Regreso de Magaly Medina a la pantalla depende de su recuperación: “Necesito estar deshinchada”

La expectativa por el regreso de Magaly Medina a la televisión crece entre el público y la industria del espectáculo, luego de que la conductora retornara a Lima tras someterse a una operación estética en Argentina. La promoción de su retorno ya salió a la luz, alimentando la ansiedad de sus seguidores, quienes esperan verla nuevamente en pantalla tras semanas de ausencia.

Magaly Medina viajó a Buenos Aires para someterse a una cirugía de rejuvenecimiento facial conocida como “deep plane”. La intervención y sus primeras imágenes en redes sociales, donde se le vio con el rostro visiblemente hinchado, generaron un intenso debate y comentarios en el medio artístico local. En diálogo exclusivo con Infobae Perú, la conductora describió el proceso de recuperación y compartió detalles sobre su estado actual.

“Mis vacaciones siguen porque además, esta recuperación de la operación de ‘deep plane’ a la que me sometí no es tan rápida. Tengo todavía mitad de la cara hinchada, el cuello todavía está deshinchándose. Tengo las suturas en el cuero cabelludo. No puedo usar secadora”, relató Medina, quien se mostró optimista pese a las molestias del posoperatorio.

La periodista, que ha sido parte central de la televisión de espectáculos desde hace más de dos décadas, explicó que su prioridad actual es la recuperación integral, tanto del rostro como del cabello. “Estoy aprovechando en recuperar mi pelo. Había perdido bastante debido al estrés y al uso de extensiones por mucho tiempo. Realmente me da muchísimo gusto que con el tratamiento y el descanso esto esté funcionando”, añadió.

Magaly Medina detalló que el proceso de recuperación tras la cirugía incluye sesiones de drenaje linfático y otros cuidados médicos. “Estoy haciendo mis postoperatorios aquí con mi doctora de confianza. El drenaje linfático, todo lo que hay que hacerse para deshincharse bien, porque esta es una operación que fue complicada, pero ahora el proceso postoperatorio no es de un día para otro”.

¿Cuándo regresa a la TV?

Pese a la incertidumbre sobre la fecha exacta de su regreso, la conductora confirmó que ya mantiene conversaciones con el canal y el equipo de producción para coordinar su retorno a las pantallas.

“Estoy hablando con el canal y viendo cosas con la gente de producción. El regreso, pero la fecha no la puedo decir. Yo sé que hay mucha expectativa, pero, de verdad, necesito estar deshinchada. No le puedo poner a este rostro que está deshinchando dos kilos de maquillaje, que es lo que se necesita cuando uno sale en televisión todas las noches”, explicó.

Magaly Medina resaltó que no quiere apresurar su aparición en televisión mientras continúe el proceso de desinflamación facial, ya que considera fundamental preservar su salud y bienestar. “Los poros tienen que respirar y yo necesito este tiempo para terminar de deshincharme”, recalcó.

Mientras tanto, la promoción del programa ya se ha puesto en marcha, lo que confirma que el regreso de Magaly Medina es inminente. Se sabe que su regreso es en febrero, pero aún no hay fecha exacta. Mientras tanto, el público permanece atento a cualquier anuncio oficial sobre su vuelta definitiva a la pantalla.

