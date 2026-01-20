Perú

Magaly Medina ya está en Lima y sorprende al compartir impactante video: “Empezamos la cuenta regresiva”

La periodista confirmó que está lista para volver a la conducción tras someterse a una cirugía y publicó un adelanto de lo que será su regreso al prime time en ATV.

Magaly Medina ya está en Lima y sorprende al compartir impactante video. IG

La reconocida conductora de TV Magaly Medina se encuentra nuevamente en Lima tras completar el proceso de recuperación por una intervención facial realizada en Buenos Aires, Argentina.

La periodista sorprendió a su audiencia al compartir un video promocional generado por inteligencia artificial que anuncia la inminente reactivación de su programa ‘Magaly TV La Firme’. Esta pieza audiovisual, difundida en su cuenta de Instagram, marca el inicio de la cuenta regresiva para su esperado regreso a la televisión peruana.

Empezamos la cuenta regresiva...”, publicó Medina junto al clip donde se observa a su emblemático chacal grabando un ‘ampay’ y trasladándose hasta las instalaciones del canal ATV.

De acuerdo a las redes sociales, la presentadora arribó a la capital acompañada de su esposo, Alfredo Zambrano, y fue recibida por seguidores en el aeropuerto Jorge Chávez. La periodista optó por cubrirse la cabeza con un pañuelo y utilizar lentes oscuros, manteniendo discreción ante la prensa.

Magaly Medina y el impactante video de su retorno a la TV

El video promocional difundido por Magaly Medina ha generado gran expectativa entre los televidentes y seguidores de la farándula nacional.

La popular ‘Urraca’ anunció que su programa 'Magaly TV: La Firme’ está programado para volver a las pantallas en el mes de febrero. Sin embargo, la fecha exacta de estreno dependerá de la evolución final de su estado de salud, ya que podría requerir algunos días adicionales de reposo.

La periodista suele iniciar cada temporada con un “ampay” relevante dentro del espectáculo local. Uno de los más recordados por la audiencia fue el de Christian Domínguez en su ‘auto rana’, episodio que tuvo repercusión en el entorno mediático y personal de los involucrados. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre los informes que prepara el equipo de producción para la nueva etapa del programa.

La conductora habló desde Argentina sobre su cirugía facial y explicó que podría postergar su retorno a la TV por recomendación médica. Infobae Perú / Captura: TikTok.

Magaly Medina revela detalles de su polémica cirugía

En días previos, Magaly Medina utilizó sus plataformas digitales para documentar el avance en su recuperación médica. A través de un video grabado en Argentina, la periodista mostró su rostro presentando signos de mejoría, con menor inflamación y marcas residuales del procedimiento.

La polémica periodista explicó que el tratamiento avanzaba según lo previsto y que solo persistían algunos moretones y áreas hinchadas, lo que representa un progreso respecto a los días iniciales tras la operación.

La periodista relató el pasado 19 de enero acudió nuevamente al consultorio de su cirujano para el retiro de los puntos de sutura ubicados detrás del cuero cabelludo, una de las últimas fases antes del alta médica definitiva.

Estoy en estos momentos yendo a su consulta porque me van a quitar los puntos del lado de acá, detrás en el cuero cabelludo que tengo y posiblemente me dé de alta hoy día, así que podría estar viajando a Lima ya. Nos vemos”, expresó en una grabación compartida con sus seguidores.
La periodista compartió un video en redes sociales donde cuenta que está en la etapa final para llegar al alta médica | TikTok

El proceso de elección de la cirugía y la experiencia médica

Magaly Medina detalló que optó por una operación conocida como “deep plane”, un procedimiento avanzado de rejuvenecimiento facial que requiere especialistas con alta experiencia. La conductora señaló que eligió este tipo de intervención tras investigar referencias internacionales y comparar experiencias, costos y resultados.

“Es la cirugía que le hicieron a Kris Jenner, la mamá de las Kardashians. En Perú no conozco cirujanos que hagan solo esta operación. Vi referencias de tres, pero noté muchas fallas porque recién la han empezado a hacer. Este doctor (Freschi) solo opera ‘deep plane’, ahora en Estados Unidos hay muy buenos también, pero el presupuesto está por las nubes”, explicó la periodista.

La elección del destino y del profesional fue clave para Medina, quien buscó minimizar riesgos y acceder a una técnica consolidada. La comunicadora compartió que, como parte del posoperatorio, realiza sesiones en cámara hiperbárica para acelerar la cicatrización y reducir la inflamación. El proceso de recuperación incluyó el retiro anticipado de puntos quirúrgicos, lo que permitió adelantar su retorno a la capital peruana.

Magaly Medina muestra cómo va quedando su rostro tras operación y usuarios quedan sorprendidos: “Se ve muy natural”

Reacciones del público: “Se ve muy natural”

Las publicaciones recientes de Magaly Medina sobre su recuperación han dado lugar a numerosas reacciones en redes sociales. Diversos usuarios han manifestado su sorpresa y aprobación respecto al resultado parcial de la intervención.

Comentarios como “Se ve muy natural”, “Quedó totalmente quinceañera” y “Se ven muy buenos resultados casi natural” se han multiplicado en las plataformas digitales, según constató Infobae.

La comunicadora ha manifestado su interés por informar a quienes consideran alternativas similares en cirugía estética, compartiendo detalles del procedimiento y los cuidados posteriores.

“Voy a seguir compartiendo mis avances y aprendizajes para quienes evalúan este tipo de operaciones y para contribuir a una conversación honesta sobre los resultados y la recuperación”, afirmó la conductora.

El regreso de Magaly Medina

La presencia de Magaly Medina en la pantalla chica representa uno de los retornos más esperados de la temporada. La influencia de la periodista en el ámbito del entretenimiento nacional, así como su capacidad para generar debate y noticias de alto impacto, consolidan a “Magaly TV: La Firme” como una de las propuestas más seguidas del prime time local.

Magaly Medina ya está en
Magaly Medina ya está en Lima y sorprende al compartir impactante video. ATV

