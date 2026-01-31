Carapulcra: receta de uno de los guisos más ricos de la cocina peruana

La carapulcra es un guiso que conquista por su sabor profundo y textura espesa. El maní tostado, el ají panca y el cerdo se fusionan con la papa seca para crear un plato contundente, aromático y lleno de matices. Es un plato que invita a repetir y disfrutar cada bocado.
En la costa sur del Perú, la carapulcra se sirve en reuniones familiares y fiestas tradicionales, acompañando muchas veces con yuca sancochada o arroz. Sus variaciones incluyen versiones con pollo, gallina o hasta camarones, y es común encontrarla en celebraciones importantes, donde su sabor reconforta y une a la mesa.
Receta de carapulcra
La carapulcra es un guiso espeso preparado con papa seca, carne de cerdo y maní tostado. Su principal técnica es el aderezo largo y la cocción lenta, que permite que la papa y la carne absorban todos los sabores del guiso.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora 30 minutos.
- Preparación: 30 minutos.
- Cocción: 1 hora.
Ingredientes
- ½ kg de papa seca
- ¼ de taza de aceite
- ¼ de taza de manteca vegetal
- ½ kg de carne de cerdo
- ½ kg de carne de pollo
- 1 taza de cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- ½ taza de ají panca molido
- Ají verde al gusto
- Sal, pimienta y comino al gusto
- 2 tazas de caldo de pollo
- ¼ de taza de vino dulce
- 1 clavo de olor
- ½ taza de maní tostado molido
- Agua, cantidad necesaria
- Rosquitas (opcional)
- Yuca sancochada para acompañar
Cómo hacer carapulcra, paso a paso
- Lava la papa seca y remójala durante 30 minutos.
- Calienta el aceite y la manteca en una olla grande.
- Dora los trozos de cerdo y pollo. Retíralos y resérvalos.
- En la misma grasa, fríe la cebolla hasta que esté cocida.
- Agrega el ajo y los ajíes. Sazona con sal, pimienta y comino.
- Vuelve a colocar las carnes en la olla.
- Añade el caldo caliente y el vino.
- Incorpora la papa seca escurrida y el clavo de olor.
- Cocina a fuego bajo, moviendo de vez en cuando con cuchara de madera. Si la mezcla se seca, agrega un poco más de agua o caldo caliente.
- Unos minutos antes de terminar la cocción, añade las rosquitas y el maní molido.
- Rectifica la sazón y sirve acompañando con yuca sancochada.
Consejos técnicos:
- Es crucial remojar bien la papa seca para lograr la textura adecuada.
- Fríe el aderezo hasta que la cebolla esté transparente para potenciar el sabor.
- Añade el maní al final para que no se queme y aporte cremosidad.
- Mantén la cocción a fuego bajo para que no se pegue el guiso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde de 6 a 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se puede conservar refrigerada hasta 3 días en un recipiente hermético.