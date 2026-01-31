Carapulcra: receta de uno de los guisos más ricos de la cocina peruana

(Comida peruanas)

La carapulcra es un guiso que conquista por su sabor profundo y textura espesa. El maní tostado, el ají panca y el cerdo se fusionan con la papa seca para crear un plato contundente, aromático y lleno de matices. Es un plato que invita a repetir y disfrutar cada bocado.

En la costa sur del Perú, la carapulcra se sirve en reuniones familiares y fiestas tradicionales, acompañando muchas veces con yuca sancochada o arroz. Sus variaciones incluyen versiones con pollo, gallina o hasta camarones, y es común encontrarla en celebraciones importantes, donde su sabor reconforta y une a la mesa.

Receta de carapulcra

La carapulcra es un guiso espeso preparado con papa seca, carne de cerdo y maní tostado. Su principal técnica es el aderezo largo y la cocción lenta, que permite que la papa y la carne absorban todos los sabores del guiso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 30 minutos.

Preparación: 30 minutos.

Cocción: 1 hora.

Ingredientes

½ kg de papa seca ¼ de taza de aceite ¼ de taza de manteca vegetal ½ kg de carne de cerdo ½ kg de carne de pollo 1 taza de cebolla picada 2 dientes de ajo picados ½ taza de ají panca molido Ají verde al gusto Sal, pimienta y comino al gusto 2 tazas de caldo de pollo ¼ de taza de vino dulce 1 clavo de olor ½ taza de maní tostado molido Agua, cantidad necesaria Rosquitas (opcional) Yuca sancochada para acompañar

Cómo hacer carapulcra, paso a paso

Lava la papa seca y remójala durante 30 minutos. Calienta el aceite y la manteca en una olla grande. Dora los trozos de cerdo y pollo. Retíralos y resérvalos. En la misma grasa, fríe la cebolla hasta que esté cocida. Agrega el ajo y los ajíes. Sazona con sal, pimienta y comino. Vuelve a colocar las carnes en la olla. Añade el caldo caliente y el vino. Incorpora la papa seca escurrida y el clavo de olor. Cocina a fuego bajo, moviendo de vez en cuando con cuchara de madera. Si la mezcla se seca, agrega un poco más de agua o caldo caliente. Unos minutos antes de terminar la cocción, añade las rosquitas y el maní molido. Rectifica la sazón y sirve acompañando con yuca sancochada.

Consejos técnicos:

Es crucial remojar bien la papa seca para lograr la textura adecuada.

Fríe el aderezo hasta que la cebolla esté transparente para potenciar el sabor.

Añade el maní al final para que no se queme y aporte cremosidad.

Mantén la cocción a fuego bajo para que no se pegue el guiso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 6 a 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Información no disponible en la fuente. Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar refrigerada hasta 3 días en un recipiente hermético.