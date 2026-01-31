Perú

Carapulcra: receta de uno de los guisos más ricos de la cocina peruana

En la costa sur del Perú, la carapulcra se sirve en reuniones familiares y fiestas tradicionales, acompañando muchas veces con yuca sancochada o arroz

(Comida peruanas)
(Comida peruanas)

La carapulcra es un guiso que conquista por su sabor profundo y textura espesa. El maní tostado, el ají panca y el cerdo se fusionan con la papa seca para crear un plato contundente, aromático y lleno de matices. Es un plato que invita a repetir y disfrutar cada bocado.

En la costa sur del Perú, la carapulcra se sirve en reuniones familiares y fiestas tradicionales, acompañando muchas veces con yuca sancochada o arroz. Sus variaciones incluyen versiones con pollo, gallina o hasta camarones, y es común encontrarla en celebraciones importantes, donde su sabor reconforta y une a la mesa.

Receta de carapulcra

La carapulcra es un guiso espeso preparado con papa seca, carne de cerdo y maní tostado. Su principal técnica es el aderezo largo y la cocción lenta, que permite que la papa y la carne absorban todos los sabores del guiso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 30 minutos.

  • Preparación: 30 minutos.
  • Cocción: 1 hora.

Ingredientes

  1. ½ kg de papa seca
  2. ¼ de taza de aceite
  3. ¼ de taza de manteca vegetal
  4. ½ kg de carne de cerdo
  5. ½ kg de carne de pollo
  6. 1 taza de cebolla picada
  7. 2 dientes de ajo picados
  8. ½ taza de ají panca molido
  9. Ají verde al gusto
  10. Sal, pimienta y comino al gusto
  11. 2 tazas de caldo de pollo
  12. ¼ de taza de vino dulce
  13. 1 clavo de olor
  14. ½ taza de maní tostado molido
  15. Agua, cantidad necesaria
  16. Rosquitas (opcional)
  17. Yuca sancochada para acompañar

Cómo hacer carapulcra, paso a paso

  1. Lava la papa seca y remójala durante 30 minutos.
  2. Calienta el aceite y la manteca en una olla grande.
  3. Dora los trozos de cerdo y pollo. Retíralos y resérvalos.
  4. En la misma grasa, fríe la cebolla hasta que esté cocida.
  5. Agrega el ajo y los ajíes. Sazona con sal, pimienta y comino.
  6. Vuelve a colocar las carnes en la olla.
  7. Añade el caldo caliente y el vino.
  8. Incorpora la papa seca escurrida y el clavo de olor.
  9. Cocina a fuego bajo, moviendo de vez en cuando con cuchara de madera. Si la mezcla se seca, agrega un poco más de agua o caldo caliente.
  10. Unos minutos antes de terminar la cocción, añade las rosquitas y el maní molido.
  11. Rectifica la sazón y sirve acompañando con yuca sancochada.

Consejos técnicos:

  • Es crucial remojar bien la papa seca para lograr la textura adecuada.
  • Fríe el aderezo hasta que la cebolla esté transparente para potenciar el sabor.
  • Añade el maní al final para que no se queme y aporte cremosidad.
  • Mantén la cocción a fuego bajo para que no se pegue el guiso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 6 a 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar refrigerada hasta 3 días en un recipiente hermético.

