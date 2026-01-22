Prófugo Vladimir Cerrón reaparece en video para la presentación de la plancha presidencial de Perú Libre

La presentación oficial de la plancha presidencial de Perú Libre se realizó bajo circunstancias inusuales. Desde un lugar no revelado, Vladimir Cerrón, quien tiene una orden de captura vigente, logró estar presente en la ceremonia para dirigirse de manera remota a dirigentes, militantes y simpatizantes de su partido.

El evento reunió a los principales cuadros de la organización y marcó el inicio formal de la campaña de cara a las Elecciones Generales 2026.

En la transmisión, Cerrón confirmó su candidatura presidencial y presentó a los integrantes de la fórmula: Flavio Cruz Mamani como primer vicepresidente y Bertha Rojas López como segunda vicepresidenta.

El líder de Perú Libre sostuvo que su situación judicial no le impide participar en la vida política de su organización. “Me dirijo virtualmente a ustedes debido a las circunstancias de persecución selectiva que vienen sufriendo todos los hombres de izquierda socialista en este país”, dijo en el mensaje a sus seguidores.

“Por ahora me encuentro en la clandestinidad, espacio de donde el pueblo será el único en sacarme de estas condiciones y no solo sacarnos de la clandestinidad, sino también llevarnos a Palacio de Gobierno”, continuó.

La intervención de Cerrón se produjo después de las palabras de su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, y de los demás miembros de la plancha presidencial, quienes también participaron en el evento transmitido en redes sociales.

El partido realizó la proclamación desde la Casa del Maestro, ubicada en el Centro de Lima, con la presencia de candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores para el periodo 2026-2031.

Vladimir Cerrón participa en eventos de Perú Libre desde la clandestinidad. Foto: captura x

Críticas a otros partidos

El discurso de Vladimir Cerrón giró en torno a temas ideológicos y a la defensa de la línea política de Perú Libre. El líder del partido expresó su confianza en que la organización logrará la victoria en las próximas elecciones, apelando a la capacidad de organización y movilización de sus bases.

“Esperamos que los resultados de los comicios permitan llegar a la victoria, no por casualidad, sino por organización para enfrentar a los partidos de derecha caracterizados por la opulencia y derroche de dinero”, afirmó Cerrón en su intervención.

El dirigente también lanzó acusaciones contra otras agrupaciones políticas. En declaraciones difundidas previamente en redes sociales, señaló a Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Podemos Perú por presuntamente respaldar al presidente interino José Jerí en el caso conocido como “Chifagate”.

“Solo confirma el verdadero Gobierno que salvaguarda al Estado de los ricos, aún violando la ley”, publicó Cerrón en su cuenta oficial, un mensaje citado por Gestión.

El líder de Perú Libre denunció la existencia de una “derecha camuflada” y acusó a sectores de la izquierda de estar financiados por intereses externos, aunque no presentó ejemplos concretos.

También se refirió a eventos internacionales, solidarizándose con Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tras la captura de ambos en Venezuela, calificando el hecho como una “invasión militar”.

Prófugo

Vladimir Cerrón permanece prófugo de la justicia desde octubre de 2023, tras la emisión de una orden de prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción relacionados con el caso Aeródromo Wanka.

La sentencia original fue revocada, pero se mantiene la medida restrictiva por 24 meses. El Ministerio Público lo señala como presunto cabecilla de una organización criminal dentro de Perú Libre destinada a captar fondos ilícitos para financiar campañas electorales.