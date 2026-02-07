Perú

Cirujano de Magaly Medina desmiente rumores de operaciones previas en rostro de la conductora: “No hubo cirugía anterior”

Tras años de rumores, la periodista se sincera en su podcast y, junto al doctor Andrés Freschi, revela que su primera cirugía facial fue ahora y no había secretos debajo de su piel

Magaly Medina entrevista al cirujano plástico que le realizó su último rejuvenecimiento facial. El especialista desmiente los rumores sobre múltiples cirugías previas y explica los desafíos que encontró al operar, como la presencia de bioestimuladores. YouTube / Magaly Medina Podcast

El reciente regreso de Magaly Medina a la vida pública tras su cirugía estética ‘deep plane’ ha puesto fin a años de rumores y especulaciones sobre supuestos retoques previos en su rostro. En el estreno de la tercera temporada de su podcast, la conductora decidió abordar el tema de frente y, acompañada por el cirujano argentino Andrés Freschi, ofreció respuestas directas a quienes dudaban de la naturalidad de su imagen. El especialista fue tajante: Magaly nunca se había operado el rostro antes de este procedimiento.

Una cirugía mediática y el mito de los “retoques ocultos”

El interés por la transformación de Magaly Medina se disparó luego de que la periodista confirmara que, durante sus vacaciones, se sometió en Argentina a la cirugía facial ‘deep plane’, famosa por su efecto rejuvenecedor y por la naturalidad de los resultados. Las redes sociales y la prensa especulaban desde hace años que la conductora habría pasado en varias ocasiones por el quirófano, alimentando una leyenda urbana sobre supuestos estiramientos, lifting y hasta intervenciones en la mandíbula.

Durante la entrevista con su cirujano, Magaly optó por la transparencia y preguntó abiertamente: “Parte de la leyenda urbana en el Perú sobre mí es: ‘Ya te has hecho muchos estiramientos antes, muchas cirugías’. Usted que abrió mi músculo y vio hasta mi hueso, ¿encontró huellas de otra cirugía anterior? Incluso dicen que me operé la mandíbula, todo porque cambié mi sonrisa con un buen dentista. ¿Usted encontró huellas de eso o solo bioestimuladores?”.

La respuesta de Andrés Freschi fue contundente y desbarató cualquier versión de operaciones anteriores: “Puedo decir que yo te conozco por dentro, cosa que pocos pueden decir. No, no ha habido ningún tipo de estigma de cirugía anterior. De hecho, los tejidos eran muy fuertes, lo cual es muy bueno, pero a la hora de operar es bastante más laborioso”. El cirujano confirmó que, fuera de algunos tratamientos no quirúrgicos como bioestimuladores, no halló indicios de ningún procedimiento previo.

Un resultado natural y nuevos estándares en cirugía facial

Freschi defendió el resultado de la cirugía, señalando que uno de los mayores elogios que puede recibir un especialista es que los propios familiares del paciente no noten el cambio. “Exacto, es lo mejor que me pueden decir. Porque si te preguntan qué te hiciste, es porque el procedimiento se está delatando por todos lados”, afirmó, en línea con los comentarios que la propia Magaly recibió: “Mucha gente me comentaba: ‘oye, pero has quedado igualita’. Pero se supone que uno tiene que quedar igualita, ¿no?”.

Magaly Medina conversa con su cirujano sobre por qué el mejor cumplido tras una operación es "quedaste igualita". El especialista explica la importancia de la naturalidad y por qué una cirugía de lifting facial puede durar entre 6 y 9 horas. YouTube / Magaly Medina Poscast
El cirujano profundizó en el enfoque de la técnica utilizada, explicando que el ‘deep plane’ busca precisamente evitar el “estigma quirúrgico” y lograr que la persona se vea mejor, sin que el cambio resulte artificial o evidente. “Uno tiene que ver al paciente y verlo mejor, sin saber qué es lo que se hizo”, explicó, subrayando la importancia de mantener la identidad y la expresión natural del rostro.

Freschi también comentó que, aunque Magaly llegó a pedirle una rinoplastía tras recibir críticas en redes sociales por supuestas imperfecciones en la nariz, él decidió no aceptar la intervención. Argumentó que una rinoplastía requiere un especialista dedicado exclusivamente a esa técnica y que no es recomendable realizarla junto con un lifting de varias horas, pues disminuiría la atención al detalle.

Otra revelación del especialista fue la calidad de los tejidos de la conductora: “Tus tejidos son fuertes, lo que tiene mucho que ver con el gen de los latinos, que poseen ligamentos y tegumentos muy firmes”. Según Freschi, esto se traduce en un envejecimiento más lento, aunque representa un reto mayor a la hora de operar.

Recuperada y optimista, Magaly Medina muestra su transformación y confirma el regreso a su espacio en ATV, despertando la curiosidad del público sobre los cambios en esta temporada (Instagram)

Magaly Medina defiende su decisión y prepara su regreso a la TV

Fiel a su estilo, Magaly Medina no rehuyó las críticas ni las dudas sobre su apariencia. Aprovechó la conversación para insistir en su versión y dejar claro que la operación realizada en Argentina fue la primera gran cirugía facial de su vida. “Todo a su tiempo”, subrayó, al explicar que la intervención era un deseo largamente postergado, pensado para mantener la firmeza y el rejuvenecimiento, no para alterar su identidad.

Con la polémica zanjada, Magaly Medina ya tiene fecha para su esperado regreso a la televisión. ATV confirmó que la conductora volverá a la conducción de ‘Magaly TV, La Firme’ el próximo lunes 9 de febrero, generando expectativa entre sus seguidores y reactivando la competencia en la televisión de espectáculos.

