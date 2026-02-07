Transportistas bloquean la avenida Gambeta tras ataque a cobradora en el Callao

Transportistas y vecinos de Ventanilla bloquean la avenida Gambetta en Callao como medida de protesta contra la creciente ola de delincuencia y extorsión. La manifestación se desató luego de que una cobradora fuera baleada por un falso pasajero, exigiendo a las autoridades mayor seguridad y acciones concretas.

Transportistas del Callao paralizaron el tránsito en la avenida Gambeta para exigir mayor seguridad tras el violento ataque a una cobradora la noche del lunes, quien resultó herida por disparos de un falso pasajero.

El incidente, que ocurrió mientras la trabajadora descendía de la unidad, desencadenó una masiva protesta de conductores y cobradores, quienes bloquearon desde muy temprano el cruce de la concurrida arteria vial con Santa Fe, en la zona de La Pampilla, para reclamar la intervención urgente de las autoridades y denunciar la creciente ola de extorsión contra el sector, de acuerdo con el reporte de Canal N.

Según relataron testigos y afectados, la víctima fue trasladada al hospital de Ventanilla y, aunque permanece fuera de peligro, el ataque intensificó el temor entre los trabajadores del transporte público, quienes aseguraron que los cobros extorsivos y las amenazas son constantes.

Durante la jornada, los manifestantes detuvieron unidades, obligaron a pasajeros a descender y enfrentaron a conductores que no se sumaban al paro, mientras la policía, bajo el mando del general Ricardo Espinoza, reforzó la vigilancia para evitar enfrentamientos

“Estamos preocupados. Tenemos familia, soy madre soltera y cualquier cosa que me pase, mis hijos quedarían en la orfandad. No es justo que, además de buscar el sustento, tengamos que entregar dinero a delincuentes”, expresó una cobradora, quien pidió mantener su nombre en reserva por seguridad.

Durante la mañana, el tránsito en la avenida Gambeta se tornó más lento de lo habitual debido a la protesta. Los transportistas formaron una especie de piquete e impidieron la circulación de vehículos de transporte público que no se unían a la manifestación, obligando incluso a descender a pasajeros y deteniendo unidades en ambos sentidos. Algunos manifestantes arrojaron piedras a vehículos que intentaron cruzar el bloqueo, mientras que otros exigieron a sus colegas sumarse a la protesta para visibilizar el reclamo y ejercer presión sobre las autoridades.

La presencia policial fue reforzada en la zona. Un contingente liderado por Ricardo Espinoza, general PNP y jefe de la Región Policial Callao, se desplegó tanto en la vía principal como en la auxiliar de la avenida Gambeta para evitar enfrentamientos y controlar la tensión, especialmente después de que un grupo de transportistas interceptó una unidad llena de pasajeros y, tras obligar a los ocupantes a bajar, arrojó proyectiles al vehículo.

La masiva protesta bloqueó el cruce de Gambeta con Santa Fe para demandar la intervención urgente de las autoridades y denunciar el aumento de la extorsión y los ataques a trabajadores del transporte público

Los trabajadores del transporte público detallaron, mediante las cámaras del medio, los mecanismos de extorsión que enfrentan a diario. “Estamos pidiendo justicia, que nos cuide la policía, al menos en los puntos donde nos extorsionan. Hemos entregado los números de cuentas donde nos exigen los depósitos, pero no vemos resultados”, denunció otras cobradora.

Relató que, en distintas zonas como Sarita, Callao y Pachacútec, las bandas les exigen pagos de hasta 15 soles por cada ruta, bajo amenaza de violencia o represalias directas contra los conductores y sus vehículos. “En Pachacútec es un cupo, en Sarita otro y en Callao otro más. Apenas alcanza para nuestras familias y no podemos pagar a todos”, agregó.

Algunos transportistas reconocieron que han tenido que ceder a las exigencias de los extorsionadores ante el temor de ataques. “Ya no queremos pagar, pero nos amenazan con matarnos o disparar a los carros”, confesó una trabajadora. Otro conductor, quien opera en las rutas de Pachacútec y Callao, reclamó la falta de acción estatal. “Solo pedimos que nos dejen trabajar. Este Gobierno no se preocupa por los transportistas y la extorsión es permanente tanto en combis como en motos y mercados”, mencionó.

Horas después, el tránsito en la avenida Gambeta se restableció tras el diálogo sostenido entre la Policía Nacional y los manifestantes.