en un periodo de tres años.

En el acto, Isaac Tejeda Rodríguez, docente y especialista en coctelería de Cenfotur, brindó pautas fundamentales para la correcta preparación de un Pisco Sour. Foto: cortesía

La oferta académica comprende las carreras de Gastronomía, Administración Hotelera y Turística y Guía Oficial de Turismo, con énfasis en la formación práctica, convenios internacionales y altos niveles de empleabilidad. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 13 de marzo.