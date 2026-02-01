Perú

Callao: Extorsionadores amenazan a transportistas en la avenida Néstor Gambetta

El menos cinco empresas de transporte público recibieron una nota extorsiva de presuntos integrantes de la banda ‘Los Chukis’, que amenazaron con matar a los trabajadores

La carretera que lleva el
La carretera que lleva el nombre de Néstor Gambetta es uno de los homenajes más importantes a su figura, una vía que une el Callao y honra su dedicación al progreso regional. (Andina)

Un grupo de transportistas que cubre la ruta hacia Ventanilla, en el Callao, denunció que han recibido amenazas por parte de extorsionadores cuando transitaban por la avenida Néstor Gambetta. La advertencia, recibida por medio de una nota, les exige el pago de un cupo, además de una advertencia en caso de no cumplir con el pago.

Las amenazas habrían ocurrido en el óvalo Cantolao y todos, desde conductores hasta empresas de transporte, fueron víctimas. Los agresores entregaron un mensaje con instrucciones precisas y advertencias específicas para los transportistas. Según Correo, los responsables se identificaron como presuntos integrantes de la banda criminal Los Chuquis.

La nota extorsiva exigía pagos a cambio de permitir la operación de los vehículos en la ruta. Los responsables señalaron que ignorar esta exigencia podría resultar en atentados contra la vida de los conductores y proporcionaron un número telefónico para establecer contacto.

Entre los destinatarios mencionados figuran cinco empresas de transporte: Aries, Acorsa, Midivisa, Vencasa y Lima Express, todas ellas operan de manera habitual en el tramo afectado y fueron identificadas como objetivos en la comunicación de la banda de extorsio

Bandas de extorsionadores triplican el
Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

El comunicado indica que “les habla ‘Los Chukis’. Este comunicado es para que se pongan en línea con nosotros desde hoy, de lo contrario derramaremos sangre. La próxima no aviso. La próxima mato”, se lee en el mensaje.

La Policía Nacional del Perú informó que avanza en las diligencias para identificar a los responsables y determinar el alcance de la amenaza. Las autoridades buscan establecer si se trata de un hecho aislado o si existen incidentes similares vinculados al mismo grupo delictivo en la zona.

La avenida Néstor Gambetta une el Callao y Ventanilla, por lo que estos hechos han incrementado la preocupación sobre la seguridad pública y la continuidad del transporte local. Las investigaciones siguen en curso para impedir que situaciones similares perjudiquen a trabajadores del transporte público y privado, indicaron fuentes policiales a Diario Correo.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

  • Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.
  • Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal, familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.
  • Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.
  • Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.

La recomendación más importante es denunciar de inmediato ante las autoridades. La PNP dispone de varios canales:

  • Línea 111: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

