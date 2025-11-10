Perú

Colapsó la Av. Gambetta en el Callao: MTC gastó más de S/ 200 mil para repararla hace dos meses

La inversión fue anunciada en septiembre para remediar un socavamiento en la base de la vía, que colapsó el 7 de noviembre y causó el paso restringido de vehículos por la zona

Guardar
Reportan un enorme hueco en la avenida Néstor Gambetta, km 3.5 en Ventanilla-Callao.| América TV

La Av. Néstor Gambetta se encuentra parcialmente inhabilitada y con el tránsito restringido por la aparición de un forado de varios metros de profundidad que causó el colapso de la mitad de la vía en el Callao. Esto, pese a que hace menos de un mes, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció una inversión superior a los S/ 200 mil para rehabilitar el tramo afectado por el socavamiento del terreno cercano.

En un comunicado emitido el pasado 24 de septiembre; el MTC, entonces liderado por César Sandoval; anunció que se invertirá un total de S/ 218 mil para realizar trabajos de “recuperación de la avenida Néstor Gambetta, a la altura de los kilómetros 3 y 4″como forma de remediar un socavamiento que comprometió la seguridad de la estructura.

“La intervención incluye trabajos de relleno y compactación, reposición de la capa asfáltica, instalación de señales de seguridad vial, control de tránsito y rehabilitación de semáforos. También se colocarán barreras de concreto, tachones reflectivos y postes delineadores, reforzando la seguridad”, se indicó en el comunicado público.

Fotografía de los trabajos de
Fotografía de los trabajos de rehabilitación anunciados por el MTC en septiembre del 2025. Pese a ellos, se registró un forado en la zona a la altura del kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla, Callao. (Foto: MTC)

Sin embargo, estos trabajos fueron provisionales mientras que se realizaban los procedimientos necesarios para elaborar un expediente técnico que permitirá ejecutar un mejoramiento integral del tramo afectado. Según la Agencia Andina, Provías Nacional -institución encargada del procedimiento- anunció que la buena pro para estas obras, que se extenderán por 560 metros, recién sería asignada el 12 de noviembre.

Colapso de la Av. Gambetta inició en octubre

Según los vecinos de Ventanilla, el pavimento de la vía habría empezado a ceder hace al menos dos semanas, dejando parte de la estructura sin soporte. Esto obligó al cierre de un sentido de la vía, mientras el tránsito fue desviado a los carriles contiguos, ocasionando congestión.

La intensidad del flujo vehicular, especialmente de unidades pesadas, habría acelerado el deterioro del suelo y agravado el riesgo de colapso, que ya era alto producto de la socavación del talud, que está compuesto principalmente por arena compactada.

Más de 7 años de deterioro sin soluciones efectivas

El tramo afectado acumula más de siete años de deterioro y colapsos parciales, sin una reparación definitiva. En setiembre, Provías Nacional anunció la recuperación de la plataforma y habilitó una vía provisional, pero dos semanas después el terreno volvió a ceder.

El forado se encuentra en
El forado se encuentra en el kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla, Callao. (Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán)

En años anteriores, la Municipalidad de Ventanilla declaró en emergencia este tramo por su inestabilidad y por los constantes accidentes. Desde entonces, se han emitido diversos oficios y cronogramas para licitar una obra definitiva, pero los plazos se han postergado reiteradamente.

22 rutas de transporte desvían su recorrido

A raíz de la afectación por el colapso parcial de la vía, al menos 22 rutas de transporte urbano se verán obligadas a tomar desvíos para evitar ponerse en riesgo.

Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), los desvíos temporales que se dirigen hacia San Miguel circulan ahora por las avenidas Haya de la Torre, Cuzco, De la Revolución y Pedro Beltrán.

Por su parte, los buses que se desplazan en dirección hacia Ventanilla lo harán por las avenidas Cuzco y Haya de la Torre, para luego retomar su trayecto habitual por la Av. Néstor Gambetta.

