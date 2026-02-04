Perú

Transportistas añaden categoría “extorsión” como parte de sus gastos operativos

Empresa Translima añade formalmente un pago de 15 soles a los conductores por el concepto de pago de cupos a extorsionadores, aunque el monto podría aumentar a pedido de los criminales

Guardar
Empresas de transporte incluyen el
Empresas de transporte incluyen el pago de extorsiones en sus sistemas contables. (Foto: Panamericana)

La extorsión ha ingresado formalmente como parte de los gastos operativos de las empresas de transporte urbano que son víctimas de amenazas por parte de criminales. En particular, la empresa Translima ya ha emitido documentos físicos a cada uno de sus conductores en los que consta el pago de un cupo individual de 15 soles.

El documento no es uno cualquiera, sino que se trata de una boleta de venta en la que el concepto “EXTORSIÓN” está codificado como parte de un proceso de cobro que permite -a esta y a otras empresas que usen estos sistemas- a contabilizar el pago a extorsionadores como si fuesen parte de sus gastos operativos, dinero invertido como parte necesaria para que el servicio se realice.

Aumento de los cupos para extorsión

Según Panamericana, que reprotó sobre el pago de los cupos con vouchers formales, los extorsionadores también habrían decidido aumentar el pago de los conductores de S/ 15 a S/ 20, lo que habría motivado que varios de los trabajadores de Translima decidan protestar con un apagado de motores.

Aunque en horas de la mañana la cochera de la empresa, ubicada en Carabayllo, tenía a varias unidades de transporte público paralizadas, varios de los transportistas llegaron a la sede para iniciar sus recorridos debido a que varios de ellos viven de las ganancias generadas durante el día de trabajo.

Bandas de extorsionadores triplican el
Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas

Entre noviembre del 2025 y enero del 2026 se promulgó y reglamentó la Ley N° 32490 en un intento de luchar contra la extorsión. Sin embargo, el texto original y su reglamento indican que sería el Estado y sus ciudadanos quienes deberán asumir el costo de la extorsión con su propio dinero.

Según el Decreto Supremo N° 009-2026-PCM, publicado el 18 de enero, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Economía estarán encargados de implementar las normas necesarias para desarrollar un fondo encargado del “apoyo financiero postdelito y reparación integral.

Es decir que las víctimas tendrán apoyo económico por parte del Estado y que, como también indica la norma, “se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas”. En ese sentido, desde la aplicación de esta norma, los fondos públicos del Estado, financiados por los impuestos de los peruanos, también podrán ser dirigidos para reparar a las víctimas de extorsión.

El reglamento de la “ley
El reglamento de la “ley contra la extorsión” indica que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia se encargarán de la implementación de un fondo al que accederán solo las víctimas relacionadas con el transporte público y de mercancíasn | Foto: Presidencia del Perú

Como parte de las llamadas “medidas extraordinarias” para combatir la extorsión, la ley promulgada por el gobierno de Jerí ordenó “crear un fondo de riesgo y garantía estatal destinado a proteger a las unidades de transporte público y transporte de mercancías en casos de amenazas o atentados”. Ahora, el reglamento publicado ayer deja clara su finalidad: financiar la reactivación de los servicios que sean afectados por acción de extorsionadores.

¿Cómo se repararán los daños? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá implementar un programa llamado “Ruta Segura Restablecida”. El nombre no hace referencia al reforzamiento de la seguridad de las unidades, sino a la reparación de daños, ya sea de infraestructura (que podría interpretarse tanto como los estacionamientos afectados como las unidades siniestradas), además del equipamiento que resulte afectado.

Temas Relacionados

TransportistasExtorsiónSicariatoInseguridad Ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

María Pía Copello y las sorprendentes cifras que registró en los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

La exconductora de TV sorprendió al revelarse el número dwe vistas registradas en su streaming, destacando una notable variación entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero.

María Pía Copello y las

Fieles peruanos esperan con emoción y esperanza la visita del papa León XIV al Perú prevista para noviembre o diciembre

Mensajes en redes sociales reflejan entusiasmo, orgullo y también preocupación por la capacidad de Chiclayo para recibir al Santo Padre

Fieles peruanos esperan con emoción

Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo: “Condeno toda forma de violencia”

Tras ser señalado de acoso y violencia psicológica por Selene Cucat, el cantante rechaza las acusaciones, denuncia daño a su honor y exige que la justicia

Paul Michael tomará acciones legales

El desafío ping pong de Felipe Chávez con Colonia: no se cansó de exaltar al Perú por la locura del fútbol, gastronomía y paisajes

El joven mediocentro peruano pasó por una entretenida dinámica en la que abordó espacios puntuales vinculados al país que representa por amor y compromiso

El desafío ping pong de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez no descarta renunciar

Carlos Álvarez no descarta renunciar a su candidatura tras escándalo de franja electoral: “Si no caen los culpables, doy un paso al costado”

Ricardo Belmont en carrera electoral: perfil completo del candidato presidencial del Partido Cívico Obras

¿Quién es Carlos Espá? Perfil, trayectoria y patrimonio del candidato presidencial de SíCreo rumbo a las Elecciones 2026

Regidores de diez distritos de Cuzco aumentaron sus dietas de forma irregular por casi S/ 300 mil

¿Quién es Mario Vizcarra? Perfil, formación académica y trayectoria del candidato presidencial de Perú Primero para el 2026

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello y las

María Pía Copello y las sorprendentes cifras que registró en los primeros días de su streaming ‘Sin +Q Decir’

Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo: “Condeno toda forma de violencia”

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón y rechazo en redes?

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

Policías llegaron hasta la casa de Pamela López tras denuncia de su ex mejor amiga: “ojalá que Dios la perdone”

DEPORTES

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno transmiten confianza para la serie ante Alemania en Copa Davis: “Da igual el ranking o la superficie”

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026