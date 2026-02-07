Perú

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

En el proceso de extinción de dominio se determinó que dicho monto no tiene un origen lícito. Prófugo candidato presidencial de Perú Libre agotó todos los recursos disponibles

El Poder Judicial dispuso iniciar la ejecución de la sentencia de extinción de dominio que transfiere a favor del Estado más de un millón 600 mil soles de las cuentas del prófugo candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Se trata de una suma de 376,969 soles depositada en una cuenta de ahorros del BBVA y otra suma de 1.236.543 soles contenida en un cheque de gerencia.

Ambos montos fueron incautados y ahora que la sentencia fue confirmada y el recurso de casación de Cerrón no fue admitido, pasarán a ser propiedad del Estado a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

Por ello, en la resolución a la que accedió Infobae, el Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio dispuso oficiar al Pronabi para que proceda a ejecutar el fallo, es decir, transferir la titularidad del monto extinguido a favor del Estado.

“Debiendo (Pronabi) remitir a este despacho judicial en el plazo de 5 días hábiles la documentación sustentatoria de encontrarse el bien dinerario extinguido a favor de El Estado, materia de ejecución, en sus cuentas bancarias en calidad de titular; lo que también deberá comunicar a la Fiscalía, bajo responsabilidad funcional”, se lee en el documento.

De acuerdo a la sentencia confirmada por la Sala de Apelaciones Permanente Especializada en Extinción de Dominio de Lima, los más de 1,6 millones de soles encontrados en las cuentas de Vladimir Cerrón representan un incremento patrimonial no justificado y están vinculados a actividades ilícitas de criminalidad organizada, corrupción de funcionarios y lavado de activos.

Postula desde la clandestinidad

Vladimir Cerrón, quien lleva más de dos años prófugo de la justicia, ha optado por llevar adelante una campaña electoral virtual, conectándose desde la clandestinidad para evitar ser capturado. Y es que pese a estar no habido, no existe impedimento para que postule.

Las intervenciones de Cerrón se realizan vía Zoom o grabaciones, con la premisa de mantener su paradero en secreto. Afirma mantener contacto no sólo con militantes, sino también con personas en el extranjero: “Hoy en día puedo contactarme con algunos partidarios, puedo contactarme con personas del extranjero”.

El líder de Perú Libre argumenta que su reclusión pondría en peligro su integridad, razón por la cual permanece fuera de la vida pública: “Mientras mi vida esté amenazada, definitivamente tengo que salvaguardarla”. Rehúye identificar responsables, indicando: “Hay que mantenerlo en reserva porque uno puede acercarse, puede tener presuntos, pero eso hay que respaldarlo con pruebas”.

A pesar de su condición de prófugo, Cerrón persiste en la crítica política y rechaza cualquier vínculo con el fujimorismo: “Yo no estoy admitiendo que he hecho ninguna alianza con el fujimorismo en ningún momento”. Además, responsabiliza a Dina Boluarte de la destitución de Pedro Castillo, alegando su complicidad en el proceso. Sobre su día a día, el líder se refiere a una red de apoyos leales y actividades médicas remotas como sustento económico.

Cerrón se mantiene prófugo porque existe un mandato de prisión preventiva por presuntamente liderar una red de tráfico de licencias, el denominado caso Los Dinámicos del Centro.

El exgobernador de Junín sostiene que los montos señalados en su caso no son comparables con los de otros procesos, como el archivado caso Cócteles contra Keiko Fujimori.

